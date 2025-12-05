Μαρινάκης προς αγρότες: Δεν μπορεί να γίνει διάλογος με σοβαρά επεισόδια

Πώς σχολίασε όσα έγιναν έξω από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» στη Θεσσαλονίκη

Πηγή: φωτογραφία αρχείου Ευρωκίνηση/klik.gr/Δ. Κούτρα βίντεο Star
Τα σοβαρά επεισόδια στη Θεσσαλονίκη που προκάλεσαν την αντίδραση του Π. Μαρινάκη (βίντεο Mega)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Για πρώτη φορά η κυβέρνηση διαμήνυσε προς τους αγρότες ότι διάλογος δε γίνεται όταν συμβαίνουν επεισόδια, όπως αυτά σήμερα έξω από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης. Στο συγκεκριμένο περιστατικό αγρότες κινήθηκαν με την όπισθεν με αγροτικά οχήματα με ταχύτητα κατά αστυνομικών.

Στα «δύο» η χώρα από τα μπλόκα των αγροτών - Οι επόμενες κινήσεις τους    

«Από την πρώτη στιγμή έχουμε τονίσει ότι η κυβέρνηση τάσσεται υπέρ του διαλόγου με τους αγρότες, όπως και με κάθε επαγγελματική ομάδα. Μάλιστα, έχουμε αποδείξει ότι δεν μένουμε στα λόγια, λαμβάνοντας αποφάσεις προς όφελος της συντριπτικής πλειονότητας των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα, δηλαδή των νόμιμων αγροτών και κτηνοτρόφων» αναφέρει σε δήλωσή του ο υφυπουργός στον πρωθυπουργό και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης για τα επεισόδια που σημειώθηκαν μεταξύ αγροτών και αστυνομικών δυνάμεων στη Θεσσαλονίκη.

Μπλόκα αγροτών: Πάνω από 5.000 τρακτέρ στους δρόμους σε όλη την Ελλάδα

 «Διάλογος, όμως, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να γίνει τη στιγμή που λαμβάνουν χώρα σοβαρά επεισόδια, όπως αυτά που είδαμε έξω από το αεροδρόμιο "Μακεδονία" της Θεσσαλονίκης ή επιθέσεις σε βάρος των δυνάμεων της Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός αστυνομικού.

Παύλος Μαρινάκης: «Η αντιπολίτευση εκμεταλλεύεται την αγωνία των πολιτών»

Η πολιτεία δεν πρόκειται να δείξει την οποιαδήποτε ανοχή σε παραβατικές συμπεριφορές. Ο νόμος θα εφαρμοστεί, χωρίς αστερίσκους», τόνισε.
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ
 |
ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ
 |
ΑΓΡΟΤΕΣ
 |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
 |
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
