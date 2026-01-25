Ο Κώστας Στεφανής υποδέχτηκε μία ευγενούς καταγωγής καλεσμένη

Μια πολύ ξεχωριστή, πραγματικά... ευγενούς καταγωγής προσκεκλημένη υποδέχτηκε ο Κώστας Στεφανής στο καινούργιο επεισόδιο του TractioN.

Πρόκειται για την πολυτελή, επιβλητική και ολοκαίνουργια ναυαρχίδα της γαλλικής DS, με τον κωδικό N°8!

Με καινοτόμο και ακαταμάχητα γοητευτικό σχήμα SUV Coupé, με ανέσεις που προκαλούν έως και... συγκίνηση για την ολοκληρωμένη φροντίδα που προσφέρουν σε οδηγό και επιβάτες, με μια πλούσια ποικιλία από τεχνολογικά gadget, που μετατρέπουν κάθε διαδρομή, μικρή ή μεγάλη, σε απόλαυση, η DS N°8 κακομάθει τους θαυμαστές της και να προσελκύσει νέους!

Η Γαλλίδα ντίβα, η DS N°8 έκανε την εμφάνισή της στη νυχτερινή Αθήνα και συνάντησε τον Κώστα, την Ινώ και τον Μάνο στο κέντρο της πρωτεύουσας,

Το λαμπερό ραντεβού του TractioN με τη νέα DS δόθηκε στην είσοδο πολυτελούς ξενοδοχείου

Φυσικά, ως αμιγώς ηλεκτροκίνητη, με μεγάλη αυτονομία και διαθέσιμη σε δικίνητες ή τετρακίνητες εκδόσεις, η DS N°8 αποδεικνύει πως φτιάχτηκε για να οδηγήσει την DS Automobiles, με την απαράμιλλη ιστορία της, στο μέλλον!

