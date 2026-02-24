Hyundai: Έφτιαξε ρομποτικό γιλέκο για τους αγρότες

Η Hyundai Motor υπέγραψε Μνημόνιο Συνεργασίας (MoU) με την Κορεατική Υπηρεσία Ανάπτυξης Αγροτικής Οικονομίας (RDA) για τη χρήση του ρομποτικού γιλέκου «X-ble Shoulder» στη γεωργία • Η συνεργασία επικεντρώνεται στη βελτίωση της υγείας, της ασφάλειας και της αποδοτικότητας των αγροτών • Τα δύο μέρη θα συνεργαστούν για δοκιμές, προώθηση και ευρεία χρήση του ρομποτικού γιλέκου στη γεωργία, συμβάλλοντας στη βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη



Η Hyundai Motor Company ανακοίνωσε τη συνεργασία της με την Κορεατική Υπηρεσία Ανάπτυξης Αγροτικής Οικονομίας (RDA) με σκοπό να εκσυγχρονίσουν τις γεωργικές εργασίες μέσω της χρήσης του ρομποτικού γιλέκου X-ble Shoulder. Οι εταιρείες στοχεύουν στη χρήση του ρομποτικού γιλέκου, που έχει κατασκευαστεί από το Robotics LAB της Hyundai Motor, σε αγροτικές εγκαταστάσεις σε όλη την Κορέα.

Το Robotics LAB της Hyundai πραγματοποίησε δύο σειρές δοκιμών σε συνεργασία με την RDA μέσα στο 2025 — με σκοπό την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του X-ble Shoulder σε αγροτικό περιβάλλον. Χρησιμοποιώντας αισθητήρες ηλεκτρομυογραφίας (EMG), οι δοκιμές μέτρησαν τις μεταβολές στη δραστηριότητα του δελτοειδούς μυ κατά τη διάρκεια απαιτητικών εργασιών για τους ώμους. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το X-ble Shoulder μείωσε τη μυϊκή καταπόνηση των ώμων κατά περίπου 22%, επιβεβαιώνοντας την ικανότητά του να μειώνει το φορτίο στις αρθρώσεις των ώμων των αγροτών.



Η Hyundai Motor και η RDA θα δημιουργήσουν ένα πλαίσιο για την ενσωμάτωση ρομποτικών γιλέκων στις γεωργικές εργασίες, θα επιδείξουν και θα επεκτείνουν τη χρήση τους σε αγροτικό περιβάλλον και θα προωθήσουν την ενημέρωση σχετικά με αυτή την τεχνολογία.. Η Hyundai σκοπεύει να επιβεβαιώσει την πρακτική χρήση του X-ble Shoulder υπό πραγματικές γεωργικές συνθήκες, να μοιραστεί τα ευρήματα και να αναπτυχθούν βελτιστοποιημένες λύσεις προσαρμοσμένες στη γεωργία, ενισχύοντας έτσι την ευρύτερη χρήση του.Για πληροφορίες σχετικά με την προμήθεια του X-ble Shoulder, μπορείτε να επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του Robotics LAB της Hyundai Motor.