Mάρω Καρούση: Η συγκίνηση on air αποχαιρετώντας τον Άκη Παυλόπουλο

«Ο Άκης είναι από τους καλύτερους ανθρώπους που έχω γνωρίσει»

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Άκης Παυλόπουλος αποχαιρέτησε τον ΣΚΑΪ στην εκπομπή «Σήμερα» στις 24 Ιουλίου, ολοκληρώνοντας τη συνεργασία του με τον σταθμό.
  • Θα συνεχίσει την καριέρα του στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» στον ΑΝΤ1 τη νέα τηλεοπτική σεζόν.
  • Η Μάρω Καρούση συγκινήθηκε στον αέρα, εκφράζοντας την εκτίμηση της για τον Άκη και την κοινή τους πορεία.
  • Ο Δημήτρης Οικονόμου μίλησε για την αρμονική συνεργασία τους και την φιλία τους.
  • Ο Άκης ευχαρίστησε τον κύριο Αλαφούζο για τα τέσσερα χρόνια συνεργασίας.

Ο Άκης Παυλόπουλος αποχαιρέτησε το κανάλι του ΣΚΑΪ με την τελευταία του εμφάνιση στην εκπομπή «Σήμερα» την Παρασκευή 24 Ιουλίου, ολοκληρώνοντας με αυτό τον τρόπο τη συνεργασία του με τον σταθμό.

Φινάλε για τον Παυλόπουλο: «Μεζεδάκια, μπυρίτσες, ξενύχτι και σ@ξ»!

Mάρω Καρούση: Η συγκίνηση on air αποχαιρετώντας τον Άκη Παυλόπουλο

Ο γνωστός δημοσιογράφος τη νέα τηλεοπτική σεζόν θα βρίσκεται στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» στον ΑΝΤ1. Το γεγονός της αποχώρησής του δεν άφησε ασυγκίνητη τη Μάρω Καρούση, η οποία δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά της στον αέρα της εκπομπής. Η γνωστή δημοσιογράφος μίλησε με τα καλύτερα λόγια για το συνεργάτη της, εκφράζοντας την εκτίμηση και τη συγκίνησή της για το τέλος της κοινής τους τηλεοπτικής πορείας. 

Όπως είπε συγκινημένη η Μάρω Καρούση: «Ο Άκης είναι από τους καλύτερους ανθρώπους που έχω γνωρίσει σε αυτή τη δουλειά. Εγώ είχα πολύ άγχος την πρώτη φορά που κάναμε μαζί εκπομπή. Με είχε πάρει τηλέφωνο να με γνωρίσει και του είπα ότι έχω άγχος. Με ρώτησε τι φοβάμαι πιο πολύ, του λέω… μην πέσω κάτω. Και μου λέει “αν πέσεις, θα πέσω κι εγώ”. Τον αγαπώ πολύ! Εις το επανιδείν».

Άκης Παυλόπουλος: «Υπάρχουν διατυπώσεις που θα μπορούσαν να 'ναι καλύτερες»

Mάρω Καρούση: Η συγκίνηση on air αποχαιρετώντας τον Άκη Παυλόπουλο

Στο τέλος της εκπομπής, ο Άκης Παυλόπουλος και ο Δημήτρης Οικονόμου αποχαιρέτησαν τους τηλεθεατές, αναφερόμενοι παράλληλα και στην ολοκλήρωση της πολυετούς τηλεοπτικής τους συνεργασίας, με το Δημήτρη Οικονόμου να λέει: «Με τον Άκη είχα την καλύτερη συνεργασία που θα μπορούσα να έχω ποτέ. Πέρα από τη φιλία και την αγάπη που έχουμε ο ένας στον άλλο. Είναι σημαντικό στην τηλεόραση να έχεις μια τέτοια συνεργασία, σαν τη δική μας. Τόσο αρμονική, χωρίς εντάσεις, χωρίς συγκρούσεις, χωρίς τίποτα. Το πετύχαμε αυτό με τον Άκη, αλλά τώρα το χαλάμε».

Ενώ από την πλευρά του ο Άκης Παυλόπουλος είπε: «Σας αποχαιρετάμε ως δίδυμο. Ήταν τέσσερα μαγικά χρόνια. Θέλω να πω ένα ευχαριστώ στον κύριο Αλαφούζο γι' αυτά τα τέσσερα χρόνια. Καλό καλοκαίρι».

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