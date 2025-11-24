Λουτράκι: Εκτός σχολικών αιθουσών η δασκάλα που κατήγγειλε 6χρονο

«Χρήζει ψυχιατρικής παρακολούθησης», λέει ο πρώην σύζυγός της

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
24.11.25 , 21:00 Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
24.11.25 , 20:58 Κωνσταντινούπολη: Έβαλαν φορτηγά και γερανούς μέσα στην Αγιά Σοφιά
24.11.25 , 20:40 Πανικός στη Θεσσαλονίκη: Λεωφορείο του ΟΑΣΘ τυλίχθηκε στις φλόγες
24.11.25 , 20:20 Χρήστος Λούλης: «Έφευγαν από την παράσταση κι έβριζαν - Είχα χ@@ί πάνω μου»
24.11.25 , 20:06 Νέα Πέραμος: «Δε μου έδινε να πιω, τσακωθήκαμε και έγινε το κακό»
24.11.25 , 20:05 Βest seller με το «καλημέρα» η «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα
24.11.25 , 19:58 Γιώργος Γιαννιάς: Η συγκινητική υποδοχή στον κουμπάρο του Χρήστο Μενιδιάτη
24.11.25 , 19:43 Τροχός της Τύχης: Η Νάντια έλυσε τον γρίφο χωρίς να πει γράμματα!
24.11.25 , 19:30 Λουτράκι: Εκτός σχολικών αιθουσών η δασκάλα που κατήγγειλε 6χρονο
24.11.25 , 19:20 «Ο Άγιος Παΐσιος έκανε το θαύμα του κι έσωσε το ανιψάκι μου»
24.11.25 , 19:03 Cash or Trash: Οι αγοραστές εντυπωσιάζονται από την πόρτα του Αλέξανδρου
24.11.25 , 18:56 700 προσλήψεις συνοριοφυλάκων στην ΕΛ.ΑΣ.
24.11.25 , 18:27 Eurovision 2026: Η μεγάλη αλλαγή που ανακοίνωσε η EBU
24.11.25 , 18:19 Pirelli - Formula 1 Las Vegas GP 2025: Πρωταγωνιστής ο Max Verstappen
24.11.25 , 18:18 Συναγερμός στον Άλιμο: Σεξουαλικές επιθέσεις σε δύο γυναίκες από άγνωστο
Κεραμέως: «4 καλά νέα» για τους συνταξιούχους
Εριέττα Κούρκουλου: Έφτιαξε χριστουγεννιάτικα γλυκά στο σπίτι της!
Επίδομα 250 ευρώ: Πώς θα δείτε αν το δικαιούστε - Βήμα βήμα η διαδικασία
Δανάη Μπάρκα: Ανέβασε την πρώτη φωτογραφία με τον νέο της σύντροφο
Λουτράκι: Εκτός σχολικών αιθουσών η δασκάλα που κατήγγειλε 6χρονο
Χριστούγεννα στην Ελλάδα με παιδιά: Τα καλύτερα θεματικά πάρκα
Κατερίνα Καινούργιου: Παραλίγο να ακυρωθεί το σύμφωνο συμβίωσης. Τι συνέβη;
Νέα Πέραμος: «Δε μου έδινε να πιω, τσακωθήκαμε και έγινε το κακό»
Καινούργιου: «Δεν επιτρέπω να με θέτουν σε κίνδυνο αυτή τη στιγμή»
Μακμπέθ: Οργή για την «Ιθάκη» του Τσίπρα - «Μην χρησιμοποιείς το όνομά μου»
Περισσότερα

VIDEOS

Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Τι υποστήριξε ο πρώην σύζυγος της δασκάλα που κατήγγειλε 6χρονο μαθητή της για θωπεία / Βίντεο Mega
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μακριά από τις σχολικές αίθουσες θα παραμείνει η 55χρονη δασκάλα που ισχυρίζετα ότι 6χρονος μαθητής της τη θώπευσε, έως ότου ολοκληρωθεί η Ένορκη Διοικητική Εξέταση για το περιστατικό στο Λουτράκι.

Λουτράκι: Στο STAR η δασκάλα - «Με άγγιξε περισσότερο από το κανονικό»

Σύμφωνα με τον γ.γ. του υπουργείου Παιδείας Ιωάννη Παπαδομαρκάκη η εκπαιδευτικός δε θα διδάσκει στα δύο σχολεία στα οποία είχε αποσπαστεί, όπου επικράτησε αναστάτωση μετά τη δημοσιοποίηση του συμβάντος, αλλά θα εκτελεί αποκλειστικά διοικητικά καθήκοντα, έως ότου ολοκληρωθεί η ΕΔΕ. Όπως ανέφερε στο Live News, η συγκεκριμένη δασκάλα έχει στο παρελθόν αρνηθεί δύο φορές να αξιολογηθεί.

«Λυπάμαι βαθιά για όλο αυτό που έχει συμβεί. Η εκπαιδευτικός έχει ήδη μετακινηθεί στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και θα παραμείνει εκεί μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα», δήλωσε ο ίδιος.

Λουτράκι: Εκτός σχολικών τάξεων η δασκάλα που κατήγγειλε 6χρονο

Λουτράκι: «Το μόνο που ζητήσαμε ήταν να μην έρχεται σε επαφή με παιδιά»

Ο πατέρας του 6χρονου μίλησε στο Live News, εκφράζοντας την αγωνία και τη στεναχώρια της οικογένειας:

«Το μόνο που θέλουμε είναι να προστατευτεί το παιδί μου. Δεν ζητήσαμε ποτέ να απολυθεί η δασκάλα· ζητήσαμε απλώς να μην βρίσκεται σε τάξη μέχρι να αξιολογηθεί η κατάσταση», είπε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με όσα περιέγραψε, το παιδί ολοκλήρωσε μια ζωγραφιά και πήγε να τη δείξει στη δασκάλα. «Όταν είδε ότι δεν τον κοιτούσε, την σκούντηξε. Αυτό ήταν όλο. Αν θεωρείται συμβάν, ας θεωρηθεί. Εμάς μας ενδιαφέρει να μείνουμε ψύχραιμοι και να προστατέψουμε το παιδί μας», σημείωσε.

Η οικογένεια προσπαθεί, όπως λέει, να μην αντιληφθεί το παιδί το βάρος της δημοσιότητας: «Δε θέλουμε να στοχοποιηθεί ένα 6χρονο για κάτι τόσο απλό»

Λουτράκι: Η προσπάθεια μήνυσης και οι αστυνομικοί που την απέτρεψαν

Όπως αποκάλυψε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, η 55χρονη εμφανίστηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Λουτρακίου και επιχείρησε να καταγγείλει τον ανήλικο για… θωπεία. Οι αστυνομικοί προσπάθησαν να την αποτρέψουν, αλλά εκείνη επέμενε ότι επιθυμεί να υποβάλει μήνυση σε βάρος του παιδιού.

Τελικά το Τμήμα αναγκάστηκε να καταγράψει το περιστατικό, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, η δασκάλα αναμένεται να υποβληθεί σε ψυχιατρική εξέταση.

Λουτράκι: «Χρήζει ψυχιατρικής παρακολούθησης»

Ο πρώην σύζυγος της δασκάλας, ο οποίος είχε κατηγορηθεί δημόσια από την ίδια για χρόνια κακοποίηση, μιλώντας στο Mega διέψευσε τις καταγγελίες και υποστήριξε ότι έχουν χωρίσει από τον Μάρτιο χωρίς πλέον να υπάρχει επαφή.

«Είχε προβλήματα και προσπαθούσαμε χρόνια να τη στηρίξουμε. Δε δεχόταν αξιολόγηση, δεν άκουγε συμβουλές. Η κατάσταση έχει ξεφύγει· θεωρώ ότι χρειάζεται ψυχιατρική φροντίδα και φαρμακευτική αγωγή», ανέφερε.

Παράλληλα σημείωσε ότι είχε προτείνει έναν ήρεμο, συναινετικό χωρισμό, αλλά η ίδια «ήθελε να μπλέξει την αστυνομία και να οξύνει την κατάσταση».

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΛΟΥΤΡΑΚΙ
 |
ΔΑΣΚΑΛΑ
 |
6ΧΡΟΝΟΣ
 |
ΘΩΠΕΙΑ
 |
LIVE NEWS
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top