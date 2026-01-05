Τελεσίγραφο Μαρινάκη στους αγρότες: Μέτρα με ή χωρίς την παρουσία τους

«Δεν υπάρχουν άλλα, ούτε υπομονή» διαμηνύει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος

STAR.GR
Πολιτικη
Πηγή: φωτογραφία Ευρωκίνηση, βίντεο Σκάι
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στην αντεπίθεση απέναντι στις αγροτικές κινητοποιήσεις περνά η κυβέρνηση, στέλνοντας σαφές μήνυμα ότι η διαδικασία λήψης αποφάσεων δεν θα παγώσει άλλο. Το στίγμα δόθηκε ήδη από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, ο οποίος νωρίτερα τη Δευτέρα τόνισε πως «δεν πρόκειται να κάτσουμε για πολύ να κάνουμε τους τροχονόμους».

Κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης έστειλε εμμέσως τελεσίγραφο προς τους αγρότες, ξεκαθαρίζοντας ότι την Τετάρτη το πρωί η κυβέρνηση θα προχωρήσει στην εξειδίκευση των προαναγγελθέντων μέτρων, «είτε με την παρουσία αγροτών είτε χωρίς».

Μαξίμου: Σύσκεψη για το αν η κυβέρνηση θα σκληρύνει τη στάση στους αγρότες

«Τα μέτρα αφορούν όλους τους αγρότες. Η κυβέρνηση είναι κυβέρνηση όλων των αγροτών και των κτηνοτρόφων και όχι μιας μειοψηφίας που βρίσκεται στα μπλόκα», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι οι αποφάσεις είναι οριστικές και δεν πρόκειται να αλλάξουν.

Ο κ. Μαρινάκης ήταν κατηγορηματικός: «Αυτά είναι τα μέτρα και δε θα υπάρχουν άλλα. Δεν υπάρχει ούτε άλλη υπομονή. Όλοι θέλουμε οι αγρότες να πάρουν περισσότερα, αλλά είμαστε κυβέρνηση όλων των Ελλήνων».

Αυτά είναι τα στρατηγικά σημεία που θα κλείσουν οι αγρότες

Παράλληλα, απηύθυνε ανοιχτή πρόσκληση στους εκπροσώπους των κινητοποιήσεων να παραστούν στις ανακοινώσεις, διευκρινίζοντας ωστόσο πως η διαδικασία θα προχωρήσει ανεξαρτήτως της στάσης τους. «Είναι δική τους απόφαση. Εμείς θα κάνουμε τις ανακοινώσεις είτε έρθουν είτε όχι», σημείωσε.

«Έχουν εξαντληθεί τα όρια ανοχής»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έκανε λόγο για εξάντληση της επιείκειας, τονίζοντας ότι η παρατεταμένη ταλαιπωρία των πολιτών δεν μπορεί να συνεχιστεί. «Μια μειοψηφία αγροτών δεν μπορεί να κρατά ομήρους εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες που χρειάστηκε να κάνουν ώρες παραπάνω για να φτάσουν στον προορισμό τους», είπε, υπενθυμίζοντας ότι οι αγρότες στη χώρα ξεπερνούν τις 400.000, ενώ στα μπλόκα βρίσκονται λίγες χιλιάδες τρακτέρ.

Αναφερόμενος στα σενάρια κλιμάκωσης, ξεκαθάρισε πως δεν απαιτείται νέα νομοθέτηση, καθώς «υπάρχει νομικό πλαίσιο που μπορεί να εφαρμοστεί», υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση δεν επιθυμεί την ένταση, αλλά τα χρονικά περιθώρια έχουν πλέον στενέψει.

Απάντηση για τον ρόλο της αστυνομίας

Ο κ. Μαρινάκης απέρριψε αιχμηρά τις αιτιάσεις περί «αστυνομίας που κλείνει τους δρόμους», κάνοντας λόγο για «αστεία και επικίνδυνη διατύπωση». Όπως τόνισε, η αστυνομία διαχειρίστηκε μια δύσκολη κατάσταση που προκλήθηκε από τα αγροτικά μπλόκα, με μοναδικό στόχο την ασφάλεια των οδηγών.

Μπλόκα: «Ξεφούσκωμα» στα λάστιχα των τρακτέρ προτείνει βουλευτής της ΝΔ!

«Η τροχαία έκανε το καλύτερο δυνατό, ώστε να μην κινδυνεύσουν άνθρωποι σε δρόμους όπου υπήρχαν τρακτέρ δεξιά και αριστερά», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η δημόσια ασφάλεια δεν μπορεί να τίθεται σε διαπραγμάτευση.

Με το κυβερνητικό μήνυμα να είναι πλέον σαφές, όλα δείχνουν ότι η Τετάρτη θα αποτελέσει κρίσιμη καμπή τόσο για τις αγροτικές κινητοποιήσεις όσο και για τη στάση της κυβέρνησης απέναντί τους.
 

