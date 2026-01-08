Αιγάλεω: Σφοδρό τροχαίο μεταξύ φορτηγών στον Κηφισό - 2 τραυματίες

Τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης 8 Ιανουαρίου σημειώθηκε σοβαρό τροχαίο στη Λεωφόρο Κηφισού, στο ύψος της Ανδριανοπούλεως, στην περιοχή του Αιγάλεω, με αποτέλεσμα να προκληθούν μεγάλες δυσκολίες στην κυκλοφορία των οχημάτων. Το περιστατικό συνέβη κοντά στις 05:30 όταν δύο μεγάλα φορτηγά συγκρούστηκαν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, όπως μεταδίδουν τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με τις πρώτες εικόνες και τις αναφορές, το φορτηγό που κινούνταν στο ρεύμα προς Λαμία φέρεται να έσπασε τις διαχωριστικές μπάρες, να διέφυγε από τη λωρίδα του και να εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα, καταλήγοντας πάνω στο άλλο φορτηγό που κινούνταν προς Πειραιά.

Από τη σύγκρουση υπέστησαν τραυματισμούς τουλάχιστον δύο άνθρωποι, οι οποίοι μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας για παροχή πρώτων βοηθειών. Όπως μετέδωσε η εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA» ο οδηγός του λευκού οχήματος δεν είχε τις αισθήσεις του κατά τη μεταφορά.

Η κυκλοφορία στη λεωφόρο Κηφισού, η οποία αποτελεί έναν από τους πιο κρίσιμους οδικούς άξονες της Αττικής, γινόταν με πολύ χαμηλές ταχύτητες για αρκετή ώρα, ειδικά στο ρεύμα προς Πειραιά, λόγω του αποκλεισμού λωρίδων και της ανάγκης απομάκρυνσης των εμπλεκόμενων οχημάτων. Οι αρχές της Τροχαίας Αττικής ήταν επί τόπου για να ρυθμίσουν την κυκλοφορία και να αποκαταστήσουν σταδιακά την ομαλή ροή των οχημάτων.