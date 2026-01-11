Mercosur: Ποια προϊόντα «απειλούν» τους Έλληνες παραγωγούς

Ανησυχία υπάρχει λόγω της συμφωνίας ΕΕ - Mercosur στους Έλληνες παραγωγούς για μια σειρά από προϊόντα που δεν είναι ΠΟΠ, αλλά παράγονται παραδοσιακά στη χώρα μας καθώς η εισαγωγή τους από χώρες της Νότιας Αμερικής σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές μπορεί να τους δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα.

Ο Άρης Λάμπος αποκάλυψε ποια είναι αυτά τα προϊόντα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star με τον Σπύρο Λάμπρου.

Όπως είπε ο δημοσιογράφος του Star, πρόκειται για τρόφιμα ευρείας κατανάλωσης, όπως για παράδειγμα οι πατάτες, με τη συγκεκριμένη αγορά να πλήττεται ήδη από την εισαγωγή αιγυπτιακής πατάτας.

Επίσης, στην Ελλάδα το μέλι είναι εξαιρετικής ποιότητας. Όμως, χώρες της Νότιας Αμερικής όπως η Βραζιλία, έχουν τεράστια παραγωγή μελιού. Βέβαια συχνά είναι χαμηλότερης ποιότητας και χαμηλότερης τιμής.

Το ίδιο ισχύει και για το κρασί, το οποίο ναι μεν σε κάποιες περιοχές της Ελλάδας είναι ΠΟΠ, όμως το φθηνό κρασί από την Αργεντινή, για παράδειγμα, υπάρχουν φόβοι ότι ενδέχεται να «σαρώσει» την ελληνική αγορά.

Μεγαλο «αγκάθι» είναι και τα κρεατικά, όπως βόειο κρέας και πουλερικά. Στις χώρες της Mercosur (Αργεντινή, Βραζιλία, Παραγουάη, Ουρουγουάη) παράγονται μαζικά. Οι εισαγωγές πάμφθηνου κρέατος μπορεί να πλήξουν παραγωγούς σε Θεσσαλία και Ήπειρο. Αρκεί να σκεφτούμε οτι η Ελλάδα είναι σχεδόν αυτάρκης από τα πουλερικά που παράγονται στην Ήπειρο.

Σημαντικός είναι τέλος, ο προβληματισμός των Ελλήνων αγροτών και κτηνοτρόφων σχετικά με το αν θα γίνονται κατάλληλοι ποιοτικοί έλεγχοι στις εισαγωγές αφού πολλές από αυτές τις χώρες χρησιμοποιούν φυτοφάρμακα που έχουν καταργηθεί στην Ευρώπη. Ένα θέμα που αφορά βεβαίως, τόσο τους παραγωγούς όσο και τους καταναλωτές.

Αντιδράσεις για τη... «φέτα» Αργεντινής

Οι αγρότες κρούουν όμως το καμπανάκι του κινδύνου και για το εθνικό μας προϊόν, τη φέτα, στην οποία βασίζεται ένα σημαντικό μέρος των εξαγωγών μας.

Η συμφωνία με χώρες της Νότιας Αμερικής αναμένεται να έχει αρνητικές επιπτώσεις, όπως λένε, αφού για τα επόμενα επτά χρόνια συνεχίζει να μην προστατεύεται η ονομασία. Το Star αποκαλύπτει ότι στην Αργεντινή πωλείται σε εξευτελιστικές τιμές τυρί που το βαφτίζουν φέτα.

«Καμπανάκι κινδύνου» για το εθνικό μας προϊόν, τη φέτα / Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star