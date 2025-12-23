Συνελήφθη γνωστή επιχειρηματίας στο Κολωνάκι

Πουλούσε ψεύτικα κοσμήματα για επώνυμα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
23.12.25 , 21:07 Ο Ενρίκε Ιγκλέσιας και η Άννα Κουρνίκοβα έγιναν ξανά γονείς!
23.12.25 , 20:55 Χριστούγεννα 2025: Ξεκίνησε Η Έξοδος Των Εκδρομέων
23.12.25 , 20:49 Οδηγίες Για Ασφαλές Ταξίδι Με Το Αυτοκίνητο
23.12.25 , 20:42 Συνελήφθη γνωστή επιχειρηματίας στο Κολωνάκι
23.12.25 , 20:18 Nissan - Θεοχαράκης: H μεγάλη κίνηση για τα Χριστούγεννα
23.12.25 , 20:05 Βέρα Μακρομαρίδου: Ο νεογέννητος μπέμπης της με στολή Άγιου Βασίλη!
23.12.25 , 20:00 Μπλόκα αγροτών: Πού υπάρχουν προβλήματα στην κυκλοφορία
23.12.25 , 19:44 Τροχός της Τύχης: Η Μαριάννα βρήκε την «Ίδια κατάληξη» - Εσύ;
23.12.25 , 19:14 Χρυσή λίρα: Έφτασε τα 1.000 ευρώ η τιμή της!
23.12.25 , 18:44 Μαρία Ηλιάκη: «Δεν ξέρω αν θα άντεχα άλλο παιδάκι, αισθάνομαι κουρασμένη»
23.12.25 , 18:18 Όλα όσα δεν ήξερες για τα Χριστούγεννα: Ιστορία, παραδόσεις και... περίεργα
23.12.25 , 18:17 Έτοιμοι για το χειμώνα: 8 tips από τη Bridgestone
23.12.25 , 18:14 Τζένη Οικονόμου για Λυκουρέζο: «Κάποια σχόλια ήταν όντως χυδαία κι άσχημα»
23.12.25 , 18:09 Αλεξανδρούπολη: Στη φυλακή η μητέρα του 3χρονου που πέθανε από ασιτία
23.12.25 , 17:36 Ιωάννα Σρόιτερ για Αντώνη Σρόιτερ: «Έχει τύχει να φύγει και να με αφήσει»
Ιωάννα Σρόιτερ για Αντώνη Σρόιτερ: «Έχει τύχει να φύγει και να με αφήσει»
Η παραμυθένια χριστουγεννιάτικη γωνιά στο σπίτι του Νίκου Χατζηνικολάου
Σπυροπούλου: Μας δείχνει τι κάνει όταν δεν είναι άρρωστα τα παιδιά της
Καρύδη-Αθερίδης: Ο έρωτας, τα σπίτια στην Αίγινα κι η αποκάλυψη της σχέσης
Σμαράγδα Καρύδη – Θοδωρής Αθερίδης: Χώρισαν μετά από 23 χρόνια σχέσης
Ο Μπράντλεϊ Κούπερ έκανε πρόταση γάμου στη Τζίτζι Χαντίντ!
Αργυρός: Mε τη Νίκα, τους γονείς και τον αδελφό του στο Παλλάς
Δανάη Μπάρκα: Στην Καλαμάτα με τον σύντροφό της - Η κοινή φωτογραφία
Προβλήματα με τον Κώστα Σλούκα στον Παναθηναϊκό
Κατερίνα Καινούργιου: «Δε θα αφήσω κανέναν να μου χαλάσει τη ζαχαρένια»
Περισσότερα

VIDEOS

Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στη σύλληψη μίας επιχειρηματία στο Κολωνάκι προχώρησαν οι αστυνομικές Αρχές, έπειτα από έλεγχο σε κατάστημα λιανικής πώλησης κοσμημάτων, όπου διαπιστώθηκε ότι διατίθενταν προς πώληση πλαστά, δήθεν επώνυμα κοσμήματα.

Κατά τον έλεγχο στο κατάστημα της 65χρονης ιδιοκτήτριας, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν κολιέ και βραχιόλια που έφεραν σήματα και χαράγματα τα οποία παρέπεμπαν σε γνωστούς και διάσημους οίκους κοσμημάτων, χωρίς ωστόσο να είναι γνήσια προϊόντα. Τα κοσμήματα παρουσιάζονταν ως υψηλής αξίας, ενώ στην πραγματικότητα επρόκειτο για απομιμήσεις χαμηλής ποιότητας.

Πώς «βαφτίζουν» τον τσίγκο… χρυσό

Όπως εξηγούν επαγγελματίες χρυσοχόοι, οι επιτήδειοι χρησιμοποιούν απλές αλλά αποτελεσματικές μεθόδους για να εξαπατούν τους καταναλωτές.

Προμηθεύονται φθηνά δαχτυλίδια, αλυσίδες και βραχιόλια – συχνά από ασιατικές αγορές – και στη συνέχεια αλλάζουν τη συσκευασία τους, προσθέτουν ψεύτικα πιστοποιητικά και χαράσσουν πάνω τους σύμβολα ή λογότυπα που παραπέμπουν σε γνωστούς οίκους.

Συνελήφθη επιχειρηματίας για μαϊμού κοσμήματα στο Κολωνάκι

Με αυτόν τον τρόπο, απλά κοσμήματα από γυαλισμένο τσίγκο παρουσιάζονται ως χρυσά ή ασημένια επώνυμα κομμάτια, αποφέροντας στους δράστες σημαντικά χρηματικά ποσά, ενώ οι αγοραστές μαθαίνουν την αλήθεια μόνο εκ των υστέρων.

Οι πρακτικές αυτές προκαλούν σοβαρό πλήγμα στους νόμιμους και έντιμους κοσμηματοπώλες, οι οποίοι βλέπουν την αγορά να υπονομεύεται από τα «αντίγραφα». Όπως τονίζουν επαγγελματίες του κλάδου, η ζημιά δεν είναι μόνο οικονομική αλλά και ζήτημα αξιοπιστίας, καθώς κλονίζεται η εμπιστοσύνη των καταναλωτών.

Παράλληλα, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις όπου τα θύματα της απάτης δεν προχωρούν σε καταγγελία. Συχνά, το ποσό που έχουν πληρώσει θεωρείται «μικρό» σε σχέση με την ταλαιπωρία και τις δικαστικές διαδικασίες που θα ακολουθήσουν, γεγονός που αφήνει περιθώριο στους επιτήδειους να συνεχίζουν ανενόχλητοι τη δράση τους.

Η υπόθεση στο Κολωνάκι, ωστόσο, έρχεται να υπενθυμίσει ότι οι έλεγχοι εντείνονται και πως η διάθεση πλαστών προϊόντων, ακόμη και σε περιοχές υψηλής εμπορικής αξίας, δεν μένει πλέον χωρίς συνέπειες.

Δείτε ολόκληρο το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΟΛΩΝΑΚΙ
 |
ΣΥΛΛΗΨΗ
 |
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
 |
ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top