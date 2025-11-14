Λαχταριστή κιμαδόπιτα με λαχανικά και τυριά

Ο Ρήγας έφτιαξε την απόλυτη συνταγή

14.11.25 , 14:28 Λαχταριστή κιμαδόπιτα με λαχανικά και τυριά
Συνταγες
Πρώτη Δημοσίευση: 14.11.25, 14:30
Oι πίτες είναι ένα σνακ που μπορεί κάποιος να απολαύσει όλες τις ώρες της ημέρας. Παράλληλα οι επιλογές που έχει είναι πολλές από το διαφορετικό φύλλο(σ.σ: κουρού, σφολιάτα, κανταϊφι) μέχρι και τη γέμιση(σ.σ: τυρί, λαχανικών, vegan, κιμά, κιμά λαχανικών).

Μία σούπερ πεντανόστιμη πίτα διά χειρός Γιώργου Ρήγα

Λαχταριστή κιμαδόπιτα με λαχανικά και τυριά

Μία σούπερ πεντανόστιμη πίτα διά χειρός Γιώργου Ρήγα

Αν έχεις καιρό να φας κιμαδόπιτα πάρε χαρτί και στυλό για να σημειώσεις την εύκολη συνταγή που έδωσε στους τηλεθεατές της εκπομπής Breakfast@Star o Γιώργος Ρήγας

Λαχταριστή κιμαδόπιτα με λαχανικά και τυριά

Ο σεφ μπήκε στην κουζίνα και έδειξε βήμα- βήμα τη συνταγή. 

Υλικά της Συνταγής

Για τη γέμιση

• 700 γρ. κιμάς μοσχαρίσιος 
• 2 πράσα 
• 1 μεγάλο καρότο
• 1 μεγάλο κρεμμύδι
• 1 πιπεριά 
• 8–10 ντοματίνια,
• 3 κ.σ. ελαιόλαδο
• ½ ποτήρι λευκό κρασί
• 1 κ.σ. πελτές ντομάτας
• ½ φλ. νερό
• 1 κ.σ. ψιλοκομμένος μαϊντανός
• ½ κ.γ. ρίγανη ή φρέσκο θυμάρι
• Αλάτι & πιπέρι
 

Λαχταριστή κιμαδόπιτα με λαχανικά και τυριά
Για τα τυριά

 • 200 γρ. φέτα τριμμένη
• 200 γρ. γραβιέρα
 • 150 γρ. γκούντα ή κασέρι
• 100 γρ. μοτσαρέλα ή παρμεζάνα 
 
Για το φύλλο

 • 1 πακέτο φύλλο κρούστας ή χωριάτικο
 • 100 γρ. βούτυρο ή ελαιόλαδο 

Λαχταριστή κιμαδόπιτα με λαχανικά και τυριά
 
Εκτέλεση της Συνταγής 

  Ετοιμάζεις τη γέμιση: 1. Ζέστανε το λάδι και σοτάρισε πράσο, καρότο και κρεμμύδι 4–5 λεπτά. 2. Πρόσθεσε πιπεριά και κιμά, ανακάτεψε να πάρει χρώμα. 3. Σβήσε με κρασί, άσε να εξατμιστεί. 4. Ρίξε πελτέ, ντοματίνια, νερό, αλάτι, πιπέρι, θυμάρι. 5. Σιγόβρασε 15–20 λεπτά να μείνει με λίγα ζουμάκια. 6. Μόλις κρυώσει λίγο, ρίξε τον μαϊντανό και όλα τα τυριά — ανακάτεψε καλά να “δέσουν”.  Στήνεις την πίτα: 1. Άλειψε το ταψί με λάδι/βούτυρο. 2. Στρώσε 3–4 φύλλα κάτω, βουτυρώνοντας κάθε ένα. 3. Ρίξε τη γέμιση, άπλωσε ομοιόμορφα. 4. Κάλυψε με άλλα 3–4 φύλλα, βουτυρώνοντας ανάμεσα. 5. Γύρισε τις άκρες προς τα μέσα και χάραξε ελαφρά.  Ψήσιμο: • Ψήσε στους 180°C (αντιστάσεις ή αέρα) για 50–55 λεπτά, μέχρι να ροδίσει ωραία και να λιώσουν τα τυριά μέσα.

Δείτε το Breakfast@Star

 

Back to Top