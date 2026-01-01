Σοβαρό τροχαίο στην Αθηνών – Λαμίας πριν τον κόμβο Βαρυμπόμπης

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε πριν λίγο σύμφωνα με πληροφορίες στην άνοδο της Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας, εντός του αστικού ιστού της πρωτεύουσας, λίγο πριν τον κόμβο Βαρυμπόμπης και στο ύψος της Νέας Κηφισιάς.

Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Από τα δύο αυτοκίνητα που ενεπλάκησαν διαπιστώθηκε ότι υπήρχαν τρεις τραυματίες, οι οποίοι διακομίσθηκαν σε νοσοκομείο, χωρίς με βάση την πρώτη κλινική εικόνα τους να φαίνεται ότι υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή τους.

Στη φωτογραφία που εξασφάλισε ο δημοσιογράφος του Star Βαγγέλης Γκούμας φαίνεται η κατάσταση που επικρατούσε στην Εθνική Οδό λίγη ώρα μετά το τροχαίο.

Λόγω του συμβάντος δημιουργήθηκε πρόβλημα στην κυκλοφορία, στην κατεύθυνση προς Λαμία.

