Αλεξάνδρα Αϊδίνη: Γέννησε ύπο άκρα μυστικότητα ένα υγιέστατο κοριτσάκι

Η ανάρτηση του συντρόφου της, Σπύρου Γιανναρά και το όνομα της μικρής

Δείτε απόσπασμα από τη συνέντευξη της Αλεξάνδρας Αϊδίνη στο «Καλύτερα Αργά»
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Αλεξάνδρα Αϊδίνη έγινε μητέρα για πρώτη φορά, γεννώντας ένα υγιέστατο κοριτσάκι στις 24 Φεβρουαρίου.
  • Η γέννηση έγινε υπό άκρα μυστικότητα και το κοριτσάκι θα ονομαστεί Τατιάνα.
  • Ο σύντροφος της Αϊδίνη, Σπύρος Γιανναράς, ανακοίνωσε τη γέννηση με ανάρτηση στα social media.
  • Το ζευγάρι διατηρεί χαμηλό προφίλ και είχε ξεκινήσει τη σχέση τους το 2023.
  • Η Τατιάνα τιμά τη μητέρα του Γιανναρά, συγγραφέα Τατιάνα Ιωάννου-Γιανναρά.

Την πιο ευτυχισμένη περίοδο της ζωής της βιώνει η Αλεξάνδρα Αϊδίνη, καθώς έγινε μητέρα για πρώτη φορά.

Συγκεκριμένα, η γνωστή ηθοποιός στις 24 Φεβρουαρίου γέννησε, υπό άκρα μυστικότητα, ένα υγιέστατο κοριτσάκι, καρπό του έρωτά της με τον σύντροφό της, Σπύρο Γιανναρά.

Βούρκωσε ο Γιάννης Τσορτέκης με τα λόγια της Αλεξάνδρας Αϊδίνη - «Κλαις;»

Την ημέρα που έγινε πατέρας, ο γνωστός συγγραφέας μοιράστηκε δημόσια τη χαρά του με μια λιτή ανάρτηση, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία από την κλινική και γράφοντας: «Ήρθε η Τατιάνα μας! Δόξα τω Θεώ!».

Η ανάρτηση του Σπύρου Γιανναρά

Το ζευγάρι, που διατηρεί χαμηλό προφίλ στην προσωπική του ζωή, κράτησε την εγκυμοσύνη μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Η σχέση τους ξεκίνησε το 2023 και, έναν χρόνο αργότερα, αποφάσισαν να συγκατοικήσουν.

Ο Σπύρος Γιανναράς με την Αλεξάνδρα Αϊδίνη και τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στο Θέατρο Βράχων, το 2023 / NDP Photo Agency - Παναγιώτης Κουφαλέξης

Ο Σπύρος Γιανναράς με την Αλεξάνδρα Αϊδίνη και τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στο Θέατρο Βράχων, το 2023 / NDP Photo Agency - Παναγιώτης Κουφαλέξης

Λίγο καιρό μετά τη γνωριμία τους, η ευτυχία τους ολοκληρώθηκε με τον ερχομό της κορούλας τους, η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες της Real Life, θα πάρει το όνομα Τατιάνα, τιμώντας τη μητέρα του Σπύρου Γιανναρά, τη συγγραφέα Τατιάνα Ιωάννου-Γιανναρά. Ο πατέρας του, Χρήστος Γιανναράς, απεβίωσε το 2024, αφήνοντας πίσω του σπουδαίο έργο.

 

 

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΪΔΙΝΗ
 |
ΣΠΥΡΟΣ ΓΙΑΝΝΑΡΑΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

