«Είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης ο αληθινός»- Πρεμιέρα λίγες ώρες μετά τη μήνυση

Πλήθος κόσμου στην Ακτή Πειραιώς- Τον υποδέχτηκαν θερμά με χειροκροτήματα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
19.12.25 , 11:58 GNTM: Αποκλειστικό απόσπασμα από τον τελικό - Η μεταμόρφωση σε κρύσταλλα
19.12.25 , 11:47 Νίκος Παππάς: «Δεν γρονθοκόπησα κανέναν, δε με αναζήτησε κανείς»
19.12.25 , 11:43 Εγκαταστάθηκαν οι πρώτες «έξυπνες κάμερες» στην Αττική - Σε ποια σημεία
19.12.25 , 11:25 Συντετριμμένη η Ελένη Χατζίδου: «Έχω δεχθεί σεξουαλική παρενόχληση»
19.12.25 , 10:49 Αγρότες: Κλιμάκωση στα μπλόκα ενόψει Χριστουγέννων
19.12.25 , 10:44 Αλεξάνδρα Νίκα: «Συμβουλεύομαι τον Κωνσταντίνο σε όλα. Με βοηθάει»
19.12.25 , 10:38 GNTM - Ραφαηλία για Μιχάλη: «Καμία σχέση... είμαστε πολύ καλοί φίλοι»
19.12.25 , 10:35 Διαμαντής Καραναστάσης: Τι έδειξε το αλκοτέστ - Η ανάρτησή του
19.12.25 , 10:22 «Χωρίς Ζάχαρη»: Η πιο γλυκιά παγίδα
19.12.25 , 09:54 Kέντρικ Ναν: Τι είπε για τον τραυματισμό του
19.12.25 , 09:44 Nεκρός ο ύποπτος για το μακελειό στο Πανεπιστήμιο του Μπράουν
19.12.25 , 09:40 StarLight - Βλάσης Πασιούδης: «Ένιωσα κάτι που έχασα για καιρό: Την ελπίδα»
19.12.25 , 09:36 «Είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης ο αληθινός»- Πρεμιέρα λίγες ώρες μετά τη μήνυση
19.12.25 , 09:24 6 συμπτώματα κατάθλιψης που μπορεί να οδηγήσουν σε άνοια - Τι έδειξε έρευνα
19.12.25 , 09:06 Συμφωνία για δάνειο 90 δισ. ευρώ στην Ουκρανία από την ΕΕ
«Με τον πατέρα μου δεν είχα καμία σχέση, δεν έχω ούτε μία καλή ανάμνηση»
Ποια ζώδια θα επηρεάσει περισσότερο η Νέα Σελήνη στον Τοξότη
Μαρίζα Ρίζου: «Ο πατέρας μου ερχόταν οριακά μεθυσμένος στα live»
Δέσποινα Βανδή: «Έχουμε καταστραφεί από τα μελομακάρονά σου, Γιώργο»
Κατερίνα Καινούργιου για Γιώργο Μαζωνάκη: «Θεωρώ φρικτό αυτό το τσίρκο»
Απόστολος Ρουβάς: Άνοιξε πιτσαρία στην Ηλιούπολη- Τι είπε για τον γιο του
Διαμαντής Καραναστάσης: Τι έδειξε το αλκοτέστ - Η ανάρτησή του
Έλενα Παπαρίζου: Η ανάρτηση μέσα από το νοσοκομείο και το «ευχαριστώ»
Ο Άρης Μουγκοπέτρος δείχνει για πρώτη φορά τα πρόσθετα δάχτυλά του
Μαξίμου σε Χειλάκη: «Η ρίζα μου στο χώμα και το σκόρπισμα στον ουρανό μου»
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πρεμιέρα Γιώργου Μαζωνάκη λίγες ώρες μετά τη μήνυση εις βάρος του/ Breakfast@Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Πρεμιέρα έκανε ο Γιώργος Μαζωνάκης στην Ακτή Πειραιώς χθες βράδυ, στον απόηχο της μήνυσης που κατέθεσε εις βάρος του ο 21χρονος καλλιτέχνης, Στέφανος Παπαδόπουλος, για ασελγείς πράξεις, το πρωί της ίδιας μέρας. 

Πρεμιέρα Μαζωνάκη λίγες ώρες μετά τη μήνυση εις βάρος του από 21χρονο τραγουδιστή/ NDP

Πρεμιέρα Μαζωνάκη λίγες ώρες μετά τη μήνυση εις βάρος του από 21χρονο τραγουδιστή/ NDP

Γιώργος Μαζωνάκης: Θα κληθεί να δώσει εξηγήσεις μετά τη μήνυση

Το κοινό υποδέχτηκε με δυνατό χειροκρότημα τον τραγουδιστή, ο οποίος είχε φτάσει στο κέντρο διασκέδασης, αρκετές ώρες πριν την πρεμιέρα του. 

«Είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης ο αληθινός»- Πρεμιέρα λίγες ώρες μετά τη μήνυση

«Πώς είστε παρακαλώ; Από διάθεση πώς είστε, λέω, παρακαλώ; Κυρίες και κύριοι για να περάσουμε καλά, πρέπει να είστε ο εαυτός σας… Είναι πολύ βασικό να μην ντρέπεστε», ήταν μερικά από τα λόγια του στους παρευρισκόμενους.

Σε άλλο σημείο, είπε: «Κυρίες και κύριοι καλώς ήρθατε! Να συστηθώ ξανά, είμαι ο Γιώργος ο Μαζωνάκης ο αληθινός».

Πρεμιέρα Μαζωνάκη λίγες ώρες μετά τη μήνυση εις βάρος του από 21χρονο τραγουδιστή/ NDP

Πρεμιέρα Μαζωνάκη λίγες ώρες μετά τη μήνυση εις βάρος του από 21χρονο τραγουδιστή/ NDP

Ο δημοφιλής τραγουδιστής ευχαρίστησε τον κόσμο για την αγάπη του, αλλά και τους μουσικούς του, καθώς χωρίς αυτούς θα ήταν μόνος, όπως είπε.

Μαζωνάκης: «Απολύτως ψευδείς κι ανυπόστατες οι καταγγελίες σε βάρος μου»

«Είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης ο αληθινός», είπε στην πρεμιέρα του

«Είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης ο αληθινός», είπε στην πρεμιέρα του

Γιώργος Μαζωνάκης: H μήνυση εις βάρος του και γιατί απευθύνθηκε στο Τμήμα Εκβιαστών

Ο Γιώργος Μαζωνάκης που συνηθίζει να απαντά μέσα από τη μουσική και τα τραγούδια του, δεν έκανε καμία άλλη αναφορά από τη σκηνή στη μήνυση που προηγήθηκε λίγες ώρες πριν από τον 21χρονο τραγουδιστή, ο οποίος τον κατηγορεί για άσεμνες χειρονομίες, πράξεις και ανήθικες προτάσεις σε χώρο εργασίας, την περίοδο που συνεργάζονταν τον Απρίλιο του 2025.

Ο Στέφανος Παπαδόπουλος είναι ο τραγουδιστής που κατέθεσε μήνυση εις βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη/ NDP

Ο Στέφανος Παπαδόπουλος είναι ο τραγουδιστής που κατέθεσε μήνυση εις βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη/ NDP

«Ό,τι έζησα και ό,τι είδα το κατέθεσα στη Δικαιοσύνη. Δεν ζητώ ούτε χρήματα, ούτε τίποτα. Υπάρχουν μάρτυρες για όσα αναφέρω στη μήνυσή μου. Είναι μια δύσκολη κατάσταση και πρωτόγνωρη για μένα. Θέλω να βγει η αλήθεια στο φως», είπε ο νεαρός τραγουδιστής, βγαίνοντας χθες από τα δικαστήρια. 

Καταγγελίες κατά Μαζωνάκη: «Δεν εκβιάζω κανέναν, θέλω να βγει η αλήθεια»

Ο Γιώργος Μαζωνάκης θεωρεί ότι πίσω από αυτή τη μήνυση υπάρχει ένα οργανωμένο σχέδιο εκβίασης. Έχει ήδη απευθυνθεί στο Τμήμα Εκβιαστών και όπως καταγγέλλει, προσπάθησαν ακόμη και με την επίκληση κρατουμένων των φυλακών να τον εκβιάσουν. Όταν δεν τα κατάφεραν, στρατολόγησαν ψευδομάρτυρες, υποστηρίζει.

Πρεμιέρα Μαζωνάκη λίγες ώρες μετά τη μήνυση εις βάρος του από 21χρονο τραγουδιστή/ NDP

Πρεμιέρα Μαζωνάκη λίγες ώρες μετά τη μήνυση εις βάρος του από 21χρονο τραγουδιστή/ NDP

Μαζωνάκης: «Απολύτως ψευδείς κι ανυπόστατες οι καταγγελίες σε βάρος μου»

«Η καταγγελία στο Εκβιαστών έγινε μέρες πριν από τη σημερινή μήνυση, δεν πρόκειται για απάντηση. Έγινε επώνυμα και με συγκεκριμένα στοιχεία. Ο Γιώργος Μαζωνάκης εκβιάζεται για παράνομες οικονομικές απαιτήσεις και καλείται να καταβάλει ποσά που δεν οφείλει σε επιχειρηματία νυχτερινού κέντρου. Ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας έχει ήδη κατονομαστεί και κληθεί από τις Αρχές», είπε ο δικηγόρος του, Γιώργος Λυκούδης στον ΣΚΑΪ.

Στο Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών ο Γιώργος Μαζωνάκης - Κατονόμασε επιχειρηματία

Να θυμίσουμε πως εδώ και μερικές μέρες, έχει βγει στη δμηοσιότητα η είδηση ότι νεαρός καλλιτέχνης σκοπεύει να κάνει μήνυση σε πολύ γνωστό τραγουδιστή για ασελγείς πράξεις κι ότι η μήνυση θα κατατίθετο την Τετάρτη ή την Πέμπττη. Όπως κι έγινε. Ο νεαρός τραγουδιστής μαζί με τον δικηγόρο του, Αλέξανδρο Παπαϊωαννίδη έφτασαν χθες το πρωί στην Ευελπίδωμ και κατέθεσαν μήνυση. 

O τραγουδιστής που κατέθεσε μήνυση σε βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη με τον δικηγόρο του, Αλέξανδρο Παπαϊωαννίδη

O τραγουδιστής που κατέθεσε μήνυση σε βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη με τον δικηγόρο του, Αλέξανδρο Παπαϊωαννίδη

«Σκοπός δεν είναι τα χρήματα, αλλά η ηθική δικαίωση. Όσα ισχυρίζεται η άλλη πλευρά είναι πυροτεχνήματα. Μη ρωτάτε γιατί ο εντολέας μου έκανε τώρα την καταγγελία. Σας θυμίζω ότι άλλα θύματα μίλησαν μετά από δέκα χρόνια. Έχουν περάσει σχεδόν 8 μήνες από τα όσα καταγγέλλει ο εντολέας μου», είπε ο δικηγόρος του 21χρονου τραγουδιστή στις «Αλήθειες με τη Ζήνα», σημειώνοντας πως ουδέποτε υπήρξε οποισδήποτε εκβιασμός σε βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη. 

Μαζωνάκης: Ποιος είναι ο τραγουδιστής που τον κατήγγειλε - Η μήνυσή του

Αναφερόμενος στη μήνυση σε βάρος του εντολέα του, ο δικηγόρος του Γ. Μαζωνάκη ανέφερε στον ΣΚΑΪ πεσήμανε: «Πηγαίνουν πέντε ώρες πριν από την πρεμιέρα για μια πράξη που δήθεν έγινε πριν από εννέα μήνες. Αυτό είναι ο ορισμός της εκβίασης. Γιατί δεν πήγαν έναν ή δύο μήνες νωρίτερα, αλλά την ημέρα της πρεμιέρας; Και μάλιστα είχαν προαναγγείλει από την Κυριακή ότι θα γίνει η μήνυση την Πέμπτη. Είναι μια προαναγγελθείσα καταγγελία. Αν αυτό δεν είναι σχέδιο, τότε τι είναι;».

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ
 |
ΠΡΕΜΙΕΡΑ
 |
ΜΗΝΥΣΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top