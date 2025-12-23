Συνελήφθη γνωστή επιχειρηματίας στο Κολωνάκι

Στη σύλληψη μίας επιχειρηματία στο Κολωνάκι προχώρησαν οι αστυνομικές Αρχές, έπειτα από έλεγχο σε κατάστημα λιανικής πώλησης κοσμημάτων, όπου διαπιστώθηκε ότι διατίθενταν προς πώληση πλαστά, δήθεν επώνυμα κοσμήματα.

Κατά τον έλεγχο στο κατάστημα της 65χρονης ιδιοκτήτριας, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν κολιέ και βραχιόλια που έφεραν σήματα και χαράγματα τα οποία παρέπεμπαν σε γνωστούς και διάσημους οίκους κοσμημάτων, χωρίς ωστόσο να είναι γνήσια προϊόντα. Τα κοσμήματα παρουσιάζονταν ως υψηλής αξίας, ενώ στην πραγματικότητα επρόκειτο για απομιμήσεις χαμηλής ποιότητας.

Πώς «βαφτίζουν» τον τσίγκο… χρυσό

Όπως εξηγούν επαγγελματίες χρυσοχόοι, οι επιτήδειοι χρησιμοποιούν απλές αλλά αποτελεσματικές μεθόδους για να εξαπατούν τους καταναλωτές.

Προμηθεύονται φθηνά δαχτυλίδια, αλυσίδες και βραχιόλια – συχνά από ασιατικές αγορές – και στη συνέχεια αλλάζουν τη συσκευασία τους, προσθέτουν ψεύτικα πιστοποιητικά και χαράσσουν πάνω τους σύμβολα ή λογότυπα που παραπέμπουν σε γνωστούς οίκους.

Με αυτόν τον τρόπο, απλά κοσμήματα από γυαλισμένο τσίγκο παρουσιάζονται ως χρυσά ή ασημένια επώνυμα κομμάτια, αποφέροντας στους δράστες σημαντικά χρηματικά ποσά, ενώ οι αγοραστές μαθαίνουν την αλήθεια μόνο εκ των υστέρων.

Οι πρακτικές αυτές προκαλούν σοβαρό πλήγμα στους νόμιμους και έντιμους κοσμηματοπώλες, οι οποίοι βλέπουν την αγορά να υπονομεύεται από τα «αντίγραφα». Όπως τονίζουν επαγγελματίες του κλάδου, η ζημιά δεν είναι μόνο οικονομική αλλά και ζήτημα αξιοπιστίας, καθώς κλονίζεται η εμπιστοσύνη των καταναλωτών.

Παράλληλα, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις όπου τα θύματα της απάτης δεν προχωρούν σε καταγγελία. Συχνά, το ποσό που έχουν πληρώσει θεωρείται «μικρό» σε σχέση με την ταλαιπωρία και τις δικαστικές διαδικασίες που θα ακολουθήσουν, γεγονός που αφήνει περιθώριο στους επιτήδειους να συνεχίζουν ανενόχλητοι τη δράση τους.

Η υπόθεση στο Κολωνάκι, ωστόσο, έρχεται να υπενθυμίσει ότι οι έλεγχοι εντείνονται και πως η διάθεση πλαστών προϊόντων, ακόμη και σε περιοχές υψηλής εμπορικής αξίας, δεν μένει πλέον χωρίς συνέπειες.

