Μαξίμου: Σύσκεψη για το αν η κυβέρνηση θα σκληρύνει τη στάση στους αγρότες

Μετά την απόφαση στα Μάλγαρα

Μετά την απόφαση των αγροτών στα Μάλγαρα να συνεχίσουν δυναμικά τις κινητοποιήσεις τους, η Κυβέρνηση καλείται να πάρει νέες αποφάσεις για το ποια τακτική θα ακολουθήσει και κυρίως για το αν θα σκληρύνει τη στάση της.  

Αυτά είναι τα στρατηγικά σημεία που θα κλείσουν οι αγρότες

Όπως ανέφερε ο Κώστας Συμεωνίδης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star,   η τελική στάση της Κυβέρνησης απέναντι στους αγρότες εξετάσθηκε το βράδυ της Κυριακής  σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου, αφού έγινε γνωστή η απόφαση των αγροτών για αποκλεισμό δρόμων στις 8 και 9 Ιανουαρίου. 

Στο τραπέζι παραμένουν τα διοικητικά πρόστιμα για το κλείσιμο των δρόμων από τα τρακτέρ, ενώ θα εξεταστεί και η πιο ενεργητική στάση της Αστυνομίας, καθώς οι αγρότες αποφάσισαν να αποκλείσουν οριστικά κάποιες κρίσιμες υποδομές της χώρας.

 Η Κυβέρνηση καλείται πλέον να αναζητήσει συνολικά μια νέα προσέγγιση στο αγροτικό ζήτημα, καθώς φαίνεται ότι έχει τελειώσει το σενάριο του διαλόγου, αλλά και η προοπτική διάσπασης των μπλόκων.

ΑΓΡΟΤΕΣ
 |
ΜΠΛΟΚΑ
 |
ΜΕΓΑΡΟ ΜΑΞΙΜΟΥ
