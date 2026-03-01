Αλεξάνδρα Αϊδίνη: Γέννησε ύπο άκρα μυστικότητα ένα υγιέστατο κοριτσάκι

Την πιο ευτυχισμένη περίοδο της ζωής της βιώνει η Αλεξάνδρα Αϊδίνη, καθώς έγινε μητέρα για πρώτη φορά.

Συγκεκριμένα, η γνωστή ηθοποιός στις 24 Φεβρουαρίου γέννησε, υπό άκρα μυστικότητα, ένα υγιέστατο κοριτσάκι, καρπό του έρωτά της με τον σύντροφό της, Σπύρο Γιανναρά.

Την ημέρα που έγινε πατέρας, ο γνωστός συγγραφέας μοιράστηκε δημόσια τη χαρά του με μια λιτή ανάρτηση, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία από την κλινική και γράφοντας: «Ήρθε η Τατιάνα μας! Δόξα τω Θεώ!».

Η ανάρτηση του Σπύρου Γιανναρά

Το ζευγάρι, που διατηρεί χαμηλό προφίλ στην προσωπική του ζωή, κράτησε την εγκυμοσύνη μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Η σχέση τους ξεκίνησε το 2023 και, έναν χρόνο αργότερα, αποφάσισαν να συγκατοικήσουν.

Λίγο καιρό μετά τη γνωριμία τους, η ευτυχία τους ολοκληρώθηκε με τον ερχομό της κορούλας τους, η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες της Real Life, θα πάρει το όνομα Τατιάνα, τιμώντας τη μητέρα του Σπύρου Γιανναρά, τη συγγραφέα Τατιάνα Ιωάννου-Γιανναρά. Ο πατέρας του, Χρήστος Γιανναράς, απεβίωσε το 2024, αφήνοντας πίσω του σπουδαίο έργο.