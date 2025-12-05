«Απειλητική» γρίπη στη Βρετανία - Στα όριά του στο NHS

Η φετινή περίοδος γριπών στο Ηνωμένο Βασίλειο έχει ήδη αποδειχθεί πιο σκληρή - και ήρθε νωρίτερα - απ’ ό,τι συνήθως. Τις τελευταίες ημέρες, τα επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι κατά μέσο όρο 1.717 ασθενείς την ημέρα νοσηλεύονται λόγω γρίπης - ο υψηλότερος αριθμός που έχει καταγραφεί ποτέ για την εποχή.

Η αύξηση αυτή, άνω του 50% συγκριτικά με πέρυσι, και σε σχέση με το 2023, οι νοσηλείες είναι δέκα φορές περισσότερες.

Οι υγειονομικοί στην Αγγλία προειδοποιούν ότι «δεν έχει φανεί ακόμα κορυφή» - δηλαδή αναμένουν περαιτέρω επιδείνωση τις επόμενες εβδομάδες.

Ταυτόχρονα, το προσωπικό των νοσοκομείων βρίσκεται υπό μεγάλη πίεση. Μεγαλώνει ο φόβος ότι η τρέχουσα γρίπη, μαζί με άλλες αναπνευστικές λοιμώξεις του χειμώνα, θα «πνίξει» τις Μονάδες Επειγόντων και τα τμήματα νοσηλείας - ειδικά όσο πλησιάζουμε στις γιορτές.

Επανέρχεται η μάσκα - προληπτικά και προστατευτικά

Σε πολλές περιοχές της Αγγλίας, το NHS έχει ήδη αρχίσει να επαναφέρει την υποχρεωτική χρήση μάσκας σε νοσοκομεία - τόσο για το ιατρικό προσωπικό όσο και για επισκέπτες και ασθενείς.

Τα μέτρα αυτά απευθύνονται κυρίως σε «ευπαθείς ομάδες» - τμήματα επειγόντων, παθολογικά, παιδιατρικά, και μονάδες με ασθενείς που έχουν χρόνια νοσήματα.

Στο επίκεντρο της απόφασης είναι η προσπάθεια να περιοριστεί η διασπορά της γρίπης, αλλά και άλλων ιών του χειμώνα, μέσα στο νοσοκομειακό περιβάλλον, προστατεύοντας όσους νοσηλεύονται αλλά και το ιατρικό προσωπικό.

Οι επικεφαλής του NHS, αλλά και πολιτικοί υπεύθυνοι, περιγράφουν την κατάσταση ως «πολύ σοβαρή» - και προειδοποιούν ότι το σύστημα μπορεί να φτάσει στα όριά του.

Παράλληλα, ανακοινώθηκε από την British Medical Association (BMA) προγραμματισμένη 5ήμερη απεργία για τους ειδικευόμενους γιατρούς, από 17 έως 22 Δεκεμβρίου. Η επιλογή των ημερομηνιών - προ των Χριστουγέννων - προκαλεί έντονη κριτική, καθώς συμπίπτει με την κορύφωση της γρίπης.

Οι ηγεσίες του NHS κάνουν έκκληση στους πολίτες να μην καταφεύγουν στην Επείγουσα Ανάγκη (A&E) για ελαφριά συμπτώματα - κρυώματα, πονόλαιμο, ή βήχα που μπορούν να αντιμετωπιστούν με φαρμακευτική αγωγή ή σε κοινοτικά ιατρεία.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες

Ο καλύτερος τρόπος προστασίας εξακολουθεί να είναι ο εμβολιασμός κατά της γρίπης. Οι ειδικοί τονίζουν ότι ακόμα και τώρα είναι χρήσιμο να γίνει, ειδικά για ηλικιωμένους, ευπαθείς, εγκύους και όσους εργάζονται στον χώρο της υγείας.

Αν χρειάζεται νοσοκομειακή φροντίδα, σε τμήματα με ιώσεις, η χρήση μάσκας συστήνεται θερμά - ως μέρος των μέτρων πρόληψης.

Για ήπια συμπτώματα ή μικρά προβλήματα υγείας, καλό είναι να αποφεύγεται η επίσκεψη σε έκτακτα (A&E), και να προτιμάται το φαρμακείο, ο γιατρός της γειτονιάς, ή η υπηρεσία τηλεφροντίδας / ιατρικής συμβουλής.

Η φετινή «χειμερινή κρίση» για το NHS δεν μοιάζει με καμία άλλη τα τελευταία χρόνια. Η πίεση είναι ήδη μεγάλη.