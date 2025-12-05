«Η οικογένεια του μεγαλοπατούσα»: Παιδική ταινία σε Α' προβολή στο Star

Η παιδική ταινία κινουμένων σχεδίων, «Η οικογένεια του μεγαλοπατούσα» έρχεται το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου στις 20:45 σε Α’ Τηλεοπτική Προβολή από το Star.

Η υπόθεση:



Ο Μεγαλοπατούσας, ο πατέρας του Άνταμ, θέλει να χρησιμοποιήσει τη φήμη του για καλό σκοπό και η προστασία ενός μεγάλου καταφύγιου άγριων ζώων στην Αλάσκα από μια εταιρία εξόρυξης πετρελαίου, φαντάζει ως η τέλεια ευκαιρία.

Όμως, ξαφνικά, ο Μεγαλοπατούσας εξαφανίζεται χωρίς να αφήσει πίσω του κανένα ίχνος και ο Άνταμ θα κάνει τα πάντα για να τον βρει ξανά και να σώσει ταυτόχρονα και το καταφύγιο…

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Τζέρεμι Ντέγκρουσον

