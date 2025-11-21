Λουτράκι: Στο STAR η δασκάλα - «Με άγγιξε περισσότερο από το κανονικό»

Επιμένει η εκπαιδευτικός για την θωπεία - Μίλησε στη Χριστίνα Καλοκύρη

Ένα πραγματικά πρωτοφανές περιστατικό στο Λουτράκι, με πρωταγωνιστές ένα αγοράκι της πρώτης δημοτικού και τη δασκάλα του, μας έχει αφήσει όλους άφωνους. Η εκπαιδευτικός κατήγγειλε στην αστυνομία πως το παιδί - μόλις έξι ετών - τη θώπευσε μέσα στην τάξη, όταν πήγε να της δείξει τη ζωγραφιά του. Η δασκάλα μίλησε στο STAR και τη Χριστίνα Καλοκύρη 

«Το παιδάκι όχι απλώς με άγγιξε, με άγγιξε περισσότερο από το κανονικό. Καταλαβαίνετε...Πώς να το πω. Μου άγγιξε το στήθος όλο, έτσι; Το παιδάκι είναι μικρό, τα παιδιά τα αγαπάμε όλα. Δεν καταλαβαίνουνε. Το έκανα για να προστατευτώ , να το προσέξουν το παιδάκι, για να μην ξανασυμβεί τίποτα και κάτι τίποτα κακό και σε άλλα παιδάκια», λέει η εκπαιδευτικός Ναταλία Κατσίφη. 

Η 55χρονη εκπαιδευτικός εξήγησε στο STAR τους λόγους για τους οποίους πέρασε το κατώφλι της αστυνομίας. Για να καταγγείλει, όπως λέει, απρεπές άγγιγμα από το 6χρονο αγοράκι την ώρα που πήγε να της δείξει τη ζωγραφιά του. Μάλιστα είχε προηγηθεί ενημέρωση του διευθυντή του σχολείου, ο οποίος λαμβάνοντας υπόψιν την ηλικία του παιδιού διαχειρίστηκε το ζήτημα ψύχραιμα, χωρίς υπερβολές.

«Το σχολείο δεν αντέδρασε καθόλου να κάνει μια κινητοποίηση κάτι, να φέρει τους γονείς. Γιατί;  Σε άλλα περιστατικά αμέσως καλούν τους γονείς, οτιδήποτε να συμβεί. Σ' αυτό το περιστατικό που είναι πολύ σοβαρό δεν έπρεπε να κάνει κάτι η διεύθυνση;», προσθέτει η 55χρονη. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι υπόλοιποι εκπαιδευτικοί προσπάθησαν να ηρεμήσουν τη δασκάλα, η οποία όμως ήταν ανυποχώρητη. Προχώρησε σε καταγγελία στην αστυνομία. 

Οι αστυνομικοί, από την πλευρά τους, ως όφειλαν κατέγραψαν το συμβάν και κάλεσαν τους γονείς προς ενημέρωση, οι οποίοι υπέβαλαν  αναφορά στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Κορινθίας και στη συνέχεια καταγγελία εναντίον της δασκάλας. 

«Θα το δούμε με την έρευνα, σε κάθε περίπτωση δε θα κάνουμε έρευνα, να δούμε αν το παιδί το 6χρονο θώπευσε τη δασκάλα του, αυτό θεωρείται κατηγορηματικά αρνητικό, ότι δεν έγινε αυτό!», υποστηρίζει ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας, Δημήτρης Ντριμερης. 

Η υπηρεσία, όπως προβλέπεται, διέταξε τη διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης, ενώ μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία, η δασκάλα θα αποσπαστεί σε άλλα σχολεία της περιοχής.  

