Αιγάλεω: Νεκρός ο ένας οδηγός στο τροχαίο στον Κηφισό

Έπεσε πάνω του φορτηγό από το αντίθετο ρεύμα

Ελλαδα
Ελλαδα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: INTIME NEWS / ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
Κηφισός: Νεκρός ο ένας οδηγός μετά το σοβαρό τροχαίο των φορτηγών / MEGA
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Επιβεβαιώθηκε το χειρότερο σενάριο στο τροχαίο που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης 8/1 στον Κηφισό στο ύψος του Αιγάλεω στο ρεύμα προς Πειραιά, με τον έναν εκ των δύο οδηγών φορτηγών να χάνει τη ζωή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα φορτηγό που κινούνταν στον Κηφισό διέφυγε από την πορεία του και πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, συγκρούστηκε με το αυτοκίνητο του άτυχου οδηγού και τον καταπλάκωσε, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του επί τόπου. 

Αιγάλεω: Σφοδρό τροχαίο μεταξύ φορτηγών στον Κηφισό - 2 τραυματίες

Το περιστατικό σημειώθηκε νωρίς το πρωί, όταν ο δρόμος ακόμα δεν είχε γεμίσει από τη συνηθισμένη πρωινή κίνηση, και φαίνεται ότι η σύγκρουση έγινε ενώ τα οχήματα κινούνταν κανονικά προς Λαμία και Πειραιά. Το φορτηγό, υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, εισήλθε στον αντίθετο ρεύμα, με αποτέλεσμα την σφοδρή σύγκρουση με το Ι.Χ. του οδηγού που βρισκόταν σε κανονική πορεία. 

Νεκρός ο ένας οδηγός στο τροχαίο στον Κηφισό

Το σημείο της σφοδρής σύγκρουσης στον Κηφισό / INTIME NEWS / ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ

Οι αρχές της Τροχαίας Αττικής απέκλεισαν για αρκετή ώρα τις λωρίδες κυκλοφορίας προκειμένου να διερευνήσουν τις συνθήκες του θανατηφόρου δυστυχήματος, να απομακρύνουν τα εμπλεκόμενα οχήματα και να καθαρίσουν το οδόστρωμα. 

Ταλαιπωρία στον Κηφισό μετά από τροχαίο

Συντρίμμια στο σημείο του τροχαίου στον Κηφισό / INTIME NEWS / ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ

Λόγω του τροχαίου, η κυκλοφορία στο συγκεκριμένο τμήμα του Κηφισού παραλίγο να παραλύσει, με ουρές αυτοκινήτων να σχηματίζονται για χιλιόμετρα και καθυστερήσεις που ξεπέρασαν τα 30 λεπτά, ενώ σημειώθηκαν καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό λόγω δευτερευόντων τροχαίων που προκλήθηκαν από την κίνηση. 

