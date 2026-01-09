Εγκρίθηκε η συμφωνία Μercosur- Αγροτικά μπλόκα στους δρόμους προς Βρυξέλλες

Τι προβλέπει - Ποιες χώρες καταψήφισαν και ποιες υπερψήφισαν

Κοσμος
Πρώτη Δημοσίευση: 09.01.26, 12:01
Εγκρίθηκε η εμπορική συμφωνία της ΕΕ με χώρες της Mercusor
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το Συμβούλιο των Μόνιμων Αντιπροσώπων ενέκρινε τη συμφωνία  ΕΕ- Mercosur, ενόσω οι αγρότες μπλοκάρουν τους δρόμους προς τις Βρυξέλλες.

Πέντε χώρες ψήφισαν κατά: η Γαλλία, η Πολωνία, η Ουγγαρία, η Ιρλανδία και η Αυστρία. Το Βέλγιο απείχε από τη διαδικασία. Οι 21 υπόλοιπες χώρες, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, ψήφισαν υπέρ.

Σύμφωνα με την ανταποκρίτρια του Star στις Βρυξέλλες, Μαρία Ψαρρά, πρόκειται για μια ενδιάμεση εμπορική συμφωνία κι όταν οριστικοποιηθεί θα σημαίνει ότι η ΕΕ θα ανοίγεται σε ένα από τα μεγαλύτερα εμπορικά μπλοκ του πλανήτη, με τα δύο μέρη να λειτουργούν σε ελεύθερη ζώνη συναλλαγών.

Εγκρίθηκε η συμφωνία Μercosur- Αγροτικά μπλόκα στους δρόμους προς Βρυξέλλες

Η Πρόεδρος Φον Ντερ Λάιεν θα υπογράψει στη συνέχεια τη συμφωνία εκ μέρους της ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να δώσει τη συγκατάθεσή του. Οι συμφωνίες θα μπορούν στη συνέχεια να τεθούν σε προσωρινή εφαρμογή, μετά την επικύρωσή τους από τουλάχιστον μία χώρα της Mercosur. 

Η συμφωνία εταιρικής σχέσης θα εφαρμοστεί προσωρινά μέχρι το τέλος της διαδικασίας επικύρωσης εντός των 27 κρατών μελών και από τη Mercosur. Η ενδιάμεση εμπορική συμφωνία δεν απαιτεί επικύρωση από τα κράτη μέλη, καθώς εμπίπτει στην αποκλειστική αρμοδιότητα της ΕΕ.

Διαδηλώσεις των Γάλλων αγροτών σε σημεία αναφοράς του Παρισιού

Εντείνουν τις κινητοποιήσεις τους οι Γάλλοι αγρότες, διαδηλώνοντας με τα τρακτέρ τους μπροστά από σημεία αναφοράς του Παρισιού.

Χθες Πέμπτη, πραγματοποίησαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας κατά της υπογραφής συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου της ΕΕ με τον συνασπισμό των χωρών Mercosur (Αργεντινή, Βραζιλία, Παραγουάη, Ουρουγουάη), φοβούμενοι ότι μια τέτοια συμφωνία θα πλημμυρίσει την ΕΕ με φθηνές εισαγωγές τροφίμων.

Γάλλοι αγρότες διαμαρτύρονται μπροστά από την Αψίδα του Θριάμβου με τα τρακτέρ τους κατά της συμφωνία εμπορίου της Mercosur/ AP Emma Da Silva

Γάλλοι αγρότες διαμαρτύρονται μπροστά από την Αψίδα του Θριάμβου με τα τρακτέρ τους κατά της συμφωνία εμπορίου της Mercosur/ AP Emma Da Silva

Διαμαρτύρονται επίσης για τα υψηλά κόστη και τους υπερβολικούς κατά τη γνώμη τους ρυθμιστικούς κανόνες και ζητούν να σταματήσει η κυβερνητική πολιτική θανάτωσης κοπαδιών αγελάδων, ως απάντηση σε μία πολύ μεταδοτική νόσο των βοοειδών, την οποία θεωρούν υπερβολική.

Αγρότες στο Παρίσι διαδηλώνουν κατά την υπογραφή της συμφωνίας Mercosur/ AP Christophe Ena

Αγρότες στο Παρίσι διαδηλώνουν κατά την υπογραφή της συμφωνίας Mercosur/ AP Christophe Ena

Χθες, πέρασαν μέσα από σημεία ελέγχου της αστυνομίας για να μπουν στο Παρίσι, οδηγώντας τα τρακτέρ τους στη λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων και αποκλείοντας τον δρόμο γύρω από την Αψίδα του Θριάμβου. Στη συνέχεια συγκεντρώθηκαν μπροστά από το κτίριο της Εθνοσυνέλευσης.

Εγκρίθηκε η συμφωνία Μercosur- Αγροτικά μπλόκα στους δρόμους προς Βρυξέλλες

Αγρότες με τα τρακτέρ τους στο Παρίσι- Διαδηλώνουν κατά την υπογραφή της συμφωνίας Mercosur/ AP Christophe Ena

Δεκάδες τρακτέρ μπλόκαραν αυτοκινητόδρομους που οδηγούσαν στην πρωτεύουσα πριν από την πρωινή ώρα αιχμής, προκαλώντας μποτιλιαρίσματα 150 χιλιομέτρων, ανέφερε το υπουργείο Μεταφορών.

Γάλλοι αγρότες με τα τρακτέρ τους παρατεταμένα στα Ηλύσια Πεδία/ AP Emma Da Silva

Γάλλοι αγρότες με τα τρακτέρ τους παρατεταμένα στα Ηλύσια Πεδία/ AP Emma Da Silva

Τι είναι η συμφωνία Μersosur - Ποιες χώρες είναι υπέρ και ποιες κατά

Η συμφωνία Mercosur είναι μια εμπορική συμφωνία ελεύθερου εμπορίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του μπλοκ Mercosur της Νότιας Αμερικής, που περιλαμβάνει χώρες όπως: Βραζιλία, Αργεντινή, Ουρουγουάη, Παραγουάη και Βολιβία. 
 

Γυναίκες πάνω σε τρακτέρ υποστηρίζουν τους αγρότες στο Παρίσι που διαμαρτύρονται για τη συμφωνία εμπορίου της Mercosur/ AP Emma Da Silva

Γυναίκες πάνω σε τρακτέρ υποστηρίζουν τους αγρότες στο Παρίσι που διαμαρτύρονται για τη συμφωνία εμπορίου της Mercosur/ AP Emma Da Silva

Στόχος της είναι η αξιοσημείωτη μείωση ή κατάργηση των δασμών σε μεγάλο μέρος του εμπορίου αγαθών (π.χ. αγροτικά προϊόντα, αυτοκίνητα) για να διευκολυνθούν οι εξαγωγές και από τις δύο πλευρές, δημιουργώντας μια από τις μεγαλύτερες ζώνες ελεύθερου εμπορίου στον κόσμο (περίπου 780 εκατ. καταναλωτές) μετά από 25 χρόνια διαπραγματεύσεων. 

Η συμφωνία προβλέπει τη μείωση ή τη βαθμιαία κατάργηση των δασμών σε πολλές κατηγορίες προϊόντων που εξάγει η ΕΕ προς τις χώρες Mercosur όπως: ελαιόλαδο, κρασί και άλλα αλκοολούχα ποτά, σοκολάτες και γλυκίσματα, τυριά (εντός ποσοστώσεων), σκόνη γάλακτος / γάλα σε σκόνη (εντός ποσοστώσεων), τρόφιμα βρεφικής διατροφής (π.χ. βρεφικό γάλα), αυτοκίνητα και ανταλλακτικά, μηχανήματα και βιομηχανικός εξοπλισμός, ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός, χημικά και φαρμακευτικά προϊόντα, είδη ένδυσης και υπόδησης, δερμάτινα είδη και υποδήματα, υφάσματα και κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα.

Αγροτικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία/  AP Christophe Ena

Αγροτικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία/  AP Christophe Ena

Τα προϊόντα του Mercosur που μπαίνουν στην ΕΕ με δασμολογικές ευκολίες, όπως προβλέπει η συμφωνία, είναι: βοδινό κρέας, πουλερικά, χοιρινό — εντός καθορισμένων ποσοστώσεων, ζάχαρη — με ειδικές εισαγωγικές ποσόστωση, ρύζι — duty-free σε συγκεκριμένο όγκο, μέλι — συγκεκριμένη ποσότητα χωρίς δασμούς, καλαμπόκι και γλυκό καλαμπόκι — επίσης εντός ποσοστώσεων, αιθανόλη (βιοαιθανόλη) — ειδικές δασμολογικές συνθήκες, σόγια/σόγιας προϊόντα (υπό περιβαλλοντικούς όρους), καφές, κακάο, ξυλεία και ξυλώδη προϊόντα.

«Θα εισάγουμε προϊόντα από τον υπόλοιπο κόσμο που δεν ανταποκρίνονται στις δικές μας προδιαγραφές, αυτό δεν είναι δυνατό, είναι απαράδεκτο. Κι έτσι παραμένουμε σε κινητοποίηση, συνεχίζουμε», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Αρνό Ρουσό, πρόεδρος της FNSEA, αναφερόμενος στη συμφωνία Mercosur.

Αγροτικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία/ AP Emma Da Silva

Αγροτικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία/ AP Emma Da Silva

Η διαμαρτυρία των αγροτών στο Παρίσι αύξησε την πίεση στον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος ανακοίνωσε χθες Πέμπτη ότι η Γαλλία θα ψηφίσει «κατά της υπογραφής της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών της Mercosur» επικαλούμενος την «ομόφωνη πολιτική απόρριψή» της.

«Παρά τις "αδιαμφισβήτητες προόδους" για τις οποίες "πρέπει να αναγνωριστεί η προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής", "πρέπει να διαπιστωθεί η ομόφωνη πολιτική απόρριψη της συμφωνίας, όπως έδειξαν ξεκάθαρα οι πρόσφατες συζητήσεις στην Εθνοσυνέλευση και τη Γερουσία», δήλωσε σε ανακοίνωσή του.

«Το στάδιο της υπογραφής της συμφωνίας δεν αποτελεί το τέλος της ιστορίας. Θα συνεχίσω να αγωνίζομαι για την πλήρη υλοποίηση των δεσμεύσεων που πήραμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και για την προστασία των αγροτών μας», πρόσθεσε.

Η απόφαση της Γαλλίας προστίθεται στην αντίθεση της Ιρλανδίας, της Πολωνίας, της Ουγγαρίας, του Βελγίου, της Αυστρίας και της Ολλανδίας. Στις χώρες της ΕΕ που τάσσονται υπέρ της συμφωνίας συγκαταλέγονται η Γερμανία, η Ισπανία, η Δανία, η Σουηδία και η Φινλανδία. Η Ελλάδα δεν έχει πάρει ξεκάθαρα αρνητική στάση απέναντι στη συμφωνία όπως έκανε η Γαλλία. Φαίνεται πως θέλει να βρει μια ισορροπία, αποδεχόμενη την ανάγκη να στηρίξει τις ευρύτερες ευρωπαϊκές εμπορικές σχέσεις, αλλά επιμένει σε δικλείδες ασφαλείας για τους Έλληνες παραγωγούς, εν μέσω των ισχυρών κινητοποιήσεων των αγροτών στη χώρα μας. 

