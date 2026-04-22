Λιοσίων: Αποσωληνώθηκε η 16χρονη που χτυπήθηκε από μηχανάκι

Έχει κίνηση και αναγνώρισε τους γονείς της

Τι είχε πει η μητέρα της 16χρονης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η 16χρονη κοπέλα που παρασύρθηκε από μηχανάκι στη Λιοσίων αποσωληνώθηκε και αναπνέει κανονικά.
  • Η ανήλικη αντιλαμβάνεται τους γονείς της και έχει κινητικότητα, αν και αντιμετωπίζει σοβαρά θέματα υγείας.
  • Το τροχαίο συνέβη το περασμένο Σάββατο κοντά στη συμβολή Λιοσίων και Καζάζη.
  • Ο οδηγός της μηχανής εγκατέλειψε την κοπέλα και συνελήφθη από τις αρχές, μαζί με τρία άλλα άτομα.
  • Σε βάρος του 16χρονου οδηγού ασκήθηκε δίωξη για δύο κακουργήματα και κρίθηκε προφυλακιστέος.

Ευχάριστα είναι τα νέα για τη 16χρονη κοπέλα που είχε παρασυρθεί από οδηγό μηχανής στην οδό Λιοσίων, καθώς οι γιατροί την αποσωλήνωσαν.

Η ανήλικη αναπνέει κανονικά, αντιλαμβάνεται τους γονείς της και ταυτόχρονα έχει κίνηση, κάτι που είναι σημαντικό.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες το κορίτσι έχει μπροστά του αρκετά θέματα να αντιμετωπίσει, ωστόσο το θετικό της υπόθεσης είναι ότι η 16χρονη κέρδισε τη μάχη για τη ζωή.

Υπενθυμίζεται ότι το τροχαίο συνέβη λίγο πριν τις 18:00, το περασμένο Σάββατο κοντά στη συμβολή της Λιοσίων με την οδό Καζάζη, στο ρεύμα προς το κέντρο της Αθήνας.

Η σύγκρουση της μηχανής με την κοπέλα ήταν σφοδρή με τους αυτόπτες μάρτυρες να κάνουν λόγο για εκκωφαντικό θόρυβο τη στιγμή του ατυχήματος.

Ο οδηγός της μοτοσικλέτας εγκατέλειψε την ανήλικη και τράπηκε σε φυγή.

Οι αρχές μέσω βιντεοληπτικού υλικού συνέλαβαν τέσσερα άτομα μεταξύ των οποίων και τον 16χρονο αλλοδαπό οδηγό της μηχανής, σε βάρος του οποίου ασκήθηκε δίωξη για δύο κακουργήματα και κρίθηκε προφυλακιστέος. 

