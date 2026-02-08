Ναυάγιο Χίος: Γιατί ο Μαροκινός πίεζε να βγουν στη στεριά;

Πολλά ερωτήματα προκαλεί η στάση του φερόμενου ως διακινητή των μεταναστών του πολύνεκρου ναυαγίου στη Χίο, ο οποίος πήρε χθες τον δρόμο για τις φυλακές. Όπως έγινε γνωστό, ο Μαροκινός επέμενε να φτάσει στη Χίο με κάθε κόστος, παρά την παρουσία του Λιμενικού.

Σύμφωνα με τη Real News, ο άνδρας, παρά την προσπάθειά του να αποφύγει το σκάφος του Λιμενικού, θέτοντας σε κίνδυνο, όσους επέβαιναν στο δικό τους σκάφος, δεν εγκατέλειψε την πορεία του προς τα ελληνικά παράλια.

Η επιμονή αυτή, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, συνδέεται με τον τρόπο καταβολής της αμοιβής του, η οποία είχε συμφωνηθεί να πραγματοποιηθεί μέσω του συστήματος Hawala.

Η Hawala –όρος που προέρχεται από την αραβική λέξη που παραπέμπει στη μεταφορά και την εμπιστοσύνη– αποτελεί ένα παραδοσιακό και ανεπίσημο δίκτυο διακίνησης χρημάτων, ανεξάρτητο από τις τράπεζες.

Η λειτουργία του βασίζεται αποκλειστικά στη σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ μεσαζόντων, των λεγόμενων hawaladars, χωρίς μεταφορά φυσικού χρήματος και χωρίς ηλεκτρονικά ίχνη, όπως αυτά που αφήνουν συστήματα τύπου Swift.

Στην πράξη, ο μετανάστης καταθέτει το συμφωνημένο ποσό σε έναν hawaladar στην αφετηρία – στη συγκεκριμένη περίπτωση στην Τουρκία. Στα κυκλώματα διακίνησης, ο ρόλος του hawaladar είναι καθοριστικός, καθώς λειτουργεί ως εγγυητής, διατηρεί τα χρήματα και τα αποδεσμεύει προς τον διακινητή μόνο αφού επιβεβαιωθεί ότι ο μετανάστης έφτασε σώος στον προορισμό του.

Έτσι, εκτιμάται πως ο Μαροκινός ήθελε πάσει θυσία να πιάσει στεριά, ώστε να καταφέρει να επικοινωνήσει με τον συνεργό του στην Τουρκία και να ενεργοποιηθεί έτσι η διαδικασία πληρωμής, ώστε τα χρήματα να φτάσουν στην οικογένειά του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι επιβαίνοντες στη λέμβο έχουν καταθέσει ότι ο συγκεκριμένος άνδρας ήταν αυτός που τους παρέλαβε από τα παράλια του Τσεσμέ για να τους μεταφέρει στην Ελλάδα.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, ο άνδρας στην απολογία του φέρεται να αρνήθηκε ότι είναι ο διακινητής των μεταναστών. Αντίθετα φέρεται να ισχυρίστηκε πως πλήρωσε για να επιβιβαστεί κι εκείνος, όπως οι υπόλοιποι. Όπως φέρεται να είπε, οι γονείς του πλήρωσαν 3.000 ευρώ σε κάποιον που μιλούσε τουρκικά, με τον οποίο έγινε η συνεννόηση για να περάσει στην Ελλάδα.

Ο Μαροκινός δεν έπεισε ανακριτή και εισαγγελέα που αποφάσισαν την προφυλάκισή του. Αντιμετωπίζει κακουργηματικές διώξεις για πρόκληση ναυαγίου, από το οποίο επήλθαν θάνατοι, για διακίνηση μεταναστών και για παράνομη είσοδο στη χώρα.