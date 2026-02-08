Γαλάτσι: «Με μαχαίρωσαν», φώναζε ο 32χρονος

Νέες λεπτομέρειες για την άγρια συμπλοκή με οπαδικά κίνητρα που σημειώθηκε χθες το βράδυ στο Γαλάτσι, φέρνει στο φως το Star και ο Βαγγέλης Γκούμας.

Σύμφωνα με αυτές, γύρω στις 20:00 το βράδυ, σε ένα παρκάκι στο Γαλάτσι, δύο παρέες συναντήθηκαν πάνω στον λόφο στα Τουρκοβούνια και συνεπλάκησαν άγρια.

Ακούστηκαν κάποιες φωνές, βγήκαν μαχαίρια κι ένας από τη μία παρέα τραυμάτισε στον γλουτό έναν 32χρονο, ο οποίος κατάφερε να τους ξεφύγει κι έφτασε μέχρι την οδό Κουρτίου, φωνάζοντας «με μαχαίρωσαν».

Ακολούθησε κυνηγητό στα γύρω στενά, με τους δράστες να τραυματίζουν με μαχαίρι κι έναν 25χρονο, ο οποίος ευτυχώς γλίτωσε με λίγες εκδορές στο στήθος.

Οι δράστες μπήκαν σε ένα αυτοκίνητο και διέφυγαν προς την οδό Στεφανοπούλου όπου πέταξαν το μαχαίρι της επίθεσης σε ένα κάδο απορριμμάτων.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες που μίλησαν στο Star ακούστηκαν οι δράστες να φωνάζουν στους τραυματίες «τι ομάδα είσαι;». Ο ένας μάλιστα από τους τραυματίες, σύμφωνα με πληροφορίες, το 2023 είχε τραυματιστεί σε ποδοσφαιρικό αγώνα, όταν μια κροτίδα εξερράγη στα χέρια του.

«Ήτανε δύο, νεαροί σε ηλικία. Είχαν ρίξει κάποιον κάτω και τον χτυπούσανε. Φωνάξαμε, σηκωθήκαν και φύγανε τρέχοντας. Αυτός που ήταν πεσμένος, έλεγε “με χτυπήσανε, μου πήραν το κινητό”. Ταυτόχρονα σχεδόν, την ώρα που έφευγε αυτός, ακούσαμε κάποιον άλλον να λέει “166, με έχουν μαχαιρώσει στο στήθος”. Πήγαμε μαζί με τη σύζυγο, όντως ήταν πεσμένος στο δρόμο, κράταγε το στήθος του, είχε αίμα. Η σύζυγος του έδωσε πρώτες βοήθειες, καθάρισε την πληγή, ήρθε το 166 και η αστυνομία. Κάποιοι τον σταμάτησαν στο δρόμο και του φώναξαν... “με ποια ομάδα είσαι” και χωρίς να τους απαντήσει, τον χτύπησαν στο στήθος», είπε αυτόπτης μάρτυρας.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύονται πλέον εκτός κινδύνου.