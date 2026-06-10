MasterChef: Το ατύχημα του Ανδρέα με το βαζάκι!

Του έσπασε το μισό μέσα στην κατσαρόλα!

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
11.06.26 , 00:17 MasterChef: «Οι δύο μπριγάδες θα πρέπει να μιλάτε με τα μάτια»
11.06.26 , 00:14 MasterChef 2026: Αυτή η μπριγάδα κέρδισε στη δοκιμασία του Τοίχου
11.06.26 , 00:02 MasterChef 2026: Η αποκάλυψη του Ανδρέα για το σπασμένο βαζάκι - Όσα είπε
10.06.26 , 23:34 Λιάγκας- Αντωνά: Μαζί στα εγκαίνια του εστιατορίου του Σταθοκωστόπουλου
10.06.26 , 23:18 Παπανώτας: «Αν δεν του αρέσει του Τσιμιτσέλη η άποψη του Δημήτρη, ξυδάκι»
10.06.26 , 22:55 Δήμητρα Παπαδήμα: Τα τρυφερά και σπάνια «κλικ» με τον Γιάννη Μποσταντζόγλου
10.06.26 , 22:38 Άγ. Δημήτριος: «Άφησε τα παιδιά μας μόνα» - Συγκινεί η σύζυγος του θύματος
10.06.26 , 22:25 MasterChef: Το ατύχημα του Ανδρέα με το βαζάκι!
10.06.26 , 21:50 MasterChef: Η viral δοκιμασία του τοίχου επέστρεψε και φέτος!
10.06.26 , 21:33 Ελληνίδα ηθοποιός: «Φρικάρω όταν βλέπω τον εαυτό μου στις επαναλήψεις»
10.06.26 , 21:30 MasterChef: Ποια Μπριγάδα Κέρδισε Στην Ομαδική Στον Μαραθώνα
10.06.26 , 21:26 Πώς θα λειτουργούν τα κέντρα επιστροφής μεταναστών
10.06.26 , 20:51 Mητσοτάκης: «Έδειξε» εκλογές το 2027 & έβαλε τη ΝΔ σε προεκλογικό συναγερμό
10.06.26 , 20:50 Ντορέττα Παπαδημητρίου: Η συγκινητική ανάρτηση για τον γιο της, Διονύση
10.06.26 , 20:12 Δολοφονία Δασκαλάκη: Tα στοιχεία που «έκαψαν» τους κατηγορούμενους
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Dinner με τις φίλες της για τα γενέθλιά της
Λιάγκας- Αντωνά: Μαζί στα εγκαίνια του εστιατορίου του Σταθοκωστόπουλου
Τζένη Μπαλατσινού: Με τον Κικίλια & τον γιο της Μάξιμο στο Hautes Grecians
Φίλιπ Βάκος: Ο γιος, η σύζυγος και το εστιατόριό τους στην Αυστραλία
Μαριαλένα Ρουμελιώτη: Η cute φωτογραφία με τον νεογέννητο γιο της
Αθηνά Οικονομάκου: Το παραμυθένιο πάρτι για τα 5α γενέθλια της κόρης της!
Πέρι- Τριντό: Πρώτη επίσημη κοινή εμφάνιση- «Είμαι πολύ ερωτευμένη»
Μπήλιου: Τα 4 ζώδια που επηρεάζονται από τη δύσκολη όψη Ερμή - Κρόνου
Η Ιωάννα Τούνη στην αγκαλιά του Δημήτρη Σπυριδωνίδη στη Νάξο
MasterChef 2026: Η αποκάλυψη του Ανδρέα για το σπασμένο βαζάκι - Όσα είπε
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Πρώτη Δημοσίευση: 10.06.26, 22:36
MasterChef: Το ατύχημα του Ανδρέα με το βαζάκι!

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μία απρόσμενη αναποδιά είχε να διαχειριστεί ο Ανδρέας κατά τη διάρκεια της απαιτητικής δοκιμασίας του «Τοίχου» στο MasterChef.

Καθώς οι παίκτες προσπαθούσαν να ακολουθήσουν κατά γράμμα τις οδηγίες που έρχονταν από την άλλη πλευρά του τοίχου, ο Ανδρέας βρισκόταν μπροστά στην κατσαρόλα και ετοιμαζόταν να προσθέσει ντομάτα κονκασέ στη συνταγή. Θέλοντας να αδειάσει το περιεχόμενο του γυάλινου βάζου, το χτύπησε ελαφρά πάνω στην κατσαρόλα για να πέσει πιο εύκολα η σάλτσα. Ωστόσο, η κίνηση δεν είχε την κατάληξη που περίμενε, αφού το βαζάκι... έσπασε και το μισό έπεσε μέσα στην κατσαρόλα!

Δες το MasterChef

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ο Ανδρέας συνειδητοποίησε ότι κάτι δεν πήγε καλά. «Δεν ξέρω πώς σπάει το μπουκάλι. Μπορεί να το χτύπησα και μου έπεσε το μισό μέσα» είπε στην κάμερα του διαγωνισμού.

masterchef

Ο διαγωνιζόμενος προσπάθησε να καταλάβει αν έλειπε κάποιο κομμάτι από το βαζάκι, εξετάζοντάς το γρήγορα, όμως η πίεση και το άγχος της δοκιμασίας δεν του άφηνε πολλά περιθώρια.

MasterChef: Η viral δοκιμασία του τοίχου επέστρεψε και φέτος!

«Παίρνω το μπουκάλι, το βάζω ένα πάνω στον άλλο και βλέπω ότι δε λείπει κομμάτι. Δεν ξέρω. Στο κεφάλι μου εκείνη τη στιγμή λέω μπορεί να μην έχω άλλα λεπτά να το ξανακάνω από την αρχή» παραδέχτηκε ο μάγειρας on camera.

Μπροστά στο δίλημμα να πετάξει την παρασκευή και να ξεκινήσει ξανά απ' την αρχή ή να συνεχίσει, ο Ανδρέας πήρε την απόφαση να προχωρήσει με το φαγητό όπως ήταν, πεπεισμένος ότι δεν υπάρχει κομμάτι από γυαλί μέσα στην κατσαρόλα. Ο χρόνος τόν πίεζε ασφυκτικά.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
MASTERCHEF
 |
MASTERCHEF 2026
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top