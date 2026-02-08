Ναυάγιο Χίος: Γιατί ο Μαροκινός πίεζε να βγουν στη στεριά;

Η πληρωμή με τη μέθοδο «Hawala»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
08.02.26 , 14:22 Ζαζόπουλος-Κατσίγιαννη-Φωτιάδης-Πάζης: Πρεμιέρα ανήμερα του Αγ. Βαλεντίνου
08.02.26 , 14:20 Μετρό: Αλλαγές στη Γραμμή 2 – Ποιοι σταθμοί θα κλείνουν νωρίτερα
08.02.26 , 14:05 Άγιος Δημήτριος: Καταδίωξη 17χρονου που οδηγούσε χωρίς δίπλωμα
08.02.26 , 13:47 Ναυάγιο Χίος: Γιατί ο Μαροκινός πίεζε να βγουν στη στεριά;
08.02.26 , 13:42 «Έναν συγγραφέα παρακαλώ!» στο Θέατρο Nous
08.02.26 , 12:46 Εξαφάνιση Λόρα: Πώς το email της «ξεκλείδωσε» αναζητήσεις στο διαδίκτυο
08.02.26 , 12:00 Ναταλία Γερμανού: Η παρέμβαση στην εκπομπή της Καραβάτου για τον Πανόπουλο
08.02.26 , 11:39 Αννίτα Πάνια – Νίκος Σαμοΐλης: Πρώτη κοινή εμφάνιση μετά τις φήμες χωρισμού
08.02.26 , 11:35 Καιρός: Με βροχές και η επόμενη εβδομάδα – Πού θα είναι πιο έντονες
08.02.26 , 11:06 Επεισόδια ΑΠΘ: Η μολότοφ άνοιξε τρύπα στη στολή του αστυνομικού
08.02.26 , 10:58 Αλεξάνδρα Κωστοπούλου: Γενέθλια στις Γαλλικές Άλπεις
08.02.26 , 10:40 Σίσσυ Χρηστίδου: Υπάρχουν και ευτυχισμένοι γάμοι, δεν είμαστε όλοι τυχεροί
08.02.26 , 10:16 Τραγωδία στον Έβρο: Εντοπίστηκαν δύο νεκροί μετανάστες
08.02.26 , 10:15 TractioN: Καλεσμένος του Κώστα Στεφανή ο Γιώργος Μπόγρης
08.02.26 , 09:25 Υπόθεση κατασκοπείας: Ο «άνθρωπος σκιά» στο μικροσκόπιο των αρχών
Αλεξάνδρα Κωστοπούλου: Γενέθλια στις Γαλλικές Άλπεις
Aυτά είναι τα ζώδια που θα έχουν εξελίξεις στα επαγγελματικά τους
Σία Κοσιώνη: Οι φωτογραφίες μέσα από το σπίτι της - Το μήνυμα του γιου της
Ελένη Φουρέιρα: Ο γιος της, Ερμής έγινε τριών ετών!
Σίσσυ Χρηστίδου: Γιόρτασε τα 79α γενέθλια του πατέρα της με τέλεια τούρτα
Άννα Βίσση: Ονειρέμενη απόδραση στο Baden - Baden για την «Απόλυτη»
Σίσσυ Χρηστίδου: Υπάρχουν και ευτυχισμένοι γάμοι, δεν είμαστε όλοι τυχεροί
Μαλού: «Τα πεθερικά μου είναι στην Κούβα, δεν έχω τα γνωστά θέματα»
Καταγγελίες για ηγετική ομάδα ΓΣΕΕ: «Να δούμε εισοδήματα & περιουσιακά»
Εξαφάνιση Λόρα: Πώς το email της «ξεκλείδωσε» αναζητήσεις στο διαδίκτυο
Περισσότερα

VIDEOS

Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Πολλά ερωτήματα προκαλεί η στάση του φερόμενου ως διακινητή των μεταναστών του πολύνεκρου ναυαγίου στη Χίο, ο οποίος πήρε χθες τον δρόμο για τις φυλακές. Όπως έγινε γνωστό,  ο Μαροκινός επέμενε να φτάσει στη Χίο με κάθε κόστος, παρά την παρουσία του Λιμενικού. 

Σύμφωνα με τη Real News, ο άνδρας, παρά την προσπάθειά του να αποφύγει το σκάφος του Λιμενικού, θέτοντας σε κίνδυνο, όσους επέβαιναν στο δικό τους σκάφος, δεν εγκατέλειψε την πορεία του προς τα ελληνικά παράλια. 

O Μαροκινός διακινητής των μεταναστών στο ναυάγιο της Χίου 1

Χίος: Προφυλακίστηκε ο φερόμενος ως διακινητής μεταναστών - Τι υποστήριξε

Η επιμονή αυτή, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, συνδέεται με τον τρόπο καταβολής της αμοιβής του, η οποία είχε συμφωνηθεί να πραγματοποιηθεί μέσω του συστήματος Hawala.

Η Hawala –όρος που προέρχεται από την αραβική λέξη που παραπέμπει στη μεταφορά και την εμπιστοσύνη– αποτελεί ένα παραδοσιακό και ανεπίσημο δίκτυο διακίνησης χρημάτων, ανεξάρτητο από τις τράπεζες. 

O Μαροκινός διακινητής των μεταναστών στο ναυάγιο της Χίου 1

Η λειτουργία του βασίζεται αποκλειστικά στη σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ μεσαζόντων, των λεγόμενων hawaladars, χωρίς μεταφορά φυσικού χρήματος και χωρίς ηλεκτρονικά ίχνη, όπως αυτά που αφήνουν συστήματα τύπου Swift.

Xίος: Aπό βαριά χτυπήματα και όχι πνιγμό ο θάνατος των 15 προσφύγων

Στην πράξη, ο μετανάστης καταθέτει το συμφωνημένο ποσό σε έναν hawaladar στην αφετηρία – στη συγκεκριμένη περίπτωση στην Τουρκία. Στα κυκλώματα διακίνησης, ο ρόλος του hawaladar είναι καθοριστικός, καθώς λειτουργεί ως εγγυητής, διατηρεί τα χρήματα και τα αποδεσμεύει προς τον διακινητή μόνο αφού επιβεβαιωθεί ότι ο μετανάστης έφτασε σώος στον προορισμό του.

Έτσι, εκτιμάται πως ο Μαροκινός ήθελε πάσει θυσία να πιάσει στεριά, ώστε να καταφέρει να επικοινωνήσει με τον συνεργό του στην Τουρκία και να ενεργοποιηθεί έτσι η διαδικασία πληρωμής, ώστε τα χρήματα να φτάσουν στην οικογένειά του. 

O Μαροκινός διακινητής των μεταναστών στο ναυάγιο της Χίου 1

Xίος: Συγκλονίζει Δύτης Που Ανέσυρε Τις Σορούς Μεταναστών

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι επιβαίνοντες στη λέμβο έχουν καταθέσει ότι ο συγκεκριμένος άνδρας ήταν αυτός που τους παρέλαβε από τα παράλια του Τσεσμέ για να τους μεταφέρει στην Ελλάδα. 

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, ο άνδρας στην απολογία του φέρεται να αρνήθηκε ότι είναι ο διακινητής των μεταναστών. Αντίθετα φέρεται να ισχυρίστηκε πως πλήρωσε για να επιβιβαστεί κι εκείνος, όπως οι υπόλοιποι. Όπως φέρεται να είπε, οι γονείς του πλήρωσαν 3.000 ευρώ σε κάποιον που μιλούσε τουρκικά, με τον οποίο έγινε η συνεννόηση για να περάσει στην Ελλάδα. 

Χίος: Συνελήφθη Μαροκινός ως διακινητής

Ο Μαροκινός δεν έπεισε ανακριτή και εισαγγελέα που αποφάσισαν την προφυλάκισή του. Αντιμετωπίζει κακουργηματικές διώξεις για πρόκληση ναυαγίου, από το οποίο επήλθαν θάνατοι, για διακίνηση μεταναστών και για παράνομη είσοδο στη χώρα. 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΝΑΥΑΓΙΟ
 |
ΧΙΟΣ
 |
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ
 |
ΜΑΡΟΚΙΝΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top