Σοβαρό τροχαίο στην Αθηνών – Λαμίας πριν τον κόμβο Βαρυμπόμπης

Τρεις τραυματίες ο απολογισμός - Κυκλοφοριακά προβλήματα

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε πριν λίγο σύμφωνα με πληροφορίες στην άνοδο της Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας, εντός του αστικού ιστού της πρωτεύουσας, λίγο πριν τον κόμβο Βαρυμπόμπης και στο ύψος της Νέας Κηφισιάς.    

Εγκλωβίστηκε οικογένεια μετά από απίστευτο τροχαίο στην Κηφισιά

Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Από τα δύο αυτοκίνητα που ενεπλάκησαν διαπιστώθηκε ότι υπήρχαν τρεις τραυματίες, οι οποίοι διακομίσθηκαν σε νοσοκομείο, χωρίς με βάση την πρώτη κλινική εικόνα τους να φαίνεται ότι υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή τους. 

Τροχαίο Κηφισιά: Έγκυος η σύζυγος του αστυνομικού που σκοτώθηκε

Στη φωτογραφία που εξασφάλισε ο δημοσιογράφος του Star Βαγγέλης Γκούμας φαίνεται η κατάσταση που επικρατούσε στην Εθνική Οδό λίγη ώρα μετά το τροχαίο.  

Aυτοκίνητο «βούτηξε» σε συντριβάνι στη Νέα Κηφισιά 

Λόγω του συμβάντος δημιουργήθηκε πρόβλημα στην κυκλοφορία, στην κατεύθυνση προς Λαμία.        
 

ΤΡΟΧΑΙΟ
ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ
ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗ
