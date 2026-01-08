Αιγάλεω: Νεκρός ο ένας οδηγός στο τροχαίο στον Κηφισό

Επιβεβαιώθηκε το χειρότερο σενάριο στο τροχαίο που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης 8/1 στον Κηφισό στο ύψος του Αιγάλεω στο ρεύμα προς Πειραιά, με τον έναν εκ των δύο οδηγών φορτηγών να χάνει τη ζωή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα φορτηγό που κινούνταν στον Κηφισό διέφυγε από την πορεία του και πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, συγκρούστηκε με το αυτοκίνητο του άτυχου οδηγού και τον καταπλάκωσε, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του επί τόπου.

Το περιστατικό σημειώθηκε νωρίς το πρωί, όταν ο δρόμος ακόμα δεν είχε γεμίσει από τη συνηθισμένη πρωινή κίνηση, και φαίνεται ότι η σύγκρουση έγινε ενώ τα οχήματα κινούνταν κανονικά προς Λαμία και Πειραιά. Το φορτηγό, υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, εισήλθε στον αντίθετο ρεύμα, με αποτέλεσμα την σφοδρή σύγκρουση με το Ι.Χ. του οδηγού που βρισκόταν σε κανονική πορεία.

Το σημείο της σφοδρής σύγκρουσης στον Κηφισό / INTIME NEWS / ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ

Οι αρχές της Τροχαίας Αττικής απέκλεισαν για αρκετή ώρα τις λωρίδες κυκλοφορίας προκειμένου να διερευνήσουν τις συνθήκες του θανατηφόρου δυστυχήματος, να απομακρύνουν τα εμπλεκόμενα οχήματα και να καθαρίσουν το οδόστρωμα.

Συντρίμμια στο σημείο του τροχαίου στον Κηφισό / INTIME NEWS / ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ

Λόγω του τροχαίου, η κυκλοφορία στο συγκεκριμένο τμήμα του Κηφισού παραλίγο να παραλύσει, με ουρές αυτοκινήτων να σχηματίζονται για χιλιόμετρα και καθυστερήσεις που ξεπέρασαν τα 30 λεπτά, ενώ σημειώθηκαν καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό λόγω δευτερευόντων τροχαίων που προκλήθηκαν από την κίνηση.