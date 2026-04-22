Λιοσίων: Αποσωληνώθηκε η 16χρονη που χτυπήθηκε από μηχανάκι

Τι είχε πει η μητέρα της 16χρονης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star

Ευχάριστα είναι τα νέα για τη 16χρονη κοπέλα που είχε παρασυρθεί από οδηγό μηχανής στην οδό Λιοσίων, καθώς οι γιατροί την αποσωλήνωσαν.

Η ανήλικη αναπνέει κανονικά, αντιλαμβάνεται τους γονείς της και ταυτόχρονα έχει κίνηση, κάτι που είναι σημαντικό.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες το κορίτσι έχει μπροστά του αρκετά θέματα να αντιμετωπίσει, ωστόσο το θετικό της υπόθεσης είναι ότι η 16χρονη κέρδισε τη μάχη για τη ζωή.

Υπενθυμίζεται ότι το τροχαίο συνέβη λίγο πριν τις 18:00, το περασμένο Σάββατο κοντά στη συμβολή της Λιοσίων με την οδό Καζάζη, στο ρεύμα προς το κέντρο της Αθήνας.

Η σύγκρουση της μηχανής με την κοπέλα ήταν σφοδρή με τους αυτόπτες μάρτυρες να κάνουν λόγο για εκκωφαντικό θόρυβο τη στιγμή του ατυχήματος.

Ο οδηγός της μοτοσικλέτας εγκατέλειψε την ανήλικη και τράπηκε σε φυγή.

Οι αρχές μέσω βιντεοληπτικού υλικού συνέλαβαν τέσσερα άτομα μεταξύ των οποίων και τον 16χρονο αλλοδαπό οδηγό της μηχανής, σε βάρος του οποίου ασκήθηκε δίωξη για δύο κακουργήματα και κρίθηκε προφυλακιστέος.