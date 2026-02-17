Κολωνάκι: Συνελήφθη τραγουδίστρια- Ήταν μεθυσμένη και πήρε «σβάρνα» 5 Ι.Χ.

Η 36χρονη θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
17.02.26 , 12:23 Τέτοια σούπα δεν έχεις ξαναφάει- Δες μία σούπερ νόστιμη συνταγή
17.02.26 , 12:07 Βιολάντα: Έκλεισε και το δεύτερο εργοστάσιο – Προθεσμία πήρε ο ιδιοκτήτης
17.02.26 , 12:03 Η Vertizon ξεκινά την κατασκευαστική δραστηριότητά της στην ελληνική αγορά
17.02.26 , 11:49 Κατερίνα Βρανά: «Η ιστορία μου σε 1'» - Τι της έχει συμβεί
17.02.26 , 11:46 Επίδομα 200 ευρώ: Ποιοι θα το λάβουν – Ποια τα κριτήρια
17.02.26 , 11:45 Γερμανού για Akyla: «Δε θα εκπλαγώ καθόλου αν κερδίσει τη Eurovision»
17.02.26 , 11:42 Δημοσία δαπάνη η κηδεία της Ελένης Γλύκατζη-Αρβελέρ - Πότε θα γίνει
17.02.26 , 11:26 Δημήτρης Αλεξάνδρου - Ρία Ελληνίδου: Στην Ταϊλάνδη το ερωτευμένο ζευγάρι
17.02.26 , 11:06 Έκτακτο δελτίο καιρού: Σε ποιες περιοχές θα σημειωθούν ισχυρές καταιγίδες
17.02.26 , 10:30 Mήπως του αρέσεις και δεν το έχεις πάρει χαμπάρι; Δες ποια είναι τα σημάδια
17.02.26 , 10:21 Ποιος φοβάται τη Βιρτζίνια Γουλφ: Τα ζευγάρια στην επίσημη πρεμιέρα
17.02.26 , 10:10 Κολωνάκι: Συνελήφθη τραγουδίστρια- Ήταν μεθυσμένη και πήρε «σβάρνα» 5 Ι.Χ.
17.02.26 , 10:02 Μετά τον Αρναούτογλου και η Τσιμτσιλή σε ρόλο... Akyla χορεύει Ferto
17.02.26 , 09:56 Παναγιώτης Στάθης: «Πριν βγούμε στον αέρα έμαθα ότι έχασα τη μητέρα μου»
17.02.26 , 09:53 AION V: Πού μπορείτε να το δείτε από κοντά
Παναγιώτης Στάθης: «Πριν βγούμε στον αέρα έμαθα ότι έχασα τη μητέρα μου»
Δανάη Λιβιεράτου: «Ήταν ένας χωρισμός που δεν τον είχα ξεπεράσει τελείως»
Good Job Nicky: Τα μαθήματα φωνητικής στη μητέρα του Σοφία Αλιμπέρτη
Επίδομα ΔΥΠΑ 200 ευρώ για 12 μήνες – Ποιοι το δικαιούνται
Εύη Βατίδου για Αλέξη Κούγια: «Αυτό δεν είναι αγάπη, είναι μίσος»
Good Job Nicky: Η ανάρτηση με τη Σοφία Αλιμπέρτη και τον αδερφό του!
Νίκος Μέλλος: Διαγνώστηκε με καρκίνο ο ηθοποιός - Συγκλονίζει το μήνυμά του
Κολωνάκι: Συνελήφθη τραγουδίστρια- Ήταν μεθυσμένη και πήρε «σβάρνα» 5 Ι.Χ.
«Πλακώθηκε» με τον Άρη και πάει σε άλλη μεγάλη ομάδα ο Μορόν!
Ρία Ελληνίδου: Έκανε... νυχάκια στο νέο μαγαζί του Δημήτρη Αλεξάνδρου
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: INTIME (ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ) / Facebook
Συνελήφθη μεθυσμένη τραγουδίστρια στο Κολωνάκι / ANT1
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Συνελήφθη τραγουδίστρια γνωστού συγκροτήματος στο Κολωνάκι για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.
  • Η οδηγός προκάλεσε ζημιές σε πέντε σταθμευμένα αυτοκίνητα στην οδό Κλεομένους.
  • Αλκοτέστ έδειξε 0,78 mg/l και 0,83 mg/l, υπερβαίνοντας το επιτρεπτό όριο.
  • Σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.
  • Η τραγουδίστρια οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.

Συνελήφθη τραγουδίστρια γνωστού συγκροτήματος από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Αθηνών/Τ.Ο.Τ.Α., καθώς οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ και σε κεντρικό δρόμο της Αθήνας πήρε «σβάρνα» πέντε σταθμευμένα οχήματα. 

Τα σμπαραλιασμένα αυτοκίνητα

Τα αυτοκίνητα μετά το τροχαίο / INTIME (ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ)

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η οδηγός κινούταν επί της οδού Κλεομένους όταν -υπό συνθήκες που διερευνώνται- στο ύψος της οδού Ξανθίππου στο Κολωνάκι, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου της. Η τραγουδίστρια έπεσε πάνω σε πέντε αμάξια, τα οποία ήταν παρκαρισμένα το ένα δίπλα στο άλλο. 

Συνελήφθη γνωστή επιχειρηματίας στο Κολωνάκι

Η τραγουδίστρια που συνελήφθη

Η 36χρονη τραγουδίστρια γνωστού συγκροτήματος / Facebook

Σε αλκοτέστ που υποβλήθηκε από τους αστυνομικούς, βρέθηκε να οδηγεί υπό την επίδραση αλκοόλ πάνω από το επιτρεπτό όριο. Στην πρώτη μέτρηση καταγράφηκε ποσοστό 0,78 mg/l και στη δεύτερη 0,83 mg/l.

Σε βάρος της 36χρονης σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και οδήγηση υπό την επίδραση αλκοόλ, ενώ με τη συνοδεία αστυνομικών οδηγήθηκε ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.

Κολωνάκι: Ποια είναι η γνωστή επιχειρηματίας που συνελήφθη

Τα αυτοκίνητα στο Κολωνάκι

Το σημείο στο οποίο έπεσε η τραγουδίστρια στο Κολωνάκι / INTIME (ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ)

Αύριο το δικαστήριο του Μάστορα για επικίνδυνη οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ

Για τον ίδιο λόγο, για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης, θα βρεθεί στο δικαστήριο την Τετάρτη 18/2 ο Χρήστος Μάστορας. Μετά από τρεις αναβολές αναμένεται να ξεκινήσει αύριο η δίκη. 

Πρόκειται για περιστατικό της 3ης Φεβρουαρίου 2025 για το οποίο ο πασίγνωστος τραγουδιστής κατηγορείται ότι προσπάθησε να αποφύγει τον έλεγχο της τροχαίας, ενώ σε αλκοτέστ που του έγινε αργότερα, η μέτρηση έδειξε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ πολύ πάνω από τα επιτρεπόμενα όρια.

Στον 39χρονο έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση από την οποία θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο, αλλά και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ. 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΟΛΩΝΑΚΙ
 |
ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΡΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top