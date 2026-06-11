H «μητέρα των μαχών», η μεγάλη μαγειρική αναμέτρηση ανάμεσα στην Κόκκινη και στη Μπλε μπριγάδα, συνεχίζεται δυναμικά!

Απόψε, Πέμπτη 11 Ιουνίου, οι δύο μπριγάδες κυνηγούν με πάθος ακόμη έναν πολύτιμο πόντο στην έκτη δοκιμασία. Μέχρι στιγμής, έχουν ολοκληρωθεί πέντε δοκιμασίες και έχουν δοθεί πέντε πόντοι. Ωστόσο, τίποτα δεν έχει κριθεί, καθώς απομένουν ακόμη πέντε πόντοι προς διεκδίκηση. Οι τρεις από αυτούς θα δοθούν την τελευταία ημέρα της «μητέρας των μαχών»!

Στη χθεσινή δοκιμασία (Τετάρτη 10/6), η Κόκκινη μπριγάδα ξεκίνησε με προβάδισμα 3-1 στη συνολική βαθμολογία και μένει να δούμε αν η Μπλε κατάφερε να μειώσει τη διαφορά ή αν η Κόκκινη θα την αυξήσει.

Στην αποψινή δοκιμασία οι δύο μπριγάδες καλούνται να λειτουργήσουν σε συνθήκες επαγγελματικής κουζίνας. Για να καταφέρουν να ανταπεξέλθουν με επιτυχία θα απαιτηθεί να επιδείξουν ακρίβεια, μεθοδικότητα, άψογο συντονισμό και πολύ καλή προετοιμασία, θα πρέπει δηλαδή να διαθέτουν όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που ξεχωρίζουν μια καλοκουρδισμένη μπριγάδα την ώρα του πάσου.

Κάθε μπριγάδα θα πρέπει να ετοιμάσει ένα menu για κάθε chef κριτή ξεχωριστά και κάθε πιάτο, που θα ετοιμάσουν, θα πρέπει να βγαίνει στον προβλεπόμενο χρόνο και σωστά εκτελεσμένο.

Για τον Σωτήρη Κοντιζά θα πρέπει να ετοιμάσουν :

 Ορεκτικό - Γαρίδες κοιλάδος

 Κυρίως - Χριστόψαρο με ρύζι ατμού

 Γλυκό – Pavlova με κρέμα καρύδας και φρέσκιες φράουλες

Για τον Πάνο Ιωαννίδη θα πρέπει να ετοιμάσουν:

 Ορεκτικό - Beef carpaccio

 Κυρίως - Φρέσκο ζυμαρικό με salsiccia

 Γλυκό- Crème brûlée

Για τον Λεωνίδα Κουτσόπουλο θα πρέπει να ετοιμάσουν:

 Ορεκτικό - Χταπόδι σχάρας

 Κυρίως -Χοιρινά μάγουλα iberico

 Γλυκό -Σιμιγδαλένιο χαλβά

Όπως ακριβώς συμβαίνει σε ένα πραγματικό service, οι πελάτες δεν επιλέγουν όλοι τα ίδια πιάτα, έτσι και σήμερα οι δύο μπριγάδες θα πρέπει να προσαρμοστούν σε αυτές τις συνθήκες. Οι διαγωνιζόμενοι καλούνται να αποδείξουν στους τρεις chef κριτές πόσο αποτελεσματικά μπορεί να λειτουργήσει η μπριγάδα τους σε πραγματικές συνθήκες επαγγελματικής κουζίνας. Οι τρεις chef κριτές θα δοκιμάζουν σε κάθε στάδιο το πιάτο που αντιστοιχεί στον καθένα, ενώ οι δύο μπριγάδες θα συνεχίζουν την προετοιμασία και το σερβίρισμα των επόμενων.

Ποια μπριγάδα, Μπλε ή Κόκκινη, θα καταφέρει να εντυπωσιάσει ξεχωριστά τον κάθε chef κριτή με τα πιάτα της και να κερδίσει τον υπερπολύτιμο πόντο της δοκιμασίας;

Το MasterChef, το δυναμικό brand, που μας εκπλήσσει και μας συναρπάζει με τις συγκλονιστικές κι αμέτρητες γαστρονομικές συγκινήσεις, ο μεγαλύτερος τηλεοπτικός διαγωνισμός μαγειρικής στον κόσμο, που προβάλλεται με επιτυχία σε περισσότερες από 40 χώρες, επέστρεψε στο Star με τον 10ο πιο εορταστικό, πιο ανατρεπτικό και πιο ανταγωνιστικό επετειακό κύκλο, για να αναδείξει τον επόμενο ή την επόμενη MasterChef της Ελλάδας!

Το MasterChef κλείνει 10 χρόνια και έρχεται για να τα αλλάξει όλα.

Τίποτα δε θα είναι αναμενόμενο. Η επετειακή χρονιά έφερε ξανά στις οθόνες μας τις αγαπημένες κι ανατρεπτικές audition, που επέστρεψαν δυναμικά, με κάθε πιάτο να αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία και το παιχνίδι να ξεκινά ξανά από την αρχή!

Η περιπετειώδης αναζήτηση του MasterChef για τολμηρές μαγειρικές, πρωτότυπες ιδέες, πιάτα υψηλής αισθητικής και νοστιμιάς υπόσχεται μια σεζόν που θα μείνει αξέχαστη.

Νέα πρόσωπα, νέα όνειρα και μεγάλες φιλοδοξίες, μπαίνουν στην πιο απαιτητική κουζίνα της τηλεόρασης, διεκδικώντας μια θέση στον απόλυτο μαγειρικό διαγωνισμό. Οι τρεις κορυφαίοι σεφ/κριτές επιστρέφουν δριμύτεροι στις θέσεις τους για να αναζητήσουν εκείνον ή εκείνη που αντέξει έως το τέλος και θα κατακτήσει τον τίτλο, το τρόπαιo και το μεγάλο έπαθλο των συνολικά 100.000 ευρώ!

Οι δύο μπριγάδες, Μπλε και Κόκκινη, επανέρχονται και θα σχηματιστούν από την πρώτη στιγμή, χωρίς, όμως, να γνωρίζουν η μία την ύπαρξη τής άλλης! Μία κουζίνα, όμως, δύο κόσμοι.

Τα μέλη των δύο μπριγάδων θα μένουν, αρχικά, σε δύο ξεχωριστά σπίτια, θα συναντιούνται μόνο στις ομαδικές δοκιμασίες και θα συγκρούονται καθ΄όλη τη διάρκεια τού διαγωνισμού. Θα έρθει η στιγμή που θα βρεθούν κάτω από την ίδια στέγη παραμένοντας, όμως, δύο ξεχωριστές μπριγάδες, παραμένοντας αμείλικτοι αντίπαλοι. Μπλε και Κόκκινοι!

Όταν ο διαγωνισμός φτάσει στην τελική 10άδα και κάθε μπριγάδα θα αριθμεί από 5 μέλη, Μπλε και Κόκκινοι θα συγκρουστούν, για μία τελευταία φορά, για την απόλυτη, την τελική επικράτηση στη «Μητέρα των Μαχών»!

Γιατί μόνο μία μπριγάδα μπορεί να επικρατήσει στο τέλος! Και μόνο τα 5 μέλη της νικήτριας μπριγάδας, θα έχουν δικαίωμα να διεκδικήσουν τον τίτλο του επόμενου MasterChef της χώρας!

Και τότε, οι πέντε σύμμαχοι της νικήτριας ομάδας θα γίνουν αντίπαλοι. Ένας, μόνο, θα είναι ο απόλυτος νικητής, που θα ξεπεράσει τους αντιπάλους του, αλλά και τον εαυτό του και θα ανταπεξέλθει στις εξαιρετικά εφευρετικές μαγειρικές δοκιμασίες, κατακτώντας τον τίτλο του 10ου MasterChef, το τρόπαιο και το έπαθλο συνολικά των 100.000€, 70.000€ ως χρηματικό έπαθλο κι επιπλέον 30.000€ σε εξοπλισμό για επαγγελματική κουζίνα!

Ο 2ος φιναλίστ του τελικού θα εισπράξει το ποσό των 30.000€!

Ειδικά έπαθλα θα δίνονται κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, με τις δοκιμασίες του Mystery Box, του Τεστ Δημιουργικότητας, αλλά και τα καθιερωμένα Awards, να μοιράζουν φέτος, περισσότερα από 30.000€ στους νικητές!

Συνολικά πάνω από 160.000€ μόνο σε έπαθλα!

Δυο μπριγάδες, δύο σπίτια, ένας πόλεμος στην κουζίνα, που θα αναδείξει έναν νικητή!

Ποια μπριγάδα θα επικρατήσει στη «Μητέρα των Μαχών»;

Από ποια μπριγάδα, Μπλε ή Κόκκινη, θα προκύψει ο μεγάλος νικητής του MasterChef 2026;

Η επετειακή σεζόν του MasterChef είναι στο Star με τη «Μητέρα των Μαχών», για να συναρπάσει το τηλεοπτικό κοινό!

MasterChef 10 - Δευτέρα έως Πέμπτη στις 21:00

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