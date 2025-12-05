Λουτράκι: «Ο 6χρονος θώπευσε τη δασκάλα στο στήθος με ερωτική διάθεση»

Οι δηλώσεις του δικηγόρου της δασκάλας εικαστικών

Ελλαδα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Επιμένει στις καταγγελίες της η δασκάλα εικαστικών που κατήγγειλε πως ο 6χρονος μαθητής της, κατά τη διάρκεια μαθήματος στο σχολείο στο Λουτράκι, την θώπευσε. Μέσω του δικηγόρου της, απειλεί με μηνύσεις όποιον επιχείρησε να τη διασύρει.

Λουτράκι: Εκτός σχολικών αιθουσών η δασκάλα που κατήγγειλε 6χρονο

Ειδικότερα, ο δικηγόρος της δασκάλας, κ. Στέλιος Μάρκελλος, δήλωσε πως η πελάτισσά του έχει προσβληθεί από τον σάλο που ξέσπασε στο Λουτράκι αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Προειδοποίησε δε πως αν δεν αποκατασταθεί η αξιοπρέπειά της, υπάρχει περίπτωση να φτάσει έως και το δικαστήριο.

Μιλώντας το πρωί της Παρασκευής (5/12) στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, επανέλαβε πως η συμπεριφορά του παιδιού ήταν καθαρά ερωτική καθώς δεν την ακούμπησε στο στήθος αλλά την θώπευσε. 

«Ύστερα από τον σάλο που προκλήθηκε σε πανελλαδική εμβέλεια, η πελάτισσά μου έχει προσβληθεί, έχει συκοφαντηθεί, έχει εξυβριστεί. Εάν δεν αποκατασταθεί η τιμή και η αξιοπρέπειά της, σκεφτόμαστε να καταφύγουμε στα δικαστήρια κατά παντός υπευθύνου, προσθέτοντας και την ηθική μας ικανοποίηση, προσθέτοντας και κάποια αποζημίωση».

Λουτράκι: «Είναι ένας μελλοντικός βιαστής», έλεγε η δασκάλα για τον 6χρονο

«Η πελάτισσα μου δεν είχε (αντιμετωπίσει) κάποια ίδια ή ομοειδή συμπεριφορά παιδιού τέτοιας ηλικίας κατά τη διάρκεια της 30χρονης εκπαιδευτικής της πορείας. Η συμπεριφορά του παιδιού ήταν ασυνήθης και επιπρόσθετα έδειχνε προς τα έξω ότι η συμπεριφορά αυτή είχε ερωτικά στοιχεία. Δεν της ακούμπησε το στήθος, τη θώπευσε στο στήθος με καθαρή ερωτική διάθεση ένα 6χρονο παιδάκι. Ήρθαμε σε επαφή με δύο παιδοψυχιάτρους, οι οποίοι μας τόνισαν ότι η ερωτική δραστηριότητα και συμπεριφορά ενός παιδιού και ειδικότερα ενός αγοριού μπορεί να ξεκινήσει να εκδηλώνεται και από τριών χρονών», είπε ο κ. Μάρκελλος.

Λουτράκι: Στο STAR η δασκάλα - «Με άγγιξε περισσότερο από το κανονικό»

«Η πελάτισσά μου εμμένει στο γεγονός ότι, εάν άφηνε αυτό το γεγονός απαρατήρητο, ενδεχομένως το επόμενο παράδειγμα του νεαρού αυτού, ίσως να έφτανε σε υψηλότερο βαθμό εμφατικότητας. Είμαστε ανοιχτοί, διαθέσιμοι σε κουβέντα, σε συζήτηση, σε κοινό τραπέζι, προκειμένου να καταλήξουμε σε συμπεράσματα τα οποία είναι επωφελή και για εμάς, αλλά πρωτίστως για το παιδάκι. Οι γονείς δεν έχουν επικοινωνήσει με τη δασκάλα και κατά συνέπεια δεν υπάρχει ένας δίαυλος μέσα από τον οποίο μπορούμε να ανταλλάξουμε απόψεις και θέσεις που έχουν σχέση με την ουσία της συγκεκριμένης συμπεριφοράς του παιδιού», συνέχισε.

Σε ερώτηση σχετικά με το αν η δασκάλα θέλει να επιστρέψει στις σχολικές αίθουσες, ανέφερε: «Θα κάνει αυτό που θα της πουν οι προϊστάμενοί της και πιστεύει ότι θα συνεχίσει να εργάζεται διακαώς, όπως έκανε τόσα χρόνια».

 

