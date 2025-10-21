Μία σούπερ πεντανόστιμη πίτα διά χειρός Γιώργου Ρήγα

Οι πίτες είναι ένα φαγητό που μπορεί κάποιος να καταναλώσει όλες τις ώρες της ημέρα και να τον κρατήσει και χορτάτο.

Αν θέλετε να φτιάξετε μία πίτα για τα αγαπημένα σας πρόσωπα ξεφεύγοντας από τις κλασικές, δοκιμάστε να ετοιμάσετε τη μακαρονόπιτα που ετοίμασε ο Γιώργος Ρήγας για τους τηλεθεατές της εκπομπής Breakfast@Star.

Ο Γιώργος Ρήγας και ο Ετεοκλής Παύλου

Χωριάτικη μακαρονόπιτα με ντοματίνια και λαχανικά

Για τη γέμιση

• 400 γρ. μακαρόνια

• 200 γρ. φέτα

• 150 γρ. ανθότυρο ή μυζήθρα

• 100 γρ. κεφαλοτύρι ή γραβιέρα

• 3 αυγά

• 200 ml γάλα

• 100 ml κρέμα γάλακτος

• 2 κ.σ. βούτυρο ή ελαιόλαδο

• 200 γρ. ντοματίνια

• 1 πράσινη ή κόκκινη πιπεριά

• 2 φρέσκα κρεμμυδάκια

• 1 κ.γ. ξερή ρίγανη

• 2 κ.σ. μαϊντανός

• Πιπέρι φρεσκοτριμμένο





Για το φύλλο

• 1 πακέτο χωριάτικο φύλλο

• 100 γρ. βούτυρο

Εκτέλεση της Συνταγής

1. Προετοιμασία μακαρονιών 1. Βράζεις τα μακαρόνια σε αλατισμένο νερό 2 λεπτά λιγότερο από όσο λέει η συσκευασία. 2. Τα στραγγίζεις και τα ανακατεύεις με το βούτυρο ή το λάδι να μην κολλήσουν. 2. Σοτάρισμα λαχανικών 1. Σε τηγάνι με λίγο ελαιόλαδο σοτάρεις το φρέσκο κρεμμυδάκι και την πιπεριά για 2–3 λεπτά. 2. Προσθέτεις τα ντοματίνια, αλατοπιπερώνεις ελαφρά, ρίχνεις λίγη ρίγανη και αφήνεις να μαλακώσουν για 3–4 λεπτά. 3. Κατεβάζεις από τη φωτιά και προσθέτεις τον ψιλοκομμένο μαϊντανό. 3. Ετοιμασία γέμισης 1. Σε μπολ χτυπάς τα αυγά με το γάλα και την κρέμα. 2. Προσθέτεις τα τυριά, τα μακαρόνια και το μείγμα των λαχανικών. 3. Ανακατεύεις απαλά να πάει παντού η γέμιση και δοκιμάζεις γεύση. 4. Στήσιμο πίτας 1. Λαδώνεις το ταψί και στρώνεις 3 φύλλα κάτω, αλείφοντας κάθε ένα με βούτυρο ή λάδι. 2. Ρίχνεις όλη τη γέμιση. 3. Σκεπάζεις με άλλα 3 φύλλα, πάλι βουτυρωμένα. 4. Κλείνεις τις άκρες, χαράζεις ελαφρά την επιφάνεια. 5. Ψήσιμο • Ψήνεις σε προθερμασμένο φούρνο στους 180°C (αέρα) για 45–50 λεπτά, μέχρι να ροδίσει και να μοσχομυρίσει.

