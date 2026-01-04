Μαξίμου: Σύσκεψη για το αν η κυβέρνηση θα σκληρύνει τη στάση στους αγρότες

Μετά την απόφαση των αγροτών στα Μάλγαρα να συνεχίσουν δυναμικά τις κινητοποιήσεις τους, η Κυβέρνηση καλείται να πάρει νέες αποφάσεις για το ποια τακτική θα ακολουθήσει και κυρίως για το αν θα σκληρύνει τη στάση της.

Όπως ανέφερε ο Κώστας Συμεωνίδης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, η τελική στάση της Κυβέρνησης απέναντι στους αγρότες εξετάσθηκε το βράδυ της Κυριακής σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου, αφού έγινε γνωστή η απόφαση των αγροτών για αποκλεισμό δρόμων στις 8 και 9 Ιανουαρίου.

Στο τραπέζι παραμένουν τα διοικητικά πρόστιμα για το κλείσιμο των δρόμων από τα τρακτέρ, ενώ θα εξεταστεί και η πιο ενεργητική στάση της Αστυνομίας, καθώς οι αγρότες αποφάσισαν να αποκλείσουν οριστικά κάποιες κρίσιμες υποδομές της χώρας.

Η Κυβέρνηση καλείται πλέον να αναζητήσει συνολικά μια νέα προσέγγιση στο αγροτικό ζήτημα, καθώς φαίνεται ότι έχει τελειώσει το σενάριο του διαλόγου, αλλά και η προοπτική διάσπασης των μπλόκων.