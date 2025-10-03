Εποχική γρίπη: Ποιοι πρέπει να κάνουν το εμβόλιο φέτος

Τη σημασία του έγκαιρου αντιγριπικού εμβολιασμού τονίζει με ανακοίνωσή του το υπουργείο Υγείας, ειδικά για όσους ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου.

Η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη καλεί όλους τους πολίτες να εμβολιαστούν έγκαιρα, να τηρούν τις οδηγίες προστασίας και να συμβάλλουν στην πρόληψη σοβαρών επιπλοκών και στη μείωση των νοσηλειών.

Σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών, ο εμβολιασμός κατά της εποχικής γρίπης συστήνεται:

για άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω

βρέφη και παιδιά 6 μηνών έως 5 ετών

παιδιά άνω των 5 ετών και τους ενήλικες με χρόνια νοσήματα ή επιβαρυντικούς παράγοντες,

εγκυμονούσες, λεχωΐδες και θηλάζουσες

άτομα με νοσογόνο παχυσαρκία

παιδιά που λαμβάνουν μακροχρόνια ασπιρίνη

άτομα που φροντίζουν βρέφη ή ασθενείς με υποκείμενα νοσήματα.

Επιπλέον, συστήνεται ιδιαιτέρως σε κλειστούς πληθυσμούς, εργαζόμενους στον χώρο της υγείας και σε κέντρα διαμονής προσφύγων, αστέγους, καθώς και όσους έρχονται σε τακτική επαφή με ζώα υψηλού κινδύνου.

Ο αντιγριπικός εμβολιασμός είναι ασφαλής, αποτελεσματικός και μπορεί να συγχορηγηθεί με το εμβόλιο κατά του COVID-19, σε διαφορετικά σημεία του σώματος.

Τα 6 συμβατικά αντιγριπικά εμβόλια μπορούν να χορηγηθούν και στα φαρμακεία, χωρίς ιατρική συνταγή, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Κάθε εμβολιασμός καταχωρίζεται υποχρεωτικά στο Εθνικό Μητρώο Εμβολιασμών, εξασφαλίζοντας σωστή παρακολούθηση, ενημέρωση των αρμόδιων φορέων και προστασία της δημόσιας υγείας.

Για την περίοδο 2025 - 2026 τα φαρμακεία έχουν προμηθευτεί 3.500.000 εμβόλια και 50.000 ρινικά για παιδιά από 2 έως 5 ετών, τα οποία θα κάνουν οι παιδίατροι.