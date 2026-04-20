Λιοσίων: H «τρελή» πορεία της μοτοσικλέτας που παρέσυρε τη 16χρονη

Νέο βίντεο ντοκουμέντο - Δίωξη για δύο κακουργήματα στον 16χρονο οδηγό

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
Περισσότερα

VIDEOS

Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Βαρύ είναι το κατηγορητήριο για τον 16χρονο οδηγό της μοτοσικλέτας, ο οποίος παρέσυρε και εγκατέλειψε το 16χρονο κορίτσι στη Λιοσίων το απόγευμα του Σαββάτου. Ο δράστης από το Σουδάν είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές, καθώς διακινούσε ναρκωτικά σε σχολείο στην Κυψέλη. Ο Βαγγέλης Γκούμας εξασφάλισε για το Star νέο βίντεο-ντοκουμέντο από το σημείο του ατυχήματος.

Ξεσπά στο Star η μητέρα της 16χρονης Βερόνικας που παρέσυραν στη Λιοσίων

H «τρελή» πορεία της μοτοσικλέτας που παρέσυρε τη 16χρονη - Νέο βίντεο ντοκουμέντο 

Κάμερα ασφαλείας καταστήματος, όπως βλέπετε σε νέο βίντεο-ντοκουμέντο, καταγράφει τη μοτοσικλέτα που, με πατημένο γκάζι, οδηγούσε ο 16χρονος Σουδανός μαζί με τον συνεπιβάτη του, λίγα δευτερόλεπτα πριν παρασύρει το κορίτσι στη Λιοσίων.

Η ταχύτητα είναι μεγάλη. Η 16χρονη δεν πρόλαβε να αντιδράσει την ώρα που διέσχιζε τον δρόμο.

Βαρύ είναι το κατηγορητήριο για τον 16χρονο οδηγό της μοτοσικλέτας, ο οποίος παρέσυρε και εγκατέλειψε το 16χρονο κορίτσι στη Λιοσίων

«Ο ανήλικος Σουδανός ήταν σε συμμορία που διακινούσε ναρκωτικά σε σχολείο»

Ο 16χρονος Σουδανός, ο οποίος οδηγήθηκε σήμερα στον εισαγγελέα, δεν απασχολούσε για πρώτη φορά τις αρχές.

Σε ηλικία 14 ετών είχε διακινήσει, σύμφωνα με την αστυνομία, μαζί με άλλα άτομα, ναρκωτικά σε μαθητές σε σχολείο της Κυψέλης.

«Δεν ήταν μόνος του, είχαν κλίκα ολόκληρη, είχαν ομάδα. "Έσπρωχναν" ναρκωτικά στα παιδιά», λέει πατέρας μαθητή.

Μάλιστα, ο γονιός μετά από αυτό το περιστατικό είχε τρομοκρατηθεί.

«Για να σώσω τα παιδιά μου τα πήγα σε άλλο σχολείο, το καταλαβαίνεις;» είπε στον Βαγγέλη Γκούμα.

Ο ανήλικος Σουδανός ήταν σε συμμορία που διακινούσε ναρκωτικά σε σχολείο

Γονιός στον Βαγγέλη Γκούμα: «Για να σώσω τα παιδιά μου τα πήγα σε άλλο σχολείο» 

Η προσπάθεια συγκάλυψης - Πήγαν να δηλώσουν κλεμμένη τη μοτοσικλέτα και συνελήφθησαν

Ο 16χρονος, μαζί με τον συνεπιβάτη του, παράτησαν αιμόφυρτη τη Βερόνικα στην άσφαλτο και εξαφανίστηκαν.

Από εκείνη τη στιγμή ξεκίνησε η προσπάθεια συγκάλυψης από την ιδιοκτήτρια της μοτοσικλέτας και έναν φίλο της, που δήλωσαν κλοπή. Μέχρι τη στιγμή που παρουσιάστηκε ο συνοδηγός και αποκάλυψε την ταυτότητα του ανήλικου Σουδανού, με αποτέλεσμα να συλληφθούν και οι τρεις.

Η μητέρα της Βερόνικας, μέσα από το Star, ζητούσε από τον οδηγό της μοτοσικλέτας να παραδοθεί.

Οι αστυνομικοί έμαθαν αμέσως τη διεύθυνση του Σουδανού στην περιοχή της Κυψέλης. Έφτασαν, αλλά στον όροφο όπου διαμένει δε βρήκαν κανέναν.

Τελικά τον συνέλαβαν σε μικρή απόσταση από το αστυνομικό τμήμα της Κυψέλης.

Παράσυρση Λιοσίων: Δίωξη για δύο κακουργήματα στον 16χρονο οδηγό

Στον 16χρονο οδηγό της μοτοσικλέτας ασκήθηκε ποινική δίωξη για δύο κακουργήματα - εκείνο της επικίνδυνης οδήγησης, από την οποία προκλήθηκε βαριά σωματική βλάβη, με την επιβαρυντική περίσταση μάλιστα ότι δεν είχε δίπλωμα οδήγησης, και το δεύτερο κακούργημα αφορά στην εγκατάλειψη του τόπου ατυχήματος.

Λιοσίων: H «τρελή» πορεία της μοτοσικλέτας που παρέσυρε τη 16χρονη

Οι πληροφορίες της δικαστικής συντάκτριας του Star Τασούλας Παπανικολάου για τη δίωξη στον 16χρονο οδηγό της μοτοσικλέτας

Την Πέμπτη θα απολογηθεί ο ανήλικος Σουδανός, ενώ την Τετάρτη οι άλλοι τρεις συλληφθέντες.

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΛΙΟΣΙΩΝ
 |
ΠΑΡΑΣΥΡΣΗ
 |
ΤΡΟΧΑΙΟ
 |
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top