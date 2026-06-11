MasterChef: Μαγειρική σε πραγματική συνθήκες κι ένα μενού για κάθε κριτή

Μη χάσετε το νέο επεισόδιο σήμερα Πέμπτη στις 21:00 στο Star

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
11.06.26 , 14:36 Αποχώρηση από «Το Πρωινό» - Αποκάλυψε ότι δε θα είναι του χρόνου στο πάνελ
11.06.26 , 14:34 Στο κομψό σπίτι της Κατερίνας Καινούργιου -Η λεπτομέρεια για τη μικρή Ξένια
11.06.26 , 14:28 Μουντιάλ 2026: «Υπάρχει μεγάλη ένταση σε αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο»
11.06.26 , 14:11 Δανάη Μπάρκα: Το μήνυμα που βρήκε στον καφέ της και έγινε viral
11.06.26 , 13:54 MasterChef: Μαγειρική σε πραγματική συνθήκες κι ένα μενού για κάθε κριτή
11.06.26 , 13:47 H απάντηση του Ουγγαρέζου στον Τσιμιτσέλη: «Όταν το άκουσα ένιωσα αηδία»
11.06.26 , 13:19 Fun Lovin' Criminals: «Ό,τι κάνουμε βγαίνει από την καρδιά μας»
11.06.26 , 13:17 MasterChef: Σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση ο Ανδρέας: «Ήθελα να κλάψω»
11.06.26 , 13:15 Σαγράδα Φαμίλια: Ιστορικές στιγμές - 144 χρόνια μετά φτάνει στην ολοκλήρωση
11.06.26 , 12:55 Νέα δεδομένα για το «Σόι Σου» – Τι θα γίνει τελικά την επόμενη χρονιά;
11.06.26 , 12:50 Μπιμπίλας: «Δε θέλω να ξανά έρθει ο έρωτας. Με έχει πληγώσει»
11.06.26 , 12:43 Αποστολία Ζώη: «Κατά βάση με φλερτάρουν μικρότεροι άνδρες»
11.06.26 , 12:41 Όλγα Κεφαλογιάννη: Η γυναικοκτονία ως θεσμική και κοινωνική πρόκληση
11.06.26 , 12:32 Xρουσαλά- Πατίτσας: Βόλτα χέρι- χέρι στη Γλυφάδα
11.06.26 , 12:18 Άση Μπήλιου: H Αφροδίτη στον Λέοντα από 13/6- Πώς θα επηρεάσει τα ζώδια
Άση Μπήλιου: H Αφροδίτη στον Λέοντα από 13/6- Πώς θα επηρεάσει τα ζώδια
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Dinner με τις φίλες της για τα γενέθλιά της
Περιπέτεια για την κόρη της Πάολα: «Κυκλοφορώ σαν αποτυχημένο υαλουρονικό»
Τζένη Μπαλατσινού: Με τον Κικίλια & τον γιο της Μάξιμο στο Hautes Grecians
Λιάγκας- Αντωνά: Μαζί στα εγκαίνια του εστιατορίου του Σταθοκωστόπουλου
Μεσσαροπούλου για Μυλωνάκη: «Χάρη στην αγάπη μας είμαστε όλοι μαζί σήμερα»
MasterChef: Σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση ο Ανδρέας: «Ήθελα να κλάψω»
Έκτακτο δελτίο καιρού από την ΕΜΥ: Βροχές και καταιγίδες σε έξι περιοχές
Σταματίνα Τσιμτσιλή: «Πέφτω για ύπνο, ξυπνάω και έσπασαν τα νερά»
MasterChef 2026: Αυτή η μπριγάδα κέρδισε στη δοκιμασία του Τοίχου
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η μεγάλη μαγειρική αναμέτρηση στο MasterChef συνεχίζεται με τις Κόκκινες και Μπλε μπριγάδες να διεκδικούν πόντους.
  • Η Κόκκινη μπριγάδα προηγείται με 3-1 στη συνολική βαθμολογία, με πέντε πόντους να έχουν ήδη δοθεί.
  • Στην αποψινή δοκιμασία, οι μπριγάδες θα λειτουργήσουν σε συνθήκες επαγγελματικής κουζίνας, ετοιμάζοντας ξεχωριστά πιάτα για κάθε κριτή.
  • Ο διαγωνισμός γιορτάζει 10 χρόνια και προσφέρει έπαθλα συνολικής αξίας άνω των 160.000€.
  • Οι δύο μπριγάδες θα παραμείνουν αντίπαλοι μέχρι την τελική 10άδα, όπου θα συγκρουστούν για την απόλυτη νίκη.

H «μητέρα των μαχών», η μεγάλη μαγειρική αναμέτρηση ανάμεσα στην Κόκκινη και στη Μπλε μπριγάδα, συνεχίζεται δυναμικά!

MasterChef: Μαγειρική σε πραγματική συνθήκες κι ένα μενού για κάθε κριτή

Απόψε, Πέμπτη 11 Ιουνίου, οι δύο μπριγάδες κυνηγούν με πάθος ακόμη έναν πολύτιμο πόντο στην έκτη δοκιμασία. Μέχρι στιγμής, έχουν ολοκληρωθεί πέντε δοκιμασίες και έχουν δοθεί πέντε πόντοι. Ωστόσο, τίποτα δεν έχει κριθεί, καθώς απομένουν ακόμη πέντε πόντοι προς διεκδίκηση. Οι τρεις από αυτούς θα δοθούν την τελευταία ημέρα της «μητέρας των μαχών»!

MasterChef: Το ατύχημα του Ανδρέα με το βαζάκι!

Στη χθεσινή δοκιμασία (Τετάρτη 10/6), η Κόκκινη μπριγάδα ξεκίνησε με προβάδισμα 3-1 στη συνολική βαθμολογία και μένει να δούμε αν η Μπλε κατάφερε να μειώσει τη διαφορά ή αν η Κόκκινη θα την αυξήσει.

MasterChef: Μαγειρική σε πραγματική συνθήκες κι ένα μενού για κάθε κριτή

Στην αποψινή δοκιμασία οι δύο μπριγάδες καλούνται να λειτουργήσουν σε συνθήκες επαγγελματικής κουζίνας. Για να καταφέρουν να ανταπεξέλθουν με επιτυχία θα απαιτηθεί να επιδείξουν ακρίβεια, μεθοδικότητα, άψογο συντονισμό και πολύ καλή προετοιμασία, θα πρέπει δηλαδή να διαθέτουν όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που ξεχωρίζουν μια καλοκουρδισμένη μπριγάδα την ώρα του πάσου.

MasterChef: «Οι δύο μπριγάδες θα πρέπει να μιλάτε με τα μάτια» - Τρέιλερ

Κάθε μπριγάδα θα πρέπει να ετοιμάσει ένα menu για κάθε chef κριτή ξεχωριστά και κάθε πιάτο, που θα ετοιμάσουν, θα πρέπει να βγαίνει στον προβλεπόμενο χρόνο και σωστά εκτελεσμένο.

Για τον Σωτήρη Κοντιζά θα πρέπει να ετοιμάσουν :

 Ορεκτικό - Γαρίδες κοιλάδος

 Κυρίως - Χριστόψαρο με ρύζι ατμού

 Γλυκό – Pavlova με κρέμα καρύδας και φρέσκιες φράουλες

Για τον Πάνο Ιωαννίδη θα πρέπει να ετοιμάσουν:

 Ορεκτικό - Beef carpaccio

 Κυρίως - Φρέσκο ζυμαρικό με salsiccia

 Γλυκό- Crème brûlée

Για τον Λεωνίδα Κουτσόπουλο θα πρέπει να ετοιμάσουν:

 Ορεκτικό - Χταπόδι σχάρας

 Κυρίως -Χοιρινά μάγουλα iberico

 Γλυκό -Σιμιγδαλένιο χαλβά

MasterChef: Μαγειρική σε πραγματική συνθήκες κι ένα μενού για κάθε κριτή

Όπως ακριβώς συμβαίνει σε ένα πραγματικό service, οι πελάτες δεν επιλέγουν όλοι τα ίδια πιάτα, έτσι και σήμερα οι δύο μπριγάδες θα πρέπει να προσαρμοστούν σε αυτές τις συνθήκες. Οι διαγωνιζόμενοι καλούνται να αποδείξουν στους τρεις chef κριτές πόσο αποτελεσματικά μπορεί να λειτουργήσει η μπριγάδα τους σε πραγματικές συνθήκες επαγγελματικής κουζίνας. Οι τρεις chef κριτές θα δοκιμάζουν σε κάθε στάδιο το πιάτο που αντιστοιχεί στον καθένα, ενώ οι δύο μπριγάδες θα συνεχίζουν την προετοιμασία και το σερβίρισμα των επόμενων.

Ποια μπριγάδα, Μπλε ή Κόκκινη, θα καταφέρει να εντυπωσιάσει ξεχωριστά τον κάθε chef κριτή με τα πιάτα της και να κερδίσει τον υπερπολύτιμο πόντο της δοκιμασίας;

Το MasterChef, το δυναμικό brand, που μας εκπλήσσει και μας συναρπάζει με  τις συγκλονιστικές κι αμέτρητες γαστρονομικές συγκινήσεις, ο μεγαλύτερος τηλεοπτικός διαγωνισμός μαγειρικής στον κόσμο, που προβάλλεται με επιτυχία σε περισσότερες από 40 χώρες, επέστρεψε στο Star με τον 10ο πιο εορταστικό, πιο ανατρεπτικό και πιο ανταγωνιστικό επετειακό κύκλο, για να αναδείξει τον επόμενο ή την επόμενη MasterChef της Ελλάδας! 

Το MasterChef κλείνει 10 χρόνια και έρχεται για να τα αλλάξει όλα.

Τίποτα δε θα είναι αναμενόμενο. Η επετειακή χρονιά έφερε ξανά στις οθόνες μας τις αγαπημένες κι ανατρεπτικές audition, που επέστρεψαν δυναμικά, με κάθε πιάτο να αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία και το παιχνίδι να ξεκινά ξανά από την αρχή!  

Η περιπετειώδης αναζήτηση του MasterChef  για τολμηρές μαγειρικές, πρωτότυπες ιδέες, πιάτα υψηλής αισθητικής και νοστιμιάς υπόσχεται μια σεζόν που θα μείνει αξέχαστη.

Νέα πρόσωπα, νέα όνειρα και μεγάλες φιλοδοξίες, μπαίνουν στην πιο απαιτητική κουζίνα της τηλεόρασης, διεκδικώντας μια θέση στον απόλυτο μαγειρικό διαγωνισμό. Οι τρεις κορυφαίοι σεφ/κριτές επιστρέφουν δριμύτεροι στις θέσεις τους για να αναζητήσουν εκείνον ή εκείνη που αντέξει έως το τέλος και θα κατακτήσει τον τίτλο, το τρόπαιo και το μεγάλο έπαθλο των συνολικά 100.000 ευρώ! 

Οι δύο μπριγάδες, Μπλε και Κόκκινη, επανέρχονται και θα σχηματιστούν από την πρώτη στιγμή, χωρίς, όμως, να γνωρίζουν η μία την ύπαρξη τής άλλης! Μία κουζίνα, όμως, δύο κόσμοι. 

Τα μέλη των δύο μπριγάδων θα μένουν, αρχικά, σε δύο ξεχωριστά σπίτια, θα συναντιούνται μόνο στις ομαδικές δοκιμασίες και θα συγκρούονται καθ΄όλη τη διάρκεια τού διαγωνισμού. Θα έρθει η στιγμή που θα βρεθούν κάτω από την ίδια στέγη παραμένοντας, όμως, δύο ξεχωριστές μπριγάδες, παραμένοντας αμείλικτοι αντίπαλοι. Μπλε και Κόκκινοι! 

Όταν ο διαγωνισμός φτάσει στην τελική 10άδα και κάθε μπριγάδα θα αριθμεί από 5 μέλη, Μπλε και Κόκκινοι θα συγκρουστούν, για μία τελευταία φορά, για την απόλυτη, την τελική επικράτηση στη «Μητέρα των Μαχών»! 

Γιατί μόνο μία μπριγάδα μπορεί να επικρατήσει στο τέλος! Και μόνο τα 5 μέλη της νικήτριας μπριγάδας, θα έχουν δικαίωμα να διεκδικήσουν τον τίτλο του επόμενου MasterChef της χώρας!

Και τότε, οι πέντε σύμμαχοι της νικήτριας ομάδας θα γίνουν αντίπαλοι. Ένας, μόνο, θα είναι ο απόλυτος νικητής, που θα ξεπεράσει τους αντιπάλους του, αλλά και τον εαυτό του και θα ανταπεξέλθει στις εξαιρετικά εφευρετικές μαγειρικές δοκιμασίες, κατακτώντας τον τίτλο του 10ου MasterChef, το τρόπαιο και το έπαθλο συνολικά των 100.000€, 70.000€ ως χρηματικό έπαθλο κι επιπλέον 30.000€ σε εξοπλισμό για επαγγελματική κουζίνα!

Ο 2ος φιναλίστ του τελικού θα εισπράξει το ποσό των 30.000€!

Ειδικά έπαθλα θα δίνονται κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, με τις δοκιμασίες του Mystery Box, του Τεστ Δημιουργικότητας, αλλά και τα καθιερωμένα Awards, να μοιράζουν φέτος, περισσότερα από 30.000€ στους νικητές!  

Συνολικά πάνω από 160.000€ μόνο σε έπαθλα!  

Δυο μπριγάδες, δύο σπίτια, ένας πόλεμος στην κουζίνα, που θα αναδείξει έναν νικητή!
Ποια μπριγάδα θα επικρατήσει στη «Μητέρα των Μαχών»; 
Από ποια μπριγάδα, Μπλε ή Κόκκινη, θα προκύψει  ο μεγάλος νικητής του MasterChef 2026;

Η επετειακή σεζόν του MasterChef είναι στο Star με τη «Μητέρα των Μαχών», για να συναρπάσει το τηλεοπτικό κοινό!

MasterChef 10 - Δευτέρα έως Πέμπτη στις 21:00

Δείτε όλα τα επεισόδια του MasterChef 2026

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
MASTERCHEF
 |
MASTERCHEF TRAILER
 |
MASTERCHEF 10
 |
ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΟΝΤΙΖΑΣ
 |
ΠΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
 |
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top