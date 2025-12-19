Αίγιο: 22χρονη καταγγέλλει ληστεία από συγγενείς και βιασμό από τον ξάδερφο

Μια 22χρονη στο Αίγιο κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα βιασμού και ληστείας από πρόσωπα του οικογενειακού της περιβάλλοντος.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το tempo24.news, η 22χρονη Ρομά βρέθηκε στην Καλαμάτα με μια συνομήλικη ξαδέρφη της, τον σύζυγό της και έναν ξάδερφό του και αποφάσισαν να πάνε στο Αίγιο.

Εκεί, σύμφωνα με την καταγγελία, αφού τη νάρκωσαν ρίχνοντάς της κάτι στο ποτό, της απέσπασαν το χρηματικό ποσό των 10.000 ευρώ που είχε μαζί και τα χρυσαφικά της, ενώ ο ξάδερφος φέρεται να τη βίασε.

Οι δράστες έχουν ταυτοποιηθεί, σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία και αναζητούνται από τις αρχές.