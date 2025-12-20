Χρηστίδου για υπόθεση Μαζωνάκη: Δεν πίστευα αυτό που γινόταν στην τηλεόραση

Δύο ημέρες μετά τη μήνυση που κατέθεσε ο Στέφανος Παπαδόπουλος εις βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη για ασέλγεια, η Σίσσυ Χρηστίδου θέλησε με τη σειρά της να τοποθετηθεί μέσα από την εκπομπή της «Χαμογέλα και Πάλι», το πρωί του Σαββάτου 20 Δεκεμβρίου, για την υπόθεση και την έκταση που έχει πάρει στα media.

Η παρουσιάστρια του Μega εξέφρασε on air τον έντονο προβληματισμό της για τον τρόπο με τον οποίο το θέμα του κ. Μαζωνάκη εξελίχθηκε τηλεοπτικά τις τελευταίες ημέρες, πριν ακόμη υπάρξουν επίσημες καταγγελίες.

«Για δεύτερη φορά μέσα στη χρονιά, έτσι άβολα ξεδιπλώνεται αυτό το θέμα και λέω άβολα, γιατί παρακολουθούσαμε όλοι τηλεοπτικά όλο αυτό να ανοίγει τόσο πολύ αυτές τις μέρες χωρίς να έχουν γίνει καταγγελίες, χωρίς να έχουν βγει άνθρωποι μπροστά. Δηλαδή δεν το πίστευα αυτό που γινόταν στην τηλεόραση αυτές τις μέρες, παιδιά.

Εγώ σοκαρίστηκα. Λέω πού μπορούμε να φτάσουμε; Δηλαδή απίστευτο. Έγινε τελικά η καταγγελία, έχουν μιλήσει όλες οι πλευρές και χθες βγήκε εξώδικο και από τον επιχειρηματία, που ο ίδιος ένιωσε ότι τον φωτογραφίζει ο Γιώργος Μαζωνάκης. Ο Γιώργος Λιάγκας είπε και το όνομά του…» τόνισε η Σίσσυ Χρηστίδου.

«Θέλω να είμαι προσεκτική, προσεκτικά θα το χειριστούμε όλο αυτό το κομμάτι, με όλες τις πλευρές, μετά τις διαφημίσεις…» συμπλήρωσε η παρουσιάστρια.

Όπως είναι αναμενόμενο, η υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη βρίσκεται στο επίκεντρο των ειδήσεων και οι τηλεοπτικές εκπομπές ασχολούνται με το θέμα, βγάζοντας ρεπορτάζ και κάνοντας σχόλια για τον καλλιτέχνη.

Γιώργος Μαζωνάκης: H μήνυση εις βάρος του και γιατί απευθύνθηκε στο Τμήμα Εκβιαστών

Ο Γιώργος Μαζωνάκης έκανε πρεμιέρα την Πέμπτη 17/12 στο νυχτερινό κέντρο όπου θα εμφανίζεται και είπε στους θαμώνες που βρέθηκαν εκεί: «Πώς είστε παρακαλώ; Από διάθεση πώς είστε, λέω, παρακαλώ; Κυρίες και κύριοι για να περάσουμε καλά, πρέπει να είστε ο εαυτός σας… Είναι πολύ βασικό να μην ντρέπεστε».

Σε άλλο σημείο, είπε: «Κυρίες και κύριοι καλώς ήρθατε! Να συστηθώ ξανά, είμαι ο Γιώργος ο Μαζωνάκης ο αληθινός».

Ο τραγουδιστής δεν έκανε καμία άλλη αναφορά από τη σκηνή στη μήνυση που προηγήθηκε λίγες ώρες πριν από τον 21χρονο τραγουδιστή Στέφανο Παπαδόπουλο, ο οποίος τον κατηγορεί για άσεμνες χειρονομίες, πράξεις και ανήθικες προτάσεις σε χώρο εργασίας, την περίοδο που συνεργάζονταν τον Απρίλιο του 2025.

Ο Στέφανος Παπαδόπουλος είναι ο τραγουδιστής που κατέθεσε μήνυση εις βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη/ NDP

«Ό,τι έζησα και ό,τι είδα το κατέθεσα στη Δικαιοσύνη. Δεν ζητώ ούτε χρήματα, ούτε τίποτα. Υπάρχουν μάρτυρες για όσα αναφέρω στη μήνυσή μου. Είναι μια δύσκολη κατάσταση και πρωτόγνωρη για μένα. Θέλω να βγει η αλήθεια στο φως», είπε ο νεαρός τραγουδιστής, βγαίνοντας χθες από τα δικαστήρια.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης πιστεύει ότι πίσω από αυτή τη μήνυση υπάρχει ένα οργανωμένο σχέδιο εκβίασης. Έχει ήδη απευθυνθεί στο Τμήμα Εκβιαστών και όπως καταγγέλλει, προσπάθησαν ακόμη και με την επίκληση κρατουμένων των φυλακών να τον εκβιάσουν. Όταν δεν τα κατάφεραν, στρατολόγησαν ψευδομάρτυρες, υποστηρίζει.