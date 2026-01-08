Αιγάλεω: Σφοδρό τροχαίο μεταξύ φορτηγών στον Κηφισό - 2 τραυματίες

Μετ' εμποδίων η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Πειραιά

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
08.01.26 , 09:57 Γιώργος Λιάγκας: Eπέστρεψε στην εκπομπή μετά το ατύχημα στο σπίτι του
08.01.26 , 09:27 BMW ALPINA: Πλέον είναι αυτόνομη μάρκα
08.01.26 , 09:09 Γιώργος Παπαδάκης: Σήμερα στη Ριτσώνα η κηδεία του
08.01.26 , 09:03 Έλβις Πρίσλεϊ: Γυναίκες, σκάνδαλα και απιστίες
08.01.26 , 08:56 Καιρός: Πτώση της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα - Πού αναμένονται καταιγίδες
08.01.26 , 08:54 Αγροτικές κινητοποιήσεις: 48ωρος αποκλεισμός εθνικών οδών & παρακαμπτηρίων
08.01.26 , 08:52 Οικονομάκου για επιλόχειο: «Ένιωθα ενοχικά να πω ''δεν είμαι ευτυχισμένη''»
08.01.26 , 08:42 Το καλύτερο χωριό στα Ζαγοροχώρια - Όταν η φύση... ζωγραφίζει!
08.01.26 , 07:57 Αιγάλεω: Σφοδρό τροχαίο μεταξύ φορτηγών στον Κηφισό - 2 τραυματίες
08.01.26 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 8 Ιανουαρίου
07.01.26 , 23:33 Αδιανόητο: Την ώρα του ρεπορτάζ αιμόφυρτο θύμα ληστείας ζήτησε βοήθεια!
07.01.26 , 23:31 Τζένιφερ Άνιστον: Σε τρελά κέφια με την κολλητή της, Κόρτνεϊ Κοξ
07.01.26 , 22:47 H Kυβέρνηση διαμηνύει τέλος ανοχής για τα μπλόκα
07.01.26 , 22:45 Ανδρέας Βούλγαρης: «Όταν με λέει "μπαμπά" ο γιος μου... κατουριέμαι!»
07.01.26 , 22:15 Τζένη Μπότση: Μετά από 12 χρόνια σχέσης, χώρισαν με τον Αλέξανδρο Μιχαλά
Νατάσα Θεοδωρίδου: «Μπήκα μέσα σε ένα χειρουργείο και βγήκα μια άλλη»
Μάρα Ζαχαρέα: «Πρώτη φορά θα μείνουμε μόνοι μας στο σπίτι με τον Θόδωρο»
Τζένη Μπότση: Μετά από 12 χρόνια σχέσης, χώρισαν με τον Αλέξανδρο Μιχαλά
Αιγάλεω: Σφοδρό τροχαίο μεταξύ φορτηγών στον Κηφισό - 2 τραυματίες
Ο Γιώργος Λιάγκας για την υγεία του: «Αποφύγαμε τα πολύ χειρότερα»
Τσιμτσιλή: «Δε το λέω με διάθεση απολογίας – Έτυχε ο θάνατος του Παπαδάκη»
Ελένη Χατζίδου: «Είναι μια δύσκολη ημέρα για εμένα»
Φοίβος Παπαδάκης: Η πρώτη ανάρτηση μετά τον ξαφνικό θάνατο του πατέρα του
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Η σπάνια φωτογραφία με τον γιο της, τον Γιαννάκη της
Τουμασάτου: «Δε βλέπω τον εαυτό μου στις επαναλήψεις, δε θέλω να πληγωθώ»
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Σφοδρή σύγκρουση δύο φορτηγών στη Λεωφόρο Κηφισού - Δυσχέρεια στην κυκλοφορία / SKAI
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης 8 Ιανουαρίου σημειώθηκε σοβαρό τροχαίο στη Λεωφόρο Κηφισού, στο ύψος της Ανδριανοπούλεως, στην περιοχή του Αιγάλεω, με αποτέλεσμα να προκληθούν μεγάλες δυσκολίες στην κυκλοφορία των οχημάτων. Το περιστατικό συνέβη κοντά στις 05:30 όταν δύο μεγάλα φορτηγά συγκρούστηκαν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, όπως μεταδίδουν τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης. 

Αιγάλεω: Καθηγήτρια πρόβαλε σε μαθητές σειρά με ακατάλληλο περιεχόμενο

Σύμφωνα με τις πρώτες εικόνες και τις αναφορές, το φορτηγό που κινούνταν στο ρεύμα προς Λαμία φέρεται να έσπασε τις διαχωριστικές μπάρες, να διέφυγε από τη λωρίδα του και να εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα, καταλήγοντας πάνω στο άλλο φορτηγό που κινούνταν προς Πειραιά. 

Τροχαίο στον Κηφισό

Από τη σύγκρουση υπέστησαν τραυματισμούς τουλάχιστον δύο άνθρωποι, οι οποίοι μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας για παροχή πρώτων βοηθειών. Όπως μετέδωσε η εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA» ο οδηγός του λευκού οχήματος δεν είχε τις αισθήσεις του κατά τη μεταφορά.

Απίστευτο: Μεθυσμένος περπατούσε για χιλιόμετρα στην Εθνική Οδό!

Η κυκλοφορία στη λεωφόρο Κηφισού, η οποία αποτελεί έναν από τους πιο κρίσιμους οδικούς άξονες της Αττικής, γινόταν με πολύ χαμηλές ταχύτητες για αρκετή ώρα, ειδικά στο ρεύμα προς Πειραιά, λόγω του αποκλεισμού λωρίδων και της ανάγκης απομάκρυνσης των εμπλεκόμενων οχημάτων. Οι αρχές της Τροχαίας Αττικής ήταν επί τόπου για να ρυθμίσουν την κυκλοφορία και να αποκαταστήσουν σταδιακά την ομαλή ροή των οχημάτων. 

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΤΡΟΧΑΙΟ
 |
ΑΙΓΑΛΕΩ
 |
ΚΗΦΙΣΟΣ
 |
ΦΟΡΤΗΓΑ
 |
ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top