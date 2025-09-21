Τραμπ: Θέλει πίσω τη βάση Μπάγραμ στο Αφγανιστάν – «Όχι» από Ταλιμπάν

«Θα γίνουν άσχημα πράγματα αν δεν την δώσουν πίσω» προειδοποίησε

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
21.09.25 , 13:51 Ψηφιακός χρυσός: Το σχέδιο για άυλη αγορά χρυσού από μικροεπενδυτές
21.09.25 , 13:47 Μαρία Κορινθίου: Τα χαρακτηριστικά που την κέρδισαν στον Γιώργο Καραθανάση
21.09.25 , 13:31 Τραμπ: Θέλει πίσω τη βάση Μπάγραμ στο Αφγανιστάν – «Όχι» από Ταλιμπάν
21.09.25 , 13:11 50χρονος αδελφοκτόνος: «Θόλωσα» είπε στον Εισαγγελέα στη Θεσσαλονίκη
21.09.25 , 12:53 Χαμός με τη φωτογραφία για Παναθηναϊκό που ανέβασε ο Καραπαπάς
21.09.25 , 12:33 Καιρός: Καταρρέει ο αντικυκλώνας και έρχονται τα πρωτοβρόχια
21.09.25 , 11:58 Γιώργος Μαζωνάκης: «Αφήστε τις μ@@@ες» – Η αιχμηρή του ατάκα στο Tik Tok
21.09.25 , 11:57 Η ανάρτηση Μητσοτάκη για ΑΟΖ με Λιβύη και 4η Belharra
21.09.25 , 11:37 Μεγάλη φωτιά σε δασική έκταση στο Κουνούπι Αργολίδας
21.09.25 , 11:30 Άριελ Κωνσταντινίδη: Το ιδιαίτερο όνομα που θα δώσει στην κόρη της
21.09.25 , 11:22 Ποιοι παίρνουν 800 ευρώ επίδομα από τη ΔΥΠΑ
21.09.25 , 10:56 Η συνάντηση του Μητσοτάκη με τον τράπερ Trannos σε αεροπλάνο
21.09.25 , 10:47 Γωγώ Μαστροκώστα: Η συγκινητική επιστροφή της στο Instagram μετά από μήνες
21.09.25 , 09:47 Ξεκινά με μεγάλες μεταγραφές στο μπάσκετ του ΠΑΟΚ ο Μυστακίδης
21.09.25 , 09:30 Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί σήμερα στο κέντρο της Αθήνας
24ωρη πανελλαδική απεργία την 1η Οκτωβρίου: Τι θα γίνει με τα σχολεία
Γωγώ Μαστροκώστα: Η συγκινητική επιστροφή της στο Instagram μετά από μήνες
Άριελ Κωνσταντινίδη: Το ιδιαίτερο όνομα που θα δώσει στην κόρη της
50χρονος αδελφοκτόνος: «Θόλωσα» είπε στον Εισαγγελέα στη Θεσσαλονίκη
Μαρία Κορινθίου: Τα χαρακτηριστικά που την κέρδισαν στον Γιώργο Καραθανάση
Αργυρός - Νίκα: Μετακόμισαν στα νότια προάστια- «Αγαπούν πολύ τη θάλασσα»
Η συνάντηση του Μητσοτάκη με τον τράπερ Trannos σε αεροπλάνο
Ευγενία Μανωλίδου: Με τον κούκλο γιο της στα εγκαίνια της Αrt Athina
GNTM 6: Η ξανθιά που… τρέλανε το ΣΕΦ, τρέλανε και τους κριτές!
Πώς έγινε η τραγωδία με τον 57χρονο που σκοτώθηκε σε κυνήγι αγριογούρουνου
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ Photo: AP Images
Ντόναλντ Τραμπ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε πως αν η de facto κυβέρνηση των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν δεν παραχωρήσει εκ νέου στον αμερικανικό στρατό τον έλεγχο της πελώριας αεροπορικής βάσης Μπάγραμ, περίπου πενήντα χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα Καμπούλ, θα γίνουν «άσχημα πράγματα».

«Αν το Αφγανιστάν δεν δώσει την αεροπορική βάση Μπάγραμ πίσω σε αυτούς που την έφτιαξαν, τις ΗΠΑ, θα γίνουν άσχημα πράγματα», ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ πληκτρολογώντας αυτή την τελευταία πρόταση με κεφαλαία γράμματα, όπως συνηθίζει, και προσθέτοντας τρία θαυμαστικά.

Συνάντηση Τραμπ - Ερντογάν στις 25/9 στον Λευκό Οίκο

Ήδη την Πέμπτη, ο ρεπουμπλικάνος δισεκατομμυριούχος δήλωνε πως «εργάζεται» για να «ανακτήσει» τη βάση αυτή, την οποία εγκατέλειψαν οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις λίγο καιρό πριν από την επιστροφή των Ταλιμπάν στην εξουσία τη 15η Αυγούστου 2021.

«Ένας από τους λόγους που θέλουμε αυτή τη βάση είναι, όπως γνωρίζετε, πως απέχει μια ώρα από εκεί όπου η Κίνα κατασκευάζει τα πυρηνικά όπλα της», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ την τελευταία ημέρα επίσημης επίσκεψής του στη Βρετανία.

Λαμπερό δείπνο στο Ουίνδσορ: Ο Τραμπ, η απαστράπτουσα Μελάνια & το μενού

Ωστόσο νυν και πρώην αμερικανοί αξιωματούχοι εξέφρασαν αρκετές αμφιβολίες για τη βιωσιμότητα του σχεδίου αυτού.

 Ταλιμπάν: «Αδύνατο» να επιστρέψουμε στις ΗΠΑ τη βάση της Μπαγκράμ 

Οποιαδήποτε συμφωνία για την επιστροφή στις ΗΠΑ της πρώην αμερικανικής βάσης της Μπαγκράμ είναι «αδύνατη», δήλωσε σήμερα η αφγανική κυβέρνηση, αφού ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε το Αφγανιστάν με κυρώσεις σε περίπτωση που αρνηθεί.

Αφγανιστάν: Βιβλική καταστροφή–Πάνω από 800 οι νεκροί, 2.700 οι τραυματίες

«Πρόσφατα ορισμένα πρόσωπα δήλωσαν ότι άρχισαν διαπραγματεύσεις με το Αφγανιστάν για να ανακτήσουν την αεροπορική βάση της Μπαγκράμ», δήλωσε ο Φασιχουντίν Φιτράτ, διευθυντής στο υπουργείο Άμυνας, τον οποίο επικαλούνται τα αφγανικά μέσα ενημέρωσης. «Συμφωνία έστω και για ένα τετραγωνικό εκατοστό του αφγανικού εδάφους είναι αδύνατη» πρόσθεσε.

Αφγανιστάν: Την είσοδο γυναικών σε πάρκα και κήπους απαγόρευσαν οι Ταλιμπάν

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ
 |
ΒΑΣΗ ΗΠΑ
 |
ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ
 |
ΤΑΛΙΜΠΑΝ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top