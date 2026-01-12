Νέα Ιωνία: Αποκολλήθηκε τμήμα γέφυρας – Έπεσαν τσιμέντα στο οδόστρωμα

Ελέγχεται η στατικότητα της γέφυρας

12.01.26 , 09:06 Νέα Ιωνία: Αποκολλήθηκε τμήμα γέφυρας – Έπεσαν τσιμέντα στο οδόστρωμα
Σοβαρά προβλήματα προκλήθηκαν τα ξημερώματα στη λεωφόρο Εθνικής Αντιστάσεως στη Νέα Ιωνία, όταν τμήμα της γέφυρας που βρίσκεται στο ύψος του νοσοκομείου «Αγία Όλγα» αποκολλήθηκε κι έπεσε στο οδόστρωμα. 

Η αριστερή λωρίδα στο ρεύμα προς Χαλάνδρι έκλεισε και τα οχήματα κινούνταν με δυσκολία και αρκετές καθυστερήσεις. 

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 05:00 το πρωί. Στο σημείο έσπευσαν οι αρμόδιες αρχές, οι οποίες προχώρησαν σε ρυθμίσεις της κυκλοφορίας για την προστασία των οδηγών. Ευτυχώς όταν αποκολλήθηκε το τμήμα της γέφυρας, δεν περνούσαν από το σημείο αυτοκίνητα. 

Υπάλληλος του δήμου καθαρίζει τα τσιμέντα που αποκολλήθηκαν από γέφυρα στη Νέα Ιωνία

Υπάλληλος του δήμου καθαρίζει τα τσιμέντα που αποκολλήθηκαν από γέφυρα στη Νέα Ιωνία

Η συγκεκριμένη γέφυρα αντιμετωπίζει εδώ και καιρό προβλήματα, με το σκυρόδεμα να έχει υποχωρήσει σε πολλά σημεία και να φαίνονται τα σίδερα. 

Ήδη έχουν ξεκινήσει έρευνες για τα αίτια της αποκόλλησης και στο σημείο έσπευσε ειδικό κλιμάκιο της περιφέρειας για να επιθεωρήσει τη στατικότητα της γέφυρας. 

«Στις 05:00 με ειδοποίησαν ότι είχαν πέσει επιχρίσματα στο οδόστρωμα από τη γέφυρα. Αυτό είναι μια παλιά ιστορία», δήλωσε ο δήμαρχος της περιοχής στην ΕΡΤ. «Ό οπλισμός και τα επιχρίσματα είναι σαθρά. Η περιφέρεια μου απάντησε ότι δεν υπάρχει θέμα με την στατικότητα», πρόσθεσε.
 

