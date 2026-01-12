Καιρός: Ξεκίνησε η ψυχρή εισβολή – Πού θα χιονίσει – Η πρόβλεψη για Αττική

Η πρόγνωση του Θοδωρή Κολυδά για τον καιρό σήμερα 12/01/2026 - Βίντεο Star

Η ψυχρή εισβολή για την οποία προειδοποιούσαν οι μετεωρολόγοι ξεκίνησε, με τσουχτερό κρύο να επικρατεί από νωρίς το πρωί.

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Παράλληλα, χιονοπτώσεις αναμένονται στα ορεινά και ημιορεινά της χώρας, αλλά και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο και στα πεδινά.

Συγκεκριμένα στη Δυτική Ελλάδα σε αρκετές περιοχές θα επικρατήσει ολικός παγετός, με αρνητικές θερμοκρασίες καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, που θα ξεκινούν από τους -10 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αθήνα η πτώση της θερμοκρασίας θα είναι αισθητή τις πρωινές ώρες, ενώ οι βοριάδες αναμένεται να φτάσουν τα 8 μποφόρ.

Καιρός: Πού θα πέσουν χιόνια

Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, τις επόμενες ώρες θα χιονίσει ακόμα και σε χαμηλά υψόμετρα στις εξής περιοχές:

Σε Μακεδονία – Θράκη θα χιονίσει στη Χαλκιδική, την Καβάλα, τη Δράμα, την Ξάνθη και τον Έβρο.

Στα νησιά του Βορείου Αιγαίο: Στη Θάσο, τη Λήμνο, τη Σαμοθράκη και τη Λέσβο

Μετά τα μεσάνυχτα αναμένονται χιόνια σε χαμηλά υψόμετρα σε:

Σποράδες, Ανατολική Εύβοια (300 μέτρα)

Πήλιο – Στερεά Ελλάδα (300 μέτρα)

Βορειοανατολική Πελοπόννησος (300 μέτρα)

Κυκλάδες (600 μέτρα)

Κρήτη (600 μέτρα)

Καιρός: Χιόνια και στην Αττική

Επίσης από το πρωί έως και το μεσημέρι αναμένονται χιόνια στην Πάρνηθα και στην Πεντέλη.

Την Τρίτη (13/1), θα ξημερώσει στην Αθήνα και ειδικά στα βόρεια προάστια με το θερμόμετρο να δείχνει -3 βαθμούς κελσίου και από Τετάρτη το κρύο αναμένεται να αρχίσει να μαλακώνει, για να φτάσει την Πέμπτη, στους 17 βαθμούς Κελσίου.

Καιρός: Σε ισχύ το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού που εκδόθηκε την Κυριακή (11/1/26) και την «πορτοκαλί» προειδοποίηση από την ΕΜΥ, ο καιρός παρουσιάζει σταδιακή επιδείνωση από το απόγευμα της Κυριακής στη χώρα μας με έντονο κύμα ψύχους, ισχυρούς βόρειους ανέμους και στα ορεινά – ημιορεινά αλλά και σε πεδινές περιοχές της βόρειας κυρίως Ελλάδας χιονοπτώσεις.

Πολύ χαμηλές θα διατηρηθούν οι θερμοκρασίες μέχρι και το πρωί της Τετάρτης (14/1/26).

Παγετός, κατά τόπους ισχυρός στα βόρεια, θα σημειώνεται τις πρωινές και βραδινές κυρίως ώρες.

Πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι θα πνέουν κατά τόπους έως και τις βραδινές ώρες της Δευτέρας (12-01-26).

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν:

Στα ορεινά – ημιορεινά της ηπειρωτικής χώρας και της Εύβοιας.

Από τη νύχτα σε πεδινές περιοχές της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, στις περιφερειακές ενότητες Σερρών και Χαλκιδικής, τα ανατολικά τμήματα της περιφερειακής ενότητας Θεσσαλονίκης καθώς και σε νησιά του βορείου Αιγαίου (Λήμνος, Λέσβος, Χίος, Σποράδες).

Από νωρίς το πρωί της Δευτέρας σε πεδινές περιοχές της Εύβοιας (κυρίως στα ανατολικά τμήματά της) και τα ορεινά – ημιορεινά των Κυκλάδων και της Κρήτης.

Οι χιονοπτώσεις θα σταματήσουν, πριν το μεσημέρι της Δευτέρας (12-01-26) στα βόρεια και από τις απογευματινές ώρες στις υπόλοιπες περιοχές εκτός των ορεινών – ημιορεινών της Κρήτης όπου θα συνεχιστούν μέχρι και το πρωί της Τρίτης (13-01-26).

Ο καιρός σήμερα

Ο καιρός σήμερα Δευτέρα 12 Ιανουαρίου, θα παρουσιάσει στο Ιόνιο λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών μέχρι το μεσημέρι. Στη δυτική Μακεδονία, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο και στα ορεινά ημιορεινά χιονοπτώσεις και από το μεσημέρι γενικά αίθριος καιρός.

Στη Θράκη, την κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου, τις Σποράδες, τη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την ανατολική Πελοπόννησο χιονόνερο, στα θαλάσσια μεμονωμένες καταιγίδες και σε ορεινές – ημιορεινές περιοχές (υψόμετρο μεγαλύτερο των 300 μέτρων περίπου) πρόσκαιρες χιονοπτώσεις. Σημειώνεται ότι στη Θράκη, την ανατολική Μακεδονία καθώς και τα ανατολικά τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας χιονοπτώσεις θα σημειωθούν πρόσκαιρα και σε πεδινές περιοχές (υψόμετρο μεγαλύτερο των 100 μέτρων). Από αργά το απόγευμα τα φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν.

Στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τοπικές βροχές, μεμονωμένες καταιγίδες και στα ορεινά της Κρήτης και των Κυκλάδων τοπικές χιονοπτώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και στα πελάγη 7 και τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα. Η ελάχιστη τιμή της στα βόρεια θα κυμανθεί από μείον -03 (μείον 3) έως -05 (μείον 5) βαθμούς, ενώ στα βορειοδυτικά από -06 (μείον 6) έως -10 (μείον 10) βαθμούς και στα κεντρικά ηπειρωτικά από -03 (μείον 3) έως (00) μηδέν βαθμούς Κελσίου. Η μέγιστη τιμή της στα βόρεια δεν θα ξεπεράσει τους 05 βαθμούς, στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 06 με 08 βαθμούς, ενώ στα δυτικά, τις Κυκλάδες και την Κρήτη θα φτάσει τους 09 με 13 βαθμούς και στα Δωδεκάνησα τους 12 με 14 βαθμούς Κελσίου.

Στα ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός, ο οποίος στα βόρεια θα είναι ολικός και κατά τόπους ισχυρός.

Καιρός: Αναλυτική πρόγνωση

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες μέχρι το μεσημέρι με τοπικές βροχές ή χιονόνερο και στα ορεινά ασθενείς χιονοπτώσεις. Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 6, στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ με εξασθένηση από τις βραδινές ώρες. Θερμοκρασία: Από 03 έως 07 με 08 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος. Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 6, πρόσκαιρα μέχρι τις πρωινές ώρες στα θαλάσσια τοπικά 7 μποφόρ. Βαθμιαία εξασθένηση από το μεσημέρι. Θερμοκρασία: Από -03 (μείον 3) έως 03 με 04 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη Θράκη, την κεντρική και ανατολική Μακεδονία νεφώσεις με χιονόνερο, στα θαλάσσια – παραθαλάσσια μεμονωμένες καταιγίδες και σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές (υψόμετρο μεγαλύτερο των 300 μέτρων περίπου) πρόσκαιρες χιονοπτώσεις. Σημειώνεται ότι στη Θράκη, την ανατολική Μακεδονία καθώς και στα ανατολικά τμήματα της κεντρική Μακεδονίας χιονοπτώσεις θα σημειωθούν σε ορεινές – ημιορεινές και πρόσκαιρα και σε πεδινές περιοχές (υψόμετρο μεγαλύτερο των 100 μέτρων). Στη δυτική και κεντρική Μακεδονία (πλην Χαλκιδικής και ανατολικών τμημάτων) λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις μέχρι τις πρωινές ώρες με χιονόνερο και ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά – ημιορεινά και γρήγορα γενικά αίθριος. Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα θαλάσσια – παραθαλάσσια πρόσκαιρα τοπικά έως 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: Η ελάχιστη από -03 (μείον 3) έως -05 (μείον 5) βαθμούς Κελσίου. Η μέγιστη από 04 έως 05 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στο Ιόνιο λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών μέχρι το μεσημέρι. Στη Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο, χιονοπτώσεις στα ορεινά – ημιορεινά και από το μεσημέρι γενικά αίθριος καιρός. Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6, στο Ιόνιο 7 τοπικά 8 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από -01 (μείον ένα) έως 10 με 11 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο η ελάχιστη από -06 (μείον 6) έως -10 (μείον 10) βαθμούς και η μέγιστη από 02 έως 04 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες μέχρι το μεσημέρι με τοπικές βροχές, χιονόνερο και μεμονωμένες καταιγίδες στα θαλάσσια – παραθαλάσσια. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά – ημιορεινά, σε περιοχές της Θεσσαλίας, της ανατολικής Στερεάς και των Σποράδων με χαμηλότερο υψόμετρο (ενδεικτικό ύψος 300 – 400 μέτρα) καθώς και στα πεδινά της Εύβοιας (κυρίως στα ανατολικά τμήματά της). Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 6, στα ανατολικά θαλάσσια – παραθαλάσσια 7 και πρόσκαιρα τοπικά στα βορειοανατολικά 8 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από -03 (μείον 3) έως 07 με 08 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές, χιονόνερο και μεμονωμένες καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά και ημιορεινά των Κυκλάδων και της Κρήτης, όπου από τις απογευματινές ώρες βαθμιαία στις Κυκλάδες θα σταματήσουν. Άνεμοι: Στις Κυκλάδες βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 7 μποφόρ και στην Κρήτη αρχικά δυτικοί βορειοδυτικοί στρεφόμενοι βαθμιαία σε βόρειους βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση. Θερμοκρασία: Από 07 έως 13 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή χιονόνερο. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά – ημιορεινά καθώς και σε πεδινές περιοχές των νήσων Λήμνου, Λέσβου και Χίου. Στα Δωδεκάνησα τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι: Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 7, πρόσκαιρα έως τις πρωινές ώρες στα βόρεια τοπικά 8 μποφόρ. Στα Δωδεκάνησα βόρειοι βορειοδυτικοί δυτικοί νοτιοδυτικοί 5 με 7, στα νοτιοανατολικά από το απόγευμα τοπικά 8 μποφόρ. Θερμοκρασία: Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από 03 έως 11 με 12 βαθμούς Κελσίου. Στα Δωδεκάνησα από 09 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΡΙΤΗ 13-01-2026

Στην Κρήτη, τις ανατολικές Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα νεφώσεις με τοπικές βροχές, ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά και τα ημιορεινά της Κρήτης και γρήγορη βελτίωση.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στη Μακεδονία, τη Θράκη και από το απόγευμα στη Θεσσαλία και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο νότιο Αιγαίο 7 και τοπικά 8 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Η θερμοκρασία αν και θα παραμείνει σε χαμηλά επίπεδα, θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της και θα φθάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 05 με 07 βαθμούς, στα κεντρικά τους 08 με 11 και στην υπόλοιπη χώρα τους 11 με 14 βαθμούς Κελσίου.

Στα ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός ο οποίος κατά τόπους στα βόρεια θα είναι ισχυρός.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 14-01-2026

Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στα δυτικά, την Κρήτη και τη Θράκη. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα στα δυτικά τις πρωινές ώρες.

Οι άνεμοι θα είναι δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, όμως νωρίς το πρωί στα ηπειρωτικά θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 15-01-2026

Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στα δυτικά, τα νότια και την ανατολική νησιωτική χώρα.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, όμως νωρίς το πρωί στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16-01-2026

Αραιές νεφώσεις οι οποίες θα είναι κατά τόπους πιο πυκνές στα δυτικά και τα βορειοανατολικά.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 2 με 4 και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.