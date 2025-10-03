Εποχική γρίπη: Ποιοι πρέπει να κάνουν το εμβόλιο φέτος

Οι οδηγίες του υπουργείου Υγείας - Ποιες είναι οι ομάδες υψηλού κινδύνου

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
03.10.25 , 19:33 Πλακιάς κατά Άδωνι: Είμαι πατέρας που το κράτος δολοφόνησε τα παιδιά του
03.10.25 , 19:12 Ο χειμώνας προ των πυλών: Οι τιμές του πετρελαίου θέρμανσης
03.10.25 , 19:03 Δημήτρης Αργυρόπουλος: «Σήμερα κλείνω 16 χρόνια καθαρός» - Η ανάρτησή του
03.10.25 , 19:00 Γιώργος Μανίκας: Η ηλικία, ο χωρισμός και η σχέση με τη Μιράντα Πατέρα
03.10.25 , 18:49 Εποχική γρίπη: Ποιοι πρέπει να κάνουν το εμβόλιο φέτος
03.10.25 , 18:47 Cash or Trash: Το γλυπτό του Γ. Λάππα κέντρισε το ενδιαφέρον των αγοραστών
03.10.25 , 18:22 Τραμπ: Διορία έως την Κυριακή στη Χαμάς αλλιώς…κόλαση!
03.10.25 , 18:09 Βέλγιο: Drones εντοπίστηκαν πάνω από στρατιωτική βάση
03.10.25 , 18:05 Ford E-Transit: Δείτε την ηλεκτρική αυτονομία του
03.10.25 , 18:02 ΥΠΕΘΑ: Σε κλίμα  συνεννόησης η επικοινωνία Μητσοτάκη – Δένδια
03.10.25 , 17:23 Taylor Swift: Όλες οι αναφορές της στον Travis Kelce στο νέο της άλμπουμ
03.10.25 , 17:14 Ένεζλη: «Δε γίνεται να κόβεται μια εκπομπή και να είσαι στον κόσμο σου»
03.10.25 , 17:07 Αντίθεση Ερμή - Χείρωνα: Τα ζώδια που θα επηρεάσει
03.10.25 , 17:01 Βασίλης Μπισμπίκης: Πήγε στο Σύνταγμα για να συμπαρασταθεί στον Πάνο Ρούτσι
03.10.25 , 16:55 Μελέτης Ηλίας - Θέμις Βουτσινά: Σπάνια βραδινή έξοδος για το ζευγάρι
Βασίλης Μπισμπίκης: Η παρατηρητικότητα ενός μαθητή οδήγησε στον ηθοποιό
Γενιά Ζ: 4+1 λόγοι που απολύονται λίγο μετά την πρόσληψη
Ελένη Ράντου - Το ξέσπασμά της για το τροχαίο Μπισμπίκη: «Σιχάθηκα!»
Δημήτρης Αργυρόπουλος: «Σήμερα κλείνω 16 χρόνια καθαρός» - Η ανάρτησή του
Άρτα: H προφητική ανάρτηση της 28χρονης εγκύου που «έσβησε» στο νοσοκομείο
Βασίλης Μπισμπίκης: Το μήνυμα της αδερφής του, Παναγιώτας, όλο νόημα!
Μαρία Καλάβρια: Η αποκάλυψη για το πρόβλημα υγείας της Γωγώς Μαστροκώστα
Μέρες αγωνίας για τη Φαίη Σκορδά - Τι της συμβαίνει;
Νιούμαν: Η Ολυμπιονίκης εξήγησε γιατί έκανε προφίλ στο OnlyFans
Οι πιο ακριβοί προορισμοί της Ευρώπης - Σε ποια θέση βρίσκεται η Ελλάδα
Περισσότερα

VIDEOS

Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Κων/νος Ιατρίδης - αμυντικός αναλυτής
leaders: Ιατρίδης «Οι Τούρκοι τρέμουν τους ελληνικούς Μeteor»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Φωτογραφία Unsplash
Αντιγριπικό Εμβόλιο
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τη σημασία του έγκαιρου αντιγριπικού εμβολιασμού τονίζει με ανακοίνωσή του το υπουργείο Υγείας, ειδικά για όσους ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου.  

Σιωπηλή πνευμονία: Τι είναι και πώς να την αντιμετωπίσετε

Η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη καλεί όλους τους πολίτες να εμβολιαστούν έγκαιρα, να τηρούν τις οδηγίες προστασίας και να συμβάλλουν στην πρόληψη σοβαρών επιπλοκών και στη μείωση των νοσηλειών. 

Σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών, ο εμβολιασμός κατά της εποχικής γρίπης συστήνεται:  

  • για  άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω 
  • βρέφη και παιδιά 6 μηνών έως 5 ετών 
  • παιδιά άνω των 5 ετών και τους ενήλικες με χρόνια νοσήματα ή επιβαρυντικούς παράγοντες, 
  • εγκυμονούσες, λεχωΐδες και θηλάζουσες 
  • άτομα με νοσογόνο παχυσαρκία 
  • παιδιά που λαμβάνουν μακροχρόνια ασπιρίνη
  • άτομα που φροντίζουν βρέφη ή ασθενείς με υποκείμενα νοσήματα. 

Επιπλέον, συστήνεται ιδιαιτέρως σε κλειστούς πληθυσμούς, εργαζόμενους στον χώρο της υγείας και σε κέντρα διαμονής προσφύγων, αστέγους, καθώς και όσους έρχονται σε τακτική επαφή με ζώα υψηλού κινδύνου.

Ο αντιγριπικός εμβολιασμός είναι ασφαλής, αποτελεσματικός και μπορεί να συγχορηγηθεί με το εμβόλιο κατά του COVID-19, σε διαφορετικά σημεία του σώματος.

Τα 6 συμβατικά αντιγριπικά εμβόλια μπορούν να χορηγηθούν και στα φαρμακεία, χωρίς ιατρική συνταγή, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Κάθε εμβολιασμός καταχωρίζεται υποχρεωτικά στο Εθνικό Μητρώο Εμβολιασμών, εξασφαλίζοντας σωστή παρακολούθηση, ενημέρωση των αρμόδιων φορέων και προστασία της δημόσιας υγείας.

Για την περίοδο 2025 - 2026 τα φαρμακεία έχουν προμηθευτεί 3.500.000 εμβόλια και 50.000 ρινικά για παιδιά από 2 έως 5 ετών, τα οποία θα κάνουν οι παιδίατροι. 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΓΡΙΠΗ
 |
ΕΜΒΟΛΙΟ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top