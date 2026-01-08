Γιώργος Παπαδάκης: Σήμερα στη Ριτσώνα η κηδεία του

Τον Γιώργο Παπαδάκη θα αποχαιρετήσουν σήμερα στις 10:30 συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες, αλλά και ολόκληρη η Ελλάδα, σε μια πολύ λιτή τελετή στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας.

Από νωρίς το πρωί έχουν φτάσει πολλοί άνθρωποι εκεί για να του πουν το τελευταίο «αντίο».

Φωτογραφία: InTime / ΜΟΥΝΤΡΙΧΑΣ ΚΩΣΤΑΣ

Φωτογραφία: InTime / ΜΟΥΝΤΡΙΧΑΣ ΚΩΣΤΑΣ

Φωτογραφία: NDP

Ο «πατριάρχης» της πρωινής ενημέρωσης έφυγε από τη ζωή το απόγευμα της Κυριακής 4 Ιανουαρίου και η είδηση του θανάτου του βύθισε στο πένθος την οικογένειά του και σκόρπισε θλίψη στο πανελλήνιο.

Ο Γιώργος Παπαδάκης άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 74 ετών εντελώς ξαφνικά, προκαλώντας σοκ σε συγγενείς, φίλους και συνεργάτες.

Υπέστη βαρύ έμφραγμα την ώρα που βρισκόταν στο σπίτι του, στο Κολωνάκι, και άμεσα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Λαϊκό όπου οι γιατροί κατέβαλλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να τον κρατήσουν στη ζωή, ωστόσο, δεν τα κατάφεραν.

Με αφορμή τη σημερινή τελετή, η οικογένεια έχει ζητήσει αντί στεφάνων όσοι το επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη του με δωρεά στους παρακάτω οργανισμούς: «Το Εργαστήρι» – Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αναπηρία Τράπεζα: Alpha Bank ΙΒΑΝ: GR 2501 4050 3050 300 200 200 1379 Δικαιούχος: Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αναπηρία «Το Εργαστήρι», «Το Χαμόγελο του Παιδιού» Τράπεζα: Alpha Bank ΙΒΑΝ: GR4201404410441002101062962 Δικαιούχος: Το Χαμόγελο του Παιδιού.

Στο «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε ο Διευθυντής του Γραφείου Επικοινωνίας του υπουργείου Εθνικής Αμύνης και γνωστός δημοσιογράφος, Αλέξης Διακόπουλος, μαζί με άλλους πρώην συνεργάτες του, θυμίζοντας πλευρές του Γιώργου Παπαδάκη:

«Για μένα η γνωριμία μου με τον Γιώργο έγινε θεσμικά όταν μέσω του Παντείου Πανεπιστημίου πήγα για δύο μήνες για πρακτική άσκηση κι έμεινα 15 χρόνια. Φτάνοντας και στη θέση του αρχισυντάκτη μαζί με την Άννυ Ζιώγα. Θυμάμαι όλα τα παιδιά με αγάπη. Στιγμές που μας ζυμώσανε στη δημοσιογραφία. Θα ήθελα να πω ότι θα ήταν ντροπή να γυρίζαμε πίσω με την κάμερα χωρίς να μας έχει βγει το θέμα. Ήταν μια άλλη εποχή για τη δημοσιογραφία, έπρεπε να ο στόχος να επιτευχθεί. Πολλές οι στιγμές που θυμόμαστε με τα παιδιά. Στιγμές και δύσκολες γιατί ο Γιώργος ήταν και απαιτητικός και γι’ αυτό δικαίως έμεινε στην κορυφή τόσα χρόνια, αλλά και στιγμές πραγματικά γλυκές».

Παράλληλα έγινε γνωστό ότι τον επικήδειο θα εκφωνήσει ο Στρατής Λιαρέλλης, καθώς η οικογένεια του Γιώργου Παπαδάκη είναι συντετριμμένη.