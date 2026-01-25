Ο Κώστας Στεφανής υποδέχτηκε μία ευγενούς καταγωγής καλεσμένη

Η γαλλίδα ντίβα εμφανίστηκε στη νυχτερινή Αθήνα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
25.01.26 , 16:20 Oι ερωτικές προβλέψεις για την εβδομάδα 26/01/2026- 01/02/2026
25.01.26 , 16:18 Ποιο μοντέλο αρραβωνιάστηκε για 9η φορά;
25.01.26 , 16:15 Σέρρες: Σε διαθεσιμότητα η διευθύντρια του Γυμνασίου που φίμωσε μαθητή
25.01.26 , 15:59 Eύη Βατίδου: Γενέθλια στις Γαλλικές Άλπεις
25.01.26 , 15:50 Έκτακτο δελτίο καιρού: Σε πορτοκαλί συναγερμό η Αττική κι άλλες 5 περιοχές
25.01.26 , 15:36 Δολοφονία Γλυφάδα: «Σταμάτα παιδί μου, μη με χτυπάς άλλο. Πέθανα»
25.01.26 , 14:58 Ο Κώστας Στεφανής υποδέχτηκε μία ευγενούς καταγωγής καλεσμένη
25.01.26 , 14:41 ΗΠΑ: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης 20 πολιτείες εξαιτίας του χιονιά
25.01.26 , 13:43 Τσακίρογλου: «Η Διαβάτη θα κερδίσει το στοίχημα γιατί την έχω ανάγκη»
25.01.26 , 13:29 Οι Σκιαδαρέσες κάνουν πιζάμα πάρτι στον Σταυρό του Νότου Club
25.01.26 , 12:44 Αυξήσεις στους μισθούς των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα – Παραδείγματα
25.01.26 , 12:08 Bανδή για την αποχώρησή από το σχήμα τον Σφακιανάκη: “Διαφωνίες στις αξίες"
25.01.26 , 11:15 Τροχαία σε Πάτρα και Ρίο- Αντίρριο: Τρία θύματα νεαρής ηλικίας
25.01.26 , 10:35 Traction: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται μία ευγενούς καταγωγής προσκεκλημένη
25.01.26 , 10:20 Χειμερινές εκπτώσεις: Aνοιχτά σήμερα Κυριακή τα καταστήματα- Το ωράριό τους
Kαινούργιου: Μεταμόρφωσε ένα απλό δωμάτιο σε ονειρικό dressing room
Τσιμτσιλή για Λιβαθυνού: «Διάβασα ότι μάζευε τα πράγματά της με λυγμούς»
«Λύγισε» η Χρηστίδου: «Προκάλεσα κακό χωρίς να το θέλω»
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Βραδινή έξοδος με την αδελφή της, Κατερίνα
Νικολάου: «Ήμουν στο σπίτι χωρισμένη, χωρίς δουλειά και εγχειρισμένη»
Έκτακτο δελτίο καιρού: Σε πορτοκαλί συναγερμό η Αττική κι άλλες 5 περιοχές
Μητέρα 16χρονης Λόρας: «Είσαι η ζωή μας. Θέλουμε ένα σημάδι ότι είσαι καλά»
Δολοφονία Γλυφάδα: «Σταμάτα παιδί μου, μη με χτυπάς άλλο. Πέθανα»
Σία Κοσιώνη: Οι τελευταίες εξελίξεις για την υγεία της- Νοσηλεύεται στη ΜΕΘ
Συνατσάκη - Παπαδημητρίου: Βόλτα στη Γλυφάδα με casual street style
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μια πολύ ξεχωριστή, πραγματικά... ευγενούς καταγωγής προσκεκλημένη υποδέχτηκε ο Κώστας Στεφανής στο καινούργιο επεισόδιο του TractioN.

TractioN: Το Parking Challenge Του Ζερόμ Καλούτα - Video

Πρόκειται για την πολυτελή, επιβλητική και ολοκαίνουργια ναυαρχίδα της γαλλικής DS, με τον κωδικό N°8!

Με καινοτόμο και ακαταμάχητα γοητευτικό σχήμα SUV Coupé, με ανέσεις που προκαλούν έως και... συγκίνηση για την ολοκληρωμένη φροντίδα που προσφέρουν σε οδηγό και επιβάτες, με μια πλούσια ποικιλία από τεχνολογικά gadget, που μετατρέπουν κάθε διαδρομή, μικρή ή μεγάλη, σε απόλαυση, η DS N°8  κακομάθει τους θαυμαστές της και να προσελκύσει νέους!

Ο Κώστας Στεφανής υποδέχτηκε μία ευγενούς καταγωγής καλεσμένη

Η Γαλλίδα ντίβα, η DS N°8 έκανε την εμφάνισή της στη νυχτερινή Αθήνα και συνάντησε τον Κώστα, την Ινώ και τον Μάνο στο κέντρο της πρωτεύουσας,

Το λαμπερό ραντεβού του TractioN με τη νέα DS δόθηκε στην είσοδο πολυτελούς ξενοδοχείου 

Φυσικά, ως αμιγώς ηλεκτροκίνητη, με μεγάλη αυτονομία και διαθέσιμη σε δικίνητες ή τετρακίνητες εκδόσεις, η DS N°8 αποδεικνύει πως φτιάχτηκε για να οδηγήσει την DS Automobiles, με την απαράμιλλη ιστορία της, στο μέλλον!
 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
TRACTIOΝ
 |
ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top