Αν σας αρέσουν οι λουκανικόπιτες και ψάχνετε να βρείτε μία εύκολη και νόστιμη συνταγή για να την φτιάξετε στο σπίτι σας σημειώστε αυτή του Γιώργου Ρήγα.

Ο Γιώργος Ρήγας έφτιαξε λουκανικόπιτα για τους τηλεθεατές του Breakfast@Star

Ο σεφ μπήκε στην κουζίνα της εκπομπής Breakfast@Star και έδειξε βήμα-βήμα τη διαδικασία.

Λαχταριστή λουκανικόπιτα διά χειρός Γιώργου Ρήγα

Λουκανικόπιτα με χωριάτικο λουκάνικο

Υλικά της Συνταγής



Για τη ζύμη

320γρ. χλιαρό νερό

2 ½ κ.γ ξηρή μαγιά

1κ.σ ζάχαρη

2κ.σ ελαιόλαδο

440γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

Αλάτι

Για τη σάλτσα

400γρ. ντομάτα κον κασέ

1κ.γ ζάχαρη

2κ.σ ελαιόλαδο

½ κ.γ σκόρδο σκόνη

½ κ.σ Italian seasoning (αποξηραμένος βασιλικός/ρίγανη/δεντρολίβανο/μαντζουράνα/θυμάρι)

Αλάτι-πιπέρι

Για τη γέμιση

500γρ. λουκάνικα a la ελληνικά με φέτα & λιαστή τομάτα κομμένο σε φέτες

2 κρεμμύδια κομμένα σε φέτες και σοταρισμένο

2 κούπες μοτσαρέλα τριμμένη

½ κούπα παρμεζάνα τριμμένη

Φύλλα βασιλικού

Για την επικάλυψη

3κ.σ ελαιόλαδο

Παρμεζάνα τριμμένη



Εκτέλεση Συνταγής

Για τη ζύμη

Ανακατεύουμε σε ένα μπολ το νερό, τη μαγιά, τη ζάχαρη, σκεπάζουμε και τα αφήνουμε για 5 λεπτά να ξεκουραστούν.

Βάζουμε στο μίξερ τα υπόλοιπα υλικά, ρίχνουμε και το μείγμα της μαγιάς και ζυμώνουμε στη αρχή σε χαμηλή ταχύτητα και στη συνέχεια τη δυναμώνουμε μέχρι να γίνει ένα μαλακό ζυμάρι που να μην κολλάει.

Βάζουμε το ζυμάρι σε ένα λαδωμένο μπολ, σκεπάζουμε και το αφήνουμε σε ζεστό περιβάλλον για 1 ώρα περίπου να φουσκώσει.

Για τη σάλτσα

Ανακατεύουμε όλα τα υλικά σε ένα μπολ και τα κρατάμε στην άκρη.

Συναρμολόγηση

Βγάζουμε το ζυμάρι από το μπολ και το χωρίζουμε στη μέση. Απλώνουμε το κάθε κομμάτι σε μια επιφάνεια με λίγο αλεύρι και του δίνουμε παραλληλόγραμμο σχήμα. Σε κάθε κομμάτι βάζουμε σάλτσα, σοταρισμένο κρεμμύδι, λουκάνικο, φέτα, μοτσαρέλα και φύλλα βασιλικού.

Κλείνουμε τις άκρες και διπλώνουμε σε ρολό. Βάζουμε το κάθε ρολό σε λαμαρίνα στρωμένη με λαδόκολλα έχοντας το κλείσιμο από την κάτω πλευρά. Χαράζουμε διαγώνιες γραμμές, λαδώνουμε την επιφάνεια, πασπαλίζουμε με παρμεζάνα και στη συνέχεια τα ψήνουμε σε προ θερμασμένο φούρνο στους 200 C, για 25-30 λεπτά περίπου μέχρι να πάρει χρώμα και να ψηθεί εσωτερικά.



