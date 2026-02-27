Νέα πολεμική σύρραξη: Το Πακιστάν βομβάρδισε πόλεις του Αφγανιστάν!

Στόχος του οι  Ταλιμπάν  σε Καμπούλ και Κανταχάρ

Κοσμος
Πηγή: Βίντεο Star
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Το Πακιστάν βομβάρδισε πόλεις του Αφγανιστάν, στοχοποιώντας δυνάμεις των Ταλιμπάν, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση «ανοικτό πόλεμο».
  • Οι επιθέσεις περιλάμβαναν πλήγματα σε στρατιωτικά γραφεία και θέσεις στην Καμπούλ και την Κανταχάρ, με 274 θανάτους Ταλιμπάν και τουλάχιστον 12 Πακιστανών στρατιωτών.
  • Ο Πακιστανός υπουργός Άμυνας δήλωσε ότι η υπομονή τους με τους Ταλιμπάν έχει εξαντληθεί.
  • Υπάρχουν αναφορές για μεγάλες απώλειες και συγκρούσεις κατά μήκος των συνόρων, με διεθνείς παρεμβάσεις από Ρωσία, Κίνα και Τουρκία.
  • Πανικός επικράτησε στην Καμπούλ μετά τους βομβαρδισμούς, με αυτόπτες μάρτυρες να αναφέρουν ισχυρές εκρήξεις και σειρήνες ασθενοφόρων.

Το Πακιστάν βομβάρισε δυνάμεις της κυβέρνησης των Ταλιμπάν σε μεγάλες πόλεις του Αφγανιστάν, στοχοποιώντας για πρώτη φορά απευθείας τους πρώην συμμάχους του έπειτα από ισχυρισμούς ότι προσφέρουν καταφύγιο σε μαχητές, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση «ανοικτό πόλεμο». 

Πόλεμος Πακιστάν - Αφγανιστάν

Πόλεμος Πακιστάν - Αφγανιστάν  

Τα πακιστανικά πλήγματα χτύπησαν την πρωτεύουσα Καμπούλ και την πόλη Κανταχάρ, όπου έχουν τη βάση τους οι ηγέτες των Ταλιμπάν. Ήταν η πρώτη φορά που το Ισλαμαμπάντ επιτέθηκε σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις των Ταλιμπάν αντί σε μαχητές που όπως λέει υποστηρίζονται από αυτούς.

Πρωθυπουργός Πακιστάν: «Μπούκαρε» στη συνάντηση Πούτιν- Ερντογάν

Πηγές ασφαλείας στο Πακιστάν δήλωσαν πως τα πλήγματα περιελάμβαναν επιθέσεις με πυραύλους αέρος-εδάφους σε στρατιωτικά γραφεία των Ταλιμπάν και στρατιωτικές θέσεις στην Καμπούλ, στην Κανταχάρ και στην επαρχία Πάκτια απαντώντας σε αφγανικές επιθέσεις χθες, Πέμπτη.

Οι Ταλιμπάν, που αρνούνται ότι χρηματοδοτούν τις επιθέσεις μαχητών εναντίον του Πακιστάν και διατυπώνουν παρόμοιους ισχυρισμούς εναντίον της γειτονικής τους χώρας, δήλωσαν ότι ξεκίνησαν ανταποδοτικές επιθέσεις, όπως τις χαρακτήρισαν, σε πακιστανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις την Πέμπτη αλλά είναι έτοιμοι να διαπραγματευθούν.


Τραμπ: Θέλει πίσω τη βάση Μπάγραμ στο Αφγανιστάν – «Όχι» από Ταλιμπάν

Πολλές χερσαίες συγκρούσεις αναφέρθηκαν κατά μήκος των συνόρων και οι δύο πλευρές δήλωσαν ότι προκάλεσαν μεγάλες απώλειες στην άλλη πλευρά, ανακοινώνοντας εντελώς διαφορετικούς απολογισμούς τους οποίους το Ρόιτερς δεν μπόρεσε να επαληθεύσει από ανεξάρτητη πηγή.

Υπουργός Πακιστάν: Η υπομονή μας με τους Ταλιμπάν έχει εξαντληθεί    

«Η υπομονή μας έχει εξαντληθεί. Τώρα είναι ανοικτός πόλεμος ανάμεσα σε εμάς και σε εσάς (το Αφγανιστάν)», δήλωσε σήμερα ο Πακιστανός υπουργός Άμυνας Χαουάτζα Μουχάμαντ Ασίφ.

Τα πλήγματα κινδυνεύουν να προκαλέσουν μια παρατεταμένη σύγκρουση κατά μήκος των συνόρων μήκους 2.600 χιλιομέτρων.

 

Το Πακιστάν έχει πυρηνικά όπλα και οι στρατιωτικές του δυνατότητες είναι κατά πολύ ανώτερες του Αφγανιστάν. Ωστόσο οι Ταλιμπάν είναι ικανοί στον ανταρτοπόλεμο, έπειτα από δεκαετίες μαχών με τις υπό τις ΗΠΑ δυνάμεις προτού επιστρέψουν στην εξουσία το 2021.

Ταλιμπάν: 9 χρόνια μετά αποκάλυψαν που είναι ο τάφος του ιδρυτή τους

Η Ρωσία, η Κίνα, η Τουρκία και η Σαουδική Αραβία προσπαθούν να μεσολαβήσουν στην πακιστανοαφγανική σύγκρουση, ανέφεραν διπλωμάτες και ειδησεογραφικές αναφορές. Ο Αφγανός υπουργός Εξωτερικών Αμίρ Χαν Μουτακί δήλωσε στον Τούρκο ομόλογό του Χακάν Φιντάν πως μία λύση θα απαιτούσε δέσμευση εκ μέρους της άλλης πλευράς, ανέφερε το αφγανικό υπουργείο.

Το Ιράν, που συνορεύει με το Αφγανιστάν και το Πακιστάν, προσφέρθηκε επίσης να βοηθήσει, αν και βρίσκεται εν μέσω συνομιλιών με την Ουάσινγκτον για την επίλυση της μακροχρόνιας διαμάχης τους για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης και την αποτροπή νέων πληγμάτων των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν.

 
Πανικός στην Καμπούλ

 
Βίντεο των πληγμάτων στην Καμπούλ, την αυθεντικότητα της τοποθεσίας του οποίου δεν κατάφερε να επαληθεύσει το Ρόιτερς, έδειξαν στήλες πυκνού μαύρου καπνού να υψώνεται από δύο εγκαταστάσεις και μεγάλη φωτιά σε τμήμα της πρωτεύουσας.

Πλήγματα του Πακιστάν στην Καμπούλ

Πλήγματα του Πακιστάν στην Καμπούλ 

Αυτόπτες μάρτυρες που μίλησαν στο Ρόιτερς στην Καμπούλ είπαν πως σειρήνες ασθενοφόρων ακούστηκαν έπειτα από ισχυρές εκρήξεις και τον ήχο αεριωθούμενων.

Τα πακιστανικά αεροπορικά πλήγματα έπληξαν 22 στρατιωτικούς στόχους στο Αφγανιστάν, σκοτώνοντας 274 αξιωματούχους Ταλιμπάν και μαχητές δήλωσε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του στρατού Άχμεντ Σαρίφ Τσόντρι. Τουλάχιστον 12 Πακιστανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν επίσης, είπε
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΠΑΚΙΣΤΑΝ
 |
ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ
 |
ΠΟΛΕΜΟΣ
 |
ΤΑΛΙΜΠΑΝ
