«Είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης ο αληθινός»- Πρεμιέρα λίγες ώρες μετά τη μήνυση

Πρεμιέρα έκανε ο Γιώργος Μαζωνάκης στην Ακτή Πειραιώς χθες βράδυ, στον απόηχο της μήνυσης που κατέθεσε εις βάρος του ο 21χρονος καλλιτέχνης, Στέφανος Παπαδόπουλος, για ασελγείς πράξεις, το πρωί της ίδιας μέρας.

Το κοινό υποδέχτηκε με δυνατό χειροκρότημα τον τραγουδιστή, ο οποίος είχε φτάσει στο κέντρο διασκέδασης, αρκετές ώρες πριν την πρεμιέρα του.

«Πώς είστε παρακαλώ; Από διάθεση πώς είστε, λέω, παρακαλώ; Κυρίες και κύριοι για να περάσουμε καλά, πρέπει να είστε ο εαυτός σας… Είναι πολύ βασικό να μην ντρέπεστε», ήταν μερικά από τα λόγια του στους παρευρισκόμενους.

Σε άλλο σημείο, είπε: «Κυρίες και κύριοι καλώς ήρθατε! Να συστηθώ ξανά, είμαι ο Γιώργος ο Μαζωνάκης ο αληθινός».

Ο δημοφιλής τραγουδιστής ευχαρίστησε τον κόσμο για την αγάπη του, αλλά και τους μουσικούς του, καθώς χωρίς αυτούς θα ήταν μόνος, όπως είπε.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης που συνηθίζει να απαντά μέσα από τη μουσική και τα τραγούδια του, δεν έκανε καμία άλλη αναφορά από τη σκηνή στη μήνυση που προηγήθηκε λίγες ώρες πριν από τον 21χρονο τραγουδιστή, ο οποίος τον κατηγορεί για άσεμνες χειρονομίες, πράξεις και ανήθικες προτάσεις σε χώρο εργασίας, την περίοδο που συνεργάζονταν τον Απρίλιο του 2025.

«Ό,τι έζησα και ό,τι είδα το κατέθεσα στη Δικαιοσύνη. Δεν ζητώ ούτε χρήματα, ούτε τίποτα. Υπάρχουν μάρτυρες για όσα αναφέρω στη μήνυσή μου. Είναι μια δύσκολη κατάσταση και πρωτόγνωρη για μένα. Θέλω να βγει η αλήθεια στο φως», είπε ο νεαρός τραγουδιστής, βγαίνοντας χθες από τα δικαστήρια.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης θεωρεί ότι πίσω από αυτή τη μήνυση υπάρχει ένα οργανωμένο σχέδιο εκβίασης. Έχει ήδη απευθυνθεί στο Τμήμα Εκβιαστών και όπως καταγγέλλει, προσπάθησαν ακόμη και με την επίκληση κρατουμένων των φυλακών να τον εκβιάσουν. Όταν δεν τα κατάφεραν, στρατολόγησαν ψευδομάρτυρες, υποστηρίζει.

«Η καταγγελία στο Εκβιαστών έγινε μέρες πριν από τη σημερινή μήνυση, δεν πρόκειται για απάντηση. Έγινε επώνυμα και με συγκεκριμένα στοιχεία. Ο Γιώργος Μαζωνάκης εκβιάζεται για παράνομες οικονομικές απαιτήσεις και καλείται να καταβάλει ποσά που δεν οφείλει σε επιχειρηματία νυχτερινού κέντρου. Ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας έχει ήδη κατονομαστεί και κληθεί από τις Αρχές», είπε ο δικηγόρος του, Γιώργος Λυκούδης στον ΣΚΑΪ.

Να θυμίσουμε πως εδώ και μερικές μέρες, έχει βγει στη δμηοσιότητα η είδηση ότι νεαρός καλλιτέχνης σκοπεύει να κάνει μήνυση σε πολύ γνωστό τραγουδιστή για ασελγείς πράξεις κι ότι η μήνυση θα κατατίθετο την Τετάρτη ή την Πέμπττη. Όπως κι έγινε. Ο νεαρός τραγουδιστής μαζί με τον δικηγόρο του, Αλέξανδρο Παπαϊωαννίδη έφτασαν χθες το πρωί στην Ευελπίδωμ και κατέθεσαν μήνυση.

«Σκοπός δεν είναι τα χρήματα, αλλά η ηθική δικαίωση. Όσα ισχυρίζεται η άλλη πλευρά είναι πυροτεχνήματα. Μη ρωτάτε γιατί ο εντολέας μου έκανε τώρα την καταγγελία. Σας θυμίζω ότι άλλα θύματα μίλησαν μετά από δέκα χρόνια. Έχουν περάσει σχεδόν 8 μήνες από τα όσα καταγγέλλει ο εντολέας μου», είπε ο δικηγόρος του 21χρονου τραγουδιστή στις «Αλήθειες με τη Ζήνα», σημειώνοντας πως ουδέποτε υπήρξε οποισδήποτε εκβιασμός σε βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη.

Αναφερόμενος στη μήνυση σε βάρος του εντολέα του, ο δικηγόρος του Γ. Μαζωνάκη ανέφερε στον ΣΚΑΪ πεσήμανε: «Πηγαίνουν πέντε ώρες πριν από την πρεμιέρα για μια πράξη που δήθεν έγινε πριν από εννέα μήνες. Αυτό είναι ο ορισμός της εκβίασης. Γιατί δεν πήγαν έναν ή δύο μήνες νωρίτερα, αλλά την ημέρα της πρεμιέρας; Και μάλιστα είχαν προαναγγείλει από την Κυριακή ότι θα γίνει η μήνυση την Πέμπτη. Είναι μια προαναγγελθείσα καταγγελία. Αν αυτό δεν είναι σχέδιο, τότε τι είναι;».