Οδυσσέας Αθανασίου: Πλήθος επωνύμων στην παρουσίαση του βιβλίου του

Μια ξεχωριστή βραδιά φιλοξένησε η Εθνική Πινακοθήκη το απόγευμα της Τρίτης 2 Δεκεμβρίου, όπου πραγματοποιήθηκε η επίσημη παρουσίαση του πρώτου βιβλίου του διευθύνοντα συμβούλου της LAMDA Development, Οδυσσέα Αθανασίου, με τίτλο «Γιατί αυτοί πέτυχαν».

Η εκδήλωση συγκέντρωσε πλήθος προσωπικοτήτων από τον πολιτικό, επιχειρηματικό και δημοσιογραφικό χώρο, δείχνοντας το έντονο ενδιαφέρον που έχει προκαλέσει η συγγραφική του προσπάθεια.

Ανάμεσά τους, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Φαίη Σκορδά, η Νάνσυ Ζαμπέτογλου και πολλοί άλλοι.

Η αίθουσα ήταν κατάμεστη, ενώ το κοινό παρακολούθησε με αμείωτο ενδιαφέρον την τοποθέτηση του κ. Αθανασίου.

Ο CEO της LAMDA Development μίλησε για τη βαθιά του αγάπη προς τα ιστορικά και γεωπολιτικά βιβλία, τα οποία, όπως είπε, διαβάζει από μικρή ηλικία. Παράλληλα, δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για τον κόσμο της τεχνητής νοημοσύνης, αναφέροντας ότι αφιερώνει όλο και περισσότερο χρόνο στο να μελετά την εξέλιξη και τις δυνατότητές της.

Ανάμεσα στις πιο χαρακτηριστικές στιγμές της παρουσίασης ήταν η προσωπική εξομολόγηση του κ. Αθανασίου πως το «κρυφό» του όνειρο είναι κάποτε, με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, να δημιουργήσει έναν ψηφιακό διάδοχο. Όπως ανέφερε γελώντας, θα ήθελε ένας «έξυπνος ΑΙ κλώνος» να αναλάβει μέρος της δουλειάς του, ώστε ο ίδιος να έχει περισσότερο χρόνο να αφιερώνει στα βιβλία που αγαπά.

Για το βιβλίο μίλησαν: ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος και πρώην υπουργός, Γιάννης Στουρνάρας, και η καθηγήτρια Ιστορίας του ΕΚΠΑ, Μαρία Ευθυμίου. Και οι δύο στάθηκαν στη σημασία της αναζήτησης των κοινών χαρακτηριστικών που οδηγούν στην επιτυχία, ενώ εξήραν τη θεματική του βιβλίου, η οποία συνδυάζει εμπειρία, παρατήρηση και έρευνα.

Τον συντονισμό της εκδήλωσης ανέλαβε η δημοσιογράφος του MEGA, Νίκη Λυμπεράκη, η οποία οδήγησε τη συζήτηση με ζωντάνια και διακριτικότητα, δίνοντας στον συγγραφέα χώρο να μοιραστεί τις σκέψεις, τις ανησυχίες και τις πηγές έμπνευσής του.

Η βραδιά έκλεισε με θερμά χειροκροτήματα και συζητήσεις γύρω από το περιεχόμενο του βιβλίου «Γιατί αυτοί πέτυχαν», το οποίο ήδη θεωρείται ένα έργο που μπορεί να δώσει τροφή για σκέψη σε επαγγελματίες, νέους επιχειρηματίες και ανθρώπους που αναζητούν τους παράγοντες που οδηγούν την επιτυχία – είτε σε προσωπικό είτε σε επαγγελματικό επίπεδο.