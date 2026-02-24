Hyundai: Έφτιαξε ρομποτικό γιλέκο για τους αγρότες

Σκοπός να τους κάνει την δουλειά πιο εύκολη

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
24.02.26 , 18:30 Cash or Trash: Ο Τσαγκαράκης συγκρούεται με τη Ρογδάκη για τα Christofle
24.02.26 , 18:09 Σία Κοσιώνη: Με τον Κώστα Μπακογιάννη και τον γιο τους πέταξαν χαρταετό
24.02.26 , 18:05 Hyundai: Έφτιαξε ρομποτικό γιλέκο για τους αγρότες
24.02.26 , 18:00 Ιστορική στιγμή στο Cash or Trash: Η Δέσποινα Μοιραράκη βράβευσε πωλήτρια
24.02.26 , 17:35 «Κόκκινος συναγερμός» στον Έβρο ως την Παρασκευή λόγω κινδύνου πλημμυρών
24.02.26 , 17:30 Μητσοτάκης: Νέα αύξηση του κατώτατου μισθού στα τέλη Μαρτίου
24.02.26 , 17:06 Ρέα Τουτουνζή: «Το ποτό ήταν η καθημερινότητά μου»
24.02.26 , 17:00 Η ιστορία ζωής πίσω από την εξαφάνιση του Μαρίνου στην Κρήτη
24.02.26 , 16:56 Στο Ισραήλ μετά τη Σούδα το αεροπλανοφόρο των ΗΠΑ «Τζέραλντ Φορντ»
24.02.26 , 16:10 Χωρισμός «βόμβα» για τον Νίκο Γκέλια μετά από 7 χρόνια κοινής πορείας
24.02.26 , 16:03 ΚLOSTI: Καλωσόρισε την άνοιξη με ένα υπέροχο Μαρτάκι!
24.02.26 , 15:49 Κυψέλη: Παραδόθηκε ο 64χρονος που προσπάθησε να βιάσει 25χρονη ΑμεΑ
24.02.26 , 15:39 Aυτά είναι τα ζώδια που αυτή την εβδομάδα θα έχουν μεγάλη ένταση
24.02.26 , 15:33 Μαρία Αντουλινάκη: «Είμαι σε δύσκολη φάση γιατί έχασα τη μητέρα μου»
24.02.26 , 15:25 Μαρίνα Καλογήρου: Το «Αν», ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης κι η Μαρία Καβογιάννη
Πανελλαδική απεργία στις 28/2 - Ποιοι συμμετέχουν
Τζένη Μπαλατσινού: Η εμφάνιση στο Κέντρο που... φωνάζει style icon!
Χωρισμός «βόμβα» για τον Νίκο Γκέλια μετά από 7 χρόνια κοινής πορείας
Άση Μπήλιου: Η πιο «φαρμακερή» εβδομάδα του Φεβρουαρίου
Κατερίνα Καινούργιου: Έτσι πέρασε την Καθαρά Δευτέρα με τον Π. Κουτσουμπή
Δέσποινα Βανδή: Δε φαντάζεστε τι έκανε στα μαλλιά του ο γιος της, Γιώργος
Ιωάννα Τούνη: Καθαρά Δευτέρα στην παραλία με τον γιο της
Τσαλταμπάσης: «Κατάλαβα γιατί μπορεί να χωρίσει ένα ζευγάρι με το παιδί»
Βαρύ πένθος για τη Δανάη Λουκάκη: «Γεια σου μάτια μας μπλε»
Μπάγια Αντωνοπούλου – Νίκος Κώτσης: Παραμυθένιος γάμος πριν γίνουν γονείς!
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
Πρώτη Δημοσίευση: 24.02.26, 09:05
Hyundai: Έφτιαξε ρομποτικό γιλέκο για τους αγρότες
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

 Η Hyundai Motor υπέγραψε Μνημόνιο Συνεργασίας (MoU) με την Κορεατική Υπηρεσία Ανάπτυξης Αγροτικής Οικονομίας (RDA) για τη χρήση του ρομποτικού γιλέκου «X-ble Shoulder» στη γεωργία • Η συνεργασία επικεντρώνεται στη βελτίωση της υγείας, της ασφάλειας και της αποδοτικότητας των αγροτών • Τα δύο μέρη θα συνεργαστούν για δοκιμές, προώθηση και ευρεία χρήση του ρομποτικού γιλέκου στη γεωργία, συμβάλλοντας στη βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη

Hyundai: Έφτιαξε ρομποτικό γιλέκο για τους αγρότες
Η Hyundai Motor Company ανακοίνωσε τη συνεργασία της με την Κορεατική Υπηρεσία Ανάπτυξης Αγροτικής Οικονομίας (RDA) με σκοπό να εκσυγχρονίσουν τις γεωργικές εργασίες μέσω της χρήσης του ρομποτικού γιλέκου X-ble Shoulder. Οι εταιρείες στοχεύουν στη χρήση του ρομποτικού γιλέκου, που έχει κατασκευαστεί από το Robotics LAB της Hyundai Motor, σε αγροτικές εγκαταστάσεις σε όλη την Κορέα.

Hyundai: Έφτιαξε ρομποτικό γιλέκο για τους αγρότες

Το Robotics LAB της Hyundai πραγματοποίησε δύο σειρές δοκιμών σε συνεργασία με την RDA μέσα στο 2025 — με σκοπό την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του X-ble Shoulder σε αγροτικό περιβάλλον. Χρησιμοποιώντας αισθητήρες ηλεκτρομυογραφίας (EMG), οι δοκιμές μέτρησαν τις μεταβολές στη δραστηριότητα του δελτοειδούς μυ κατά τη διάρκεια απαιτητικών εργασιών για τους ώμους. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το X-ble Shoulder μείωσε τη μυϊκή καταπόνηση των ώμων κατά περίπου 22%, επιβεβαιώνοντας την ικανότητά του να μειώνει το φορτίο στις αρθρώσεις των ώμων των αγροτών.

Hyundai: Έφτιαξε ρομποτικό γιλέκο για τους αγρότες
Η Hyundai Motor και η RDA θα δημιουργήσουν ένα πλαίσιο για την ενσωμάτωση ρομποτικών γιλέκων στις γεωργικές εργασίες, θα επιδείξουν και θα επεκτείνουν τη χρήση τους σε αγροτικό περιβάλλον και θα προωθήσουν την ενημέρωση σχετικά με αυτή την τεχνολογία.. Η Hyundai σκοπεύει να επιβεβαιώσει την πρακτική χρήση του X-ble Shoulder υπό πραγματικές γεωργικές συνθήκες, να μοιραστεί τα ευρήματα και να αναπτυχθούν βελτιστοποιημένες λύσεις προσαρμοσμένες στη γεωργία, ενισχύοντας έτσι την ευρύτερη χρήση του.Για πληροφορίες σχετικά με την προμήθεια του X-ble Shoulder, μπορείτε να επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του Robotics LAB της Hyundai Motor.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
HYUNDAI
 |
ΡΟΜΠΟΤΙΚΟ ΓΙΛΕΚΟ
 |
ΑΓΡΟΤΕΣ
 |
X-BLE SHOULDER
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top