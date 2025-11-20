Λουτράκι: Δασκάλα κατήγγειλε μαθητή Α' δημοτικού για θώπευση

Ένα πρωτόγνωρο περιστατικό έλαβε χώρα στο Λουτράκι, όπου μία δασκάλα σε δημοτικό σχολείο κατήγγειλε 6χρονο μαθητή της για θώπευση!

Η δασκάλα των εικαστικών απευθύνθηκε αρχικά στον διευθυντή του σχολείου, ο οποίος πρότεινε να γίνει μια σύσταση στο παιδί και μια προσέγγιση κατάλληλη για την ηλικία του. Εκείνη όμως, δύο μέρες αργότερα, πήγε στο αστυνομικό τμήμα και κατήγγειλε επίσημα τον μαθητή της Α’ δημοτικού ότι τη θώπευσε, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής Buongiorno.

«Συνάδελφος εκπαιδευτικός έκανε το μάθημα των εικαστικών στην Α’ τάξη και κάποιο παιδάκι, αφού έφτιαξε τη ζωγραφιά του, πήγε κοντά στη δασκάλα να της δείξει τη ζωγραφιά και την ακούμπησε. Την ακούμπησε για να της πει “κυρία, κοιτάξτε. Τελείωσα”. Ενοχλήθηκε η δασκάλα από αυτό και πήγε στο αστυνομικό τμήμα και το κατέθεσε», εξήγησε ο διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας, Δημήτρης Ντρίμερης, στην ίδια εκπομπή.

«Μίλησα και με τον διευθυντή του σχολείου και δε θεωρήθηκε ότι ήταν κάτι σημαντικό από τη διεύθυνση του σχολείου για να κάνει κάτι άλλο περισσότερο. Εμείς κινήσαμε τις διαδικασίες αμέσως. Η συνάδελφος μετακινήθηκε, αφού διατάξαμε προκαταρκτική άμεσα, ώστε να μην είναι μέσα στο σχολείο το συγκεκριμένο όσο διεξάγεται προανακριτική. Και φυσικά να μην μπει πάλι σε αυτή την τάξη που δημιουργήθηκε αυτό το -τέλοσπάντων- γεγονός», πρόσθεσε ο κ.Ντρίμερης.

«Το παιδάκι είναι μια χαρά. Το παιδί δεν έχει κάτι ας πούμε ψυχικό, ψυχολογικό, κάτι ο,τιδήποτε που πρέπει να στηριχτεί. Με την έννοια, ότι δεν πήρε έκταση προς το παιδί όλη αυτή η κατάσταση, γιατί κινηθήκαμε άμεσα όλοι», κατέληξε.

