Απίστευτο: Μεθυσμένος περπατούσε για χιλιόμετρα στην Εθνική Οδό!

Έφτασε από την είσοδο της Κηφισιάς στον κόμβο Βαρυμπόμπης

Ελλαδα
Σήμερα το απόγευμα σημειώθηκε σοβαρό τροχαίο ατύχημα στην εθνική οδό Αθηνών - Λαμίας, ύστερα από σφοδρή σύγκρουση δύο οχημάτων κοντά στον κόμβο Βαρυμπόμπης, με τρεις τραυματίες.

Σοβαρό τροχαίο στην Αθηνών – Λαμίας πριν τον κόμβο Βαρυμπόμπης

Και ενώ οι Αρχές επιχειρούσαν στο σημείο για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και τη διακομιδή των τραυματιών, ο δημοσιογράφος του Star Βαγγέλης Γκούμας βρέθηκε μπροστά σε εικόνες που κόβουν την ανάσα.

Πεζός περπατούσε επί χιλιόμετρα στην εθνική οδό Αθηνών - Λαμίας

Δίπλα ακριβώς στα οχήματα, ο πεζός εντοπίστηκε να κινείται επικίνδυνα μέσα στην εθνική οδό, περπατώντας «περίεργα» για χιλιόμετρα, ανάμεσα στα διερχόμενα οχήματα

Ο πεζός που ήταν προφανώς υπό την επήρεια αλκοόλ περπατούσε μέσα στη λωρίδα κυκλοφορίας, από την είσοδο της Κηφισιάς έως τον Κόμβο Βαρυμπόμπης, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο τη ζωή του και τη ζωή των οδηγών, χωρίς ευτυχώς να υπάρξει άλλο πρόβλημα. 

Ο δημοσιογράφος του Star Β. Γκούμας με τον πεζό που εντόπισε στην εθνική οδό!

Ο δημοσιογράφος του Star Β. Γκούμας με τον πεζό που εντόπισε στην εθνική οδό! 

Από τη στιγμή που έγινε αντιληπτή η παρουσία του επί της εθνικής οδού, ειδικό όχημα βαν της Νέας Οδού τον συνόδευε σαν «προστατευτική ασπίδα», προκειμένου να μην παρασυρθεί από κάποιο όχημα.      

Βαν της Νέας Οδού συνόδευε τον πεζό για να μην προκαλέσει ατύχημα

Βαν της Νέας Οδού συνόδευε τον πεζό για να μην προκαλέσει ατύχημα 
  
  
ΠΕΖΟΣ
 |
ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ
 |
ΚΟΜΒΟΣ ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗΣ
 |
ΤΡΟΧΑΙΟ
 |
ΚΗΦΙΣΙΑ
