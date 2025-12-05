GNTM: Τι ζήτησε η Ειρήνη από τον Έντουαρντ τη στιγμή της φωτογράφισης!

Η Ειρήνη και ο Έντουαρντ ανέβασαν τη θερμοκρασία στη φωτογραφίση

Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το GNTM χάρισε στο κοινό ένα από τα πιο θεαματικά επεισόδια της χρονιάς, με επίκεντρο μια φωτογράφιση γεμάτη ταχύτητα, αισθησιασμό και ανατροπές.

Οι διαγωνιζόμενοι κλήθηκαν να ποζάρουν πάνω σε μηχανή, με φόντο ένα δυναμικό σκηνικό, έχοντας στο πλευρό τους δύο γνώριμες παρουσίες, την Κάτια Ταραμπάνκο και τον Edward Στεργίου από τους προηγούμενους κύκλους!

Το concept απαιτούσε ένταση, χημεία και άψογο interaction ανάμεσα στα ζευγάρια, καθώς μόνο ένας από τους δύο σε κάθε ντουέτο θα εξασφάλιζε θέση στις top λήψεις – και ο άλλος θα βρισκόταν υποψήφιος προς αποχώρηση.

Η στιγμή που… φούντωσε το σκηνικό

Ανάμεσα στα πιο συζητημένα pairing της βραδιάς ήταν αυτό της Ειρήνης με τον Έντουαρντ. Από την πρώτη στιγμή, οι δυο τους μπήκαν στο mood – με την Ειρήνη να δηλώνει χαριτολογώντας ότι της θύμισε «rave bar στο Λονδίνο» και ότι «γνώρισε ένα σέξι αγόρι όπως ο Έντουαρντ».

GNTM: Τι ζήτησε η Ειρήνη από τον Έντουαρντ τη στιγμή της φωτογράφισης!

Η χημεία τους ήταν εμφανής, τόσο που η παραγωγή αλλά και οι κριτές δεν σταμάτησαν τα πειράγματα.

Ο Έντουαρντ προσπαθούσε να κρατήσει τον ρυθμό, ενώ η Ειρήνη έδινε απόλυτη ενέργεια στο σετ, με έντονη εκφραστικότητα και δυναμισμό. «Με κρατάς σίγουρα;» τον ρώτησε την ώρα που ανέβαινε πάνω στη μηχανή, με εκείνον να την καθησυχάζει: «Ναι, μην αγχώνεσαι».

Οι ατάκες τους, γεμάτες παιχνιδιάρικο φλερτ, έκαναν τη Ζενεβιέβ Μαζαρί και την Ηλιάνα Παπαγεωργίου να σχολιάζουν ασταμάτητα: «Είναι το αγόρι σου δηλαδή ο Έντουαρντ;» «Όχι!» απάντησε η Ειρήνη, για να ακολουθήσει νέο γύρο πειραγμάτων: «Λες να τους μπέρδεψες σήμερα;»

GNTM: Τι ζήτησε η Ειρήνη από τον Έντουαρντ τη στιγμή της φωτογράφισης!

Παρά το έντονο φλερτ, η φωτογράφιση είχε και επικίνδυνες στιγμές. «Πρόσεχε το παιδί! Έχει να βγάλει κι άλλες φωτογραφίες!» φώναζαν οι κριτές, την ώρα που η Ειρήνη μετακινούνταν πάνω στη μηχανή. Οι κριτές αστειεύονταν: «Τα έκανε όλα!», «Τροχαίο, τροχαίο!», «Σκέψου να ήταν και ζευγάρι!».

Μετά το τέλος της λήψης, η Ειρήνη δήλωσε γεμάτη αυτοπεποίθηση: «Νομίζω ότι για ακόμα μια φορά αποδεικνύω ότι μπορώ να τα καταφέρω. Σίγουρα είμαι στη 9άδα».

Οι κριτές, από την πλευρά τους, έμειναν έκπληκτοι από την τόλμη και το πείσμα της, σχολιάζοντας ότι «έσβησε τη Ραφαέλα από τον χάρτη» με την ενέργεια και τη χημεία της με τον Έντουαρντ.

 

