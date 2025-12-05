GNTM: Η ασυλία που μπορεί να αλλάξει τα πάντα -Ποιος θα φτάσει στους Top 9;

Η Ηλιάνα και η Ζεν φέρνουν νέο τεστ ασυλίας στο GNTM

05.12.25 , 21:15 GNTM: Η ασυλία που μπορεί να αλλάξει τα πάντα -Ποιος θα φτάσει στους Top 9;
Το GNTM συνεχίζει να μας κρατά καθηλωμένους με τις εξελίξεις του, και το αποψινό επεισόδιο δεν αποτέλεσε εξαίρεση!

Από νωρίς το πρωί, το σπίτι γέμισε φωνές, γέλια και εντάσεις, καθώς οι παίκτες ξεκίνησαν τη μέρα με ένα νέο mini challenge και φυσικά, με την πολυαναμενόμενη διαδικασία των Polaroids.

Ηλιάνα Παπαγεωργίου και Ζεν μπήκαν στο σπίτι του διαγωνισμού ομορφιάς του Star

Ηλιάνα Παπαγεωργίου και Ζεν μπήκαν στο σπίτι του διαγωνισμού ομορφιάς του Star και ανακοίνωσαν στους διαγωνιζόμενους πως αυτή τη φορά θα κάνουν ένα τεστ Ασυλίας και αυτός που θα το κερδίσει θα πάει απευθείας στους top 9.

Αυτό βέβαια δε σημαίνει πως ο νικητής  χάνει το δικαίωμα να φωτογραφηθεί ή να διεκδικήσει το έπαθλο της καλύτερης φωτογραφίας.

«Θέλω πάρα πολύ να την κερδίσω γιατί δεν θα έχω το άγχος ότι θα φύγω και θα μπορώ να συγκεντρωθώ απλά στο να έχω πολύ καλές λήψεις», ανέφερε ο Εντουάρντο αποκαλύπτοντας πόσο σημαντική είναι η ασυλία για την ψυχολογία των παικτών.

Οι Polaroids και τα σχόλια για το μακιγιάζ

Οι Polaroids είναι βασικό τεστ για κάθε μοντέλο, καθώς αξιολογούν τη φυσική παρουσία και την αυθεντικότητα των συμμετεχόντων. Οι παίκτες φωτογραφήθηκαν χωρίς έντονο μακιγιάζ, ακριβώς όπως απαιτεί ένα πρακτορείο.

GNTM Ξένια
Η Ξένια, που ξεχώρισε με το νέο της κούρεμα, δήλωσε: «Γενικά περίμενα πώς και πώς να κάνουμε Polaroids, γιατί είναι ένα από τα βασικά πράγματα που κάνεις όταν είσαι σε πρακτορείο ή σε κάποια δουλειά, οπότε έχω ενθουσιαστεί πολύ».

Κάποια αγόρια εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους λέγοντας πως τα κορίτσια είναι ελαφρώς μακιγιαρισμένα, αλλά η Ηλιάνα δεν έδειξε να ενοχλείται από αυτό το γεγονός.


«Όχι, δε θα την ξεβάψουμε», είπε χαρακτηριστικά. «Πάνε βάψου;», σχολίασε με τη σειρά της η Άννα.


Δείτε όλα τα επεισόδια του GNTM
 

