Λουτράκι: Εκτός σχολικών αιθουσών η δασκάλα που κατήγγειλε 6χρονο

Τι υποστήριξε ο πρώην σύζυγος της δασκάλα που κατήγγειλε 6χρονο μαθητή της για θωπεία / Βίντεο Mega

Μακριά από τις σχολικές αίθουσες θα παραμείνει η 55χρονη δασκάλα που ισχυρίζετα ότι 6χρονος μαθητής της τη θώπευσε, έως ότου ολοκληρωθεί η Ένορκη Διοικητική Εξέταση για το περιστατικό στο Λουτράκι.

Σύμφωνα με τον γ.γ. του υπουργείου Παιδείας Ιωάννη Παπαδομαρκάκη η εκπαιδευτικός δε θα διδάσκει στα δύο σχολεία στα οποία είχε αποσπαστεί, όπου επικράτησε αναστάτωση μετά τη δημοσιοποίηση του συμβάντος, αλλά θα εκτελεί αποκλειστικά διοικητικά καθήκοντα, έως ότου ολοκληρωθεί η ΕΔΕ. Όπως ανέφερε στο Live News, η συγκεκριμένη δασκάλα έχει στο παρελθόν αρνηθεί δύο φορές να αξιολογηθεί.

«Λυπάμαι βαθιά για όλο αυτό που έχει συμβεί. Η εκπαιδευτικός έχει ήδη μετακινηθεί στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και θα παραμείνει εκεί μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα», δήλωσε ο ίδιος.

Λουτράκι: «Το μόνο που ζητήσαμε ήταν να μην έρχεται σε επαφή με παιδιά»

Ο πατέρας του 6χρονου μίλησε στο Live News, εκφράζοντας την αγωνία και τη στεναχώρια της οικογένειας:

«Το μόνο που θέλουμε είναι να προστατευτεί το παιδί μου. Δεν ζητήσαμε ποτέ να απολυθεί η δασκάλα· ζητήσαμε απλώς να μην βρίσκεται σε τάξη μέχρι να αξιολογηθεί η κατάσταση», είπε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με όσα περιέγραψε, το παιδί ολοκλήρωσε μια ζωγραφιά και πήγε να τη δείξει στη δασκάλα. «Όταν είδε ότι δεν τον κοιτούσε, την σκούντηξε. Αυτό ήταν όλο. Αν θεωρείται συμβάν, ας θεωρηθεί. Εμάς μας ενδιαφέρει να μείνουμε ψύχραιμοι και να προστατέψουμε το παιδί μας», σημείωσε.

Η οικογένεια προσπαθεί, όπως λέει, να μην αντιληφθεί το παιδί το βάρος της δημοσιότητας: «Δε θέλουμε να στοχοποιηθεί ένα 6χρονο για κάτι τόσο απλό»

Λουτράκι: Η προσπάθεια μήνυσης και οι αστυνομικοί που την απέτρεψαν

Όπως αποκάλυψε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, η 55χρονη εμφανίστηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Λουτρακίου και επιχείρησε να καταγγείλει τον ανήλικο για… θωπεία. Οι αστυνομικοί προσπάθησαν να την αποτρέψουν, αλλά εκείνη επέμενε ότι επιθυμεί να υποβάλει μήνυση σε βάρος του παιδιού.

Τελικά το Τμήμα αναγκάστηκε να καταγράψει το περιστατικό, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, η δασκάλα αναμένεται να υποβληθεί σε ψυχιατρική εξέταση.

Λουτράκι: «Χρήζει ψυχιατρικής παρακολούθησης»

Ο πρώην σύζυγος της δασκάλας, ο οποίος είχε κατηγορηθεί δημόσια από την ίδια για χρόνια κακοποίηση, μιλώντας στο Mega διέψευσε τις καταγγελίες και υποστήριξε ότι έχουν χωρίσει από τον Μάρτιο χωρίς πλέον να υπάρχει επαφή.

«Είχε προβλήματα και προσπαθούσαμε χρόνια να τη στηρίξουμε. Δε δεχόταν αξιολόγηση, δεν άκουγε συμβουλές. Η κατάσταση έχει ξεφύγει· θεωρώ ότι χρειάζεται ψυχιατρική φροντίδα και φαρμακευτική αγωγή», ανέφερε.

Παράλληλα σημείωσε ότι είχε προτείνει έναν ήρεμο, συναινετικό χωρισμό, αλλά η ίδια «ήθελε να μπλέξει την αστυνομία και να οξύνει την κατάσταση».