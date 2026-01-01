Εγκλωβίστηκε οικογένεια μετά από απίστευτο τροχαίο στην Κηφισιά

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς το πρωί στην Κηφισιά, με αποτέλεσμα τον εγκλωβισμό μίας τετραμελούς οικογένειας. Ευτυχώς, παρά τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, δεν υπήρξαν θύματα.

Το τροχαίο συνέβη στη συμβολή των οδών Μάρκου Μπότσαρη και Όθωνος. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στο λευκό όχημα επέβαινε ηλικιωμένη γυναίκα, ενώ στο μαύρο αυτοκίνητο βρισκόταν η τετραμελής οικογένεια.

Κηφισιά: Εγκλωβίστηκε οικογένεια μετά τη σφοδρή σύγκρουση δύο ΙΧ

Από τη σφοδρή σύγκρουση, το όχημα της οικογένειας ανέβηκε στο πεζοδρόμιο, ξήλωσε το φανάρι της διασταύρωσης και καρφώθηκε σε δέντρο.

Η οικογένεια εγκλωβίστηκε στο εσωτερικό του αυτοκινήτου και δεν μπορούσε να εξέλθει. Χάρη όμως στην τεχνολογία του οχήματος, το αυτοκίνητο «ειδοποίησε» αυτόματα τις αρχές, με αποτέλεσμα η πυροσβεστική να φτάσει άμεσα στο σημείο και να προχωρήσει στον απεγκλωβισμό τους μέσα σε περίπου δέκα λεπτά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το αυτοκίνητο ήταν καινούργιο, γεγονός που, όπως ανέφεραν, συνέβαλε καθοριστικά στην προστασία των επιβαινόντων. Προληπτικά, όλα τα μέλη της οικογένειας μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο και είναι καλά στην υγεία τους.

Το αυτοκίνητο που καρφώθηκε στο δέντρο

Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από την τροχαία, ενώ η ηλικιωμένη οδηγός του άλλου οχήματος ισχυρίζεται ότι το φανάρι της διασταύρωσης δεν λειτουργούσε.

