TractioN: Καλεσμένος του Κώστα Στεφανή ο Γιώργος Μπόγρης

Μη χάσετε το νέο επεισόδιο την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου στις 14:10 στο Star

04.02.26 , 09:22 TractioN: Καλεσμένος του Κώστα Στεφανή ο Γιώργος Μπόγρης
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Από το ύψος των 2,10 μέτρων ατενίζει τον κόσμο ο Γιώργος Μπόγρης, ένας από τους πιο δημοφιλείς Έλληνες μπασκετμπολίστες. Ο Κώστας Στεφανής τον υποδέχεται στο νέο επεισόδιο του TractioN, την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου, στο υπερ-άνετο και υπερεξελιγμένο σαλόνι του ολοκαίνουργιου CITRÖEN C5 AIRCROSS!

TractioN: Ο σεφ Χρήστος Μοίρας άφησε την κουτάλα κι έπιασε το τιμόνι!

TractioN: Καλεσμένος του Κώστα Στεφανή ο Γιώργος Μπόγρης

Όπως μαθαίνουμε από την απρόβλεπτη συζήτηση ανάμεσα στον Γιώργο Μπόγρη και στον οικοδεσπότη του TractioN, Κώστα Στεφανή, το νέο C5 AIRCROSS έχει περάσει πλέον στη δεύτερη γενιά του, παραμένοντας, όμως, η ναυαρχίδα της μάρκας, ως το μοντέλο-έμβλημα, ένα σύμβολο της ανυποχώρητης επιμονής εκ μέρους της CITRÖEN να ξεπερνά τον εαυτό της σε ποιότητα κατασκευής, τεχνολογία αιχμής και φυσικά απαράμιλλη άνεση για τον οδηγό και τους επιβάτες! Επιπλέον, το CITRÖEN C5 AIRCROSS διατίθεται σε μια σχεδόν... ατελείωτη ποικιλία εξηλεκτρισμένων συστημάτων κίνησης, δηλαδή ως υβριδικό, plug-in υβριδικό ή αμιγώς ηλεκτρικό.

Κι επειδή ο Γιώργος Μπόγρης και το CITRÖEN C5 AIRCROSS ταιριάζουν απόλυτα, καθώς έρχονται από μακριά και σκοπεύουν να φτάσουν ακόμη μακρύτερα, μη χάσετε το νέο επεισόδιο του TractioN, την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου στις 14:10!

Ο Κώστας Στεφανής υποδέχτηκε μία ευγενούς καταγωγής καλεσμένη

TractioN: Καλεσμένος του Κώστα Στεφανή ο Γιώργος Μπόγρης

Στα υπόλοιπα θέματα της εκπομπής

➢ TOYOTA AYGO X HYBRID ELECTRIC: Με φόντο το ανυπέρβλητο σκηνικό της μαγευτικής Τοσκάνης, ο Θωμάς Ευθυμίου παρουσιάζει το ολοκαίνουργιο TOYOTA AYGO X HYBRID ELECTRIC! Ένα υβριδικό μοντέλο που φτιάχτηκε με τη συνταγή της συμπύκνωσης κορυφαίων χαρακτηριστικών σε ένα αυτοκίνητο πόλης, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στην οικονομία καυσίμου και στην αξιοποίηση ακόμη και του τελευταίου χιλιοστού από τον διαθέσιμο χώρο για την άνεση των επιβατών του.

➢ LEAP MOTOR C10 REEV: Ο Μάνος Στεφανής και ο Θωμάς Ευθυμίου δοκιμάζουν το... new kid on the block για την ελληνική αγορά, το πιο επιβλητικό από τα μοντέλα στη γκάμα της δυναμικής LEAP MOTOR. Η οποία με το μεγάλο υβριδικό SUV C10 REEV, λανσάρει όχι μόνο το κορυφαίο μοντέλο της, αλλά και την καινοτόμο τεχνολογία REEV (Range Extender Electric Vehicle). Χάρη σε αυτή, το LEAP MOTOR C10 επιτυγχάνει αυτονομία σχεδόν 1.000 χλμ, χωρίς καμία ανάγκη για ανεφοδιασμό!

➢ SMART#5 SUMMIT: Μια πολύ ενδιαφέρουσα, ελκυστική και περιπετειώδη έκδοση του ήδη καταξιωμένου SMART#5 παρουσιάζουν ο Μάνος και η Ινώ Στεφανή.

Πρόκειται για το SMART#5 SUMMIT, σχεδιασμένο και... προικισμένο με αξεσουάρ για βελτιωμένη απόδοση, ακόμη και σε off-road αποδράσεις. Μάλιστα, απευθείας από τη... σχάρα οροφής, η Ινώ ξεναγεί τους τηλεθεατές του TractioN στον θαυμαστό καινούργιο κόσμο του αμιγώς ηλεκτρικού και φουτουριστικού SMART#5 SUMMIT!

 

