MasterChef: Το ατύχημα του Ανδρέα με το βαζάκι!

Μία απρόσμενη αναποδιά είχε να διαχειριστεί ο Ανδρέας κατά τη διάρκεια της απαιτητικής δοκιμασίας του «Τοίχου» στο MasterChef.

Καθώς οι παίκτες προσπαθούσαν να ακολουθήσουν κατά γράμμα τις οδηγίες που έρχονταν από την άλλη πλευρά του τοίχου, ο Ανδρέας βρισκόταν μπροστά στην κατσαρόλα και ετοιμαζόταν να προσθέσει ντομάτα κονκασέ στη συνταγή. Θέλοντας να αδειάσει το περιεχόμενο του γυάλινου βάζου, το χτύπησε ελαφρά πάνω στην κατσαρόλα για να πέσει πιο εύκολα η σάλτσα. Ωστόσο, η κίνηση δεν είχε την κατάληξη που περίμενε, αφού το βαζάκι... έσπασε και το μισό έπεσε μέσα στην κατσαρόλα!

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Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ο Ανδρέας συνειδητοποίησε ότι κάτι δεν πήγε καλά. «Δεν ξέρω πώς σπάει το μπουκάλι. Μπορεί να το χτύπησα και μου έπεσε το μισό μέσα» είπε στην κάμερα του διαγωνισμού.

Ο διαγωνιζόμενος προσπάθησε να καταλάβει αν έλειπε κάποιο κομμάτι από το βαζάκι, εξετάζοντάς το γρήγορα, όμως η πίεση και το άγχος της δοκιμασίας δεν του άφηνε πολλά περιθώρια.

«Παίρνω το μπουκάλι, το βάζω ένα πάνω στον άλλο και βλέπω ότι δε λείπει κομμάτι. Δεν ξέρω. Στο κεφάλι μου εκείνη τη στιγμή λέω μπορεί να μην έχω άλλα λεπτά να το ξανακάνω από την αρχή» παραδέχτηκε ο μάγειρας on camera.

Μπροστά στο δίλημμα να πετάξει την παρασκευή και να ξεκινήσει ξανά απ' την αρχή ή να συνεχίσει, ο Ανδρέας πήρε την απόφαση να προχωρήσει με το φαγητό όπως ήταν, πεπεισμένος ότι δεν υπάρχει κομμάτι από γυαλί μέσα στην κατσαρόλα. Ο χρόνος τόν πίεζε ασφυκτικά.