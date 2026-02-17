Κολωνάκι: Συνελήφθη τραγουδίστρια- Ήταν μεθυσμένη και πήρε «σβάρνα» 5 Ι.Χ.

Συνελήφθη τραγουδίστρια γνωστού συγκροτήματος από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Αθηνών/Τ.Ο.Τ.Α., καθώς οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ και σε κεντρικό δρόμο της Αθήνας πήρε «σβάρνα» πέντε σταθμευμένα οχήματα.

Τα αυτοκίνητα μετά το τροχαίο / INTIME (ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ)

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η οδηγός κινούταν επί της οδού Κλεομένους όταν -υπό συνθήκες που διερευνώνται- στο ύψος της οδού Ξανθίππου στο Κολωνάκι, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου της. Η τραγουδίστρια έπεσε πάνω σε πέντε αμάξια, τα οποία ήταν παρκαρισμένα το ένα δίπλα στο άλλο.

Η 36χρονη τραγουδίστρια γνωστού συγκροτήματος / Facebook

Σε αλκοτέστ που υποβλήθηκε από τους αστυνομικούς, βρέθηκε να οδηγεί υπό την επίδραση αλκοόλ πάνω από το επιτρεπτό όριο. Στην πρώτη μέτρηση καταγράφηκε ποσοστό 0,78 mg/l και στη δεύτερη 0,83 mg/l.

Σε βάρος της 36χρονης σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και οδήγηση υπό την επίδραση αλκοόλ, ενώ με τη συνοδεία αστυνομικών οδηγήθηκε ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.

Το σημείο στο οποίο έπεσε η τραγουδίστρια στο Κολωνάκι / INTIME (ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ)

Αύριο το δικαστήριο του Μάστορα για επικίνδυνη οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ

Για τον ίδιο λόγο, για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης, θα βρεθεί στο δικαστήριο την Τετάρτη 18/2 ο Χρήστος Μάστορας. Μετά από τρεις αναβολές αναμένεται να ξεκινήσει αύριο η δίκη.

Πρόκειται για περιστατικό της 3ης Φεβρουαρίου 2025 για το οποίο ο πασίγνωστος τραγουδιστής κατηγορείται ότι προσπάθησε να αποφύγει τον έλεγχο της τροχαίας, ενώ σε αλκοτέστ που του έγινε αργότερα, η μέτρηση έδειξε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ πολύ πάνω από τα επιτρεπόμενα όρια.

Στον 39χρονο έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση από την οποία θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο, αλλά και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.