«Χωρίς Ζάχαρη»: Η πιο γλυκιά παγίδα

Μύθοι και αλήθειες για τα τρόφιμα «χωρίς ζάχαρη»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
19.12.25 , 11:58 GNTM: Αποκλειστικό απόσπασμα από τον τελικό - Η μεταμόρφωση σε κρύσταλλα
19.12.25 , 11:47 Νίκος Παππάς: «Δεν γρονθοκόπησα κανέναν, δε με αναζήτησε κανείς»
19.12.25 , 11:43 Εγκαταστάθηκαν οι πρώτες «έξυπνες κάμερες» στην Αττική - Σε ποια σημεία
19.12.25 , 11:25 Συντετριμμένη η Ελένη Χατζίδου: «Έχω δεχθεί σεξουαλική παρενόχληση»
19.12.25 , 10:49 Αγρότες: Κλιμάκωση στα μπλόκα ενόψει Χριστουγέννων
19.12.25 , 10:44 Αλεξάνδρα Νίκα: «Συμβουλεύομαι τον Κωνσταντίνο σε όλα. Με βοηθάει»
19.12.25 , 10:38 GNTM - Ραφαηλία για Μιχάλη: «Καμία σχέση... είμαστε πολύ καλοί φίλοι»
19.12.25 , 10:35 Διαμαντής Καραναστάσης: Τι έδειξε το αλκοτέστ - Η ανάρτησή του
19.12.25 , 10:22 «Χωρίς Ζάχαρη»: Η πιο γλυκιά παγίδα
19.12.25 , 09:54 Kέντρικ Ναν: Τι είπε για τον τραυματισμό του
19.12.25 , 09:44 Nεκρός ο ύποπτος για το μακελειό στο Πανεπιστήμιο του Μπράουν
19.12.25 , 09:40 StarLight - Βλάσης Πασιούδης: «Ένιωσα κάτι που έχασα για καιρό: Την ελπίδα»
19.12.25 , 09:36 «Είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης ο αληθινός»- Πρεμιέρα λίγες ώρες μετά τη μήνυση
19.12.25 , 09:24 6 συμπτώματα κατάθλιψης που μπορεί να οδηγήσουν σε άνοια - Τι έδειξε έρευνα
19.12.25 , 09:06 Συμφωνία για δάνειο 90 δισ. ευρώ στην Ουκρανία από την ΕΕ
«Με τον πατέρα μου δεν είχα καμία σχέση, δεν έχω ούτε μία καλή ανάμνηση»
Ποια ζώδια θα επηρεάσει περισσότερο η Νέα Σελήνη στον Τοξότη
Δέσποινα Βανδή: «Έχουμε καταστραφεί από τα μελομακάρονά σου, Γιώργο»
Μαρίζα Ρίζου: «Ο πατέρας μου ερχόταν οριακά μεθυσμένος στα live»
Απόστολος Ρουβάς: Άνοιξε πιτσαρία στην Ηλιούπολη- Τι είπε για τον γιο του
Ο Άρης Μουγκοπέτρος δείχνει για πρώτη φορά τα πρόσθετα δάχτυλά του
Κατερίνα Καινούργιου για Γιώργο Μαζωνάκη: «Θεωρώ φρικτό αυτό το τσίρκο»
Διαμαντής Καραναστάσης: Τι έδειξε το αλκοτέστ - Η ανάρτησή του
Γιάννης Βούρος: Οι σπουδές, οι γάμοι, τα διαζύγια και τα παιδιά
Την Παρασκευή παίρνουν τα δώρα τους οι συνταξιούχοι
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: εξωτερική φωτογραφία pexels.com
«Χωρίς Ζάχαρη»… Αλλά Όχι Χωρίς Παγίδες
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στη σημερινή εποχή που όλοι ψάχνουμε “πιο υγιεινές” επιλογές, το βλέπουμε παντού: χωρίς ζάχαρη, sugar free, 0%. Αλλά τι σημαίνει πραγματικά αυτό; Και, κυρίως, είναι πράγματι τόσο αθώο όσο ακούγεται;

Τι σημαίνει “χωρίς ζάχαρη”;

«Σύμφωνα με τη νομοθεσία, ένα προϊόν μπορεί να χαρακτηριστεί “χωρίς ζάχαρη” όταν περιέχει λιγότερο από 0,5 γραμμάρια σακχάρων ανά 100 γραμμάρια ή ml», ανέφερε στο star.gr, η διαιτολόγος - διατροφολόγος, Θέλεια Βασιλαντωνάκη.

Χάσε κιλά και γυμνάσου με τη βοήθεια ενός τοίχου

Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν είναι γλυκό — σημαίνει απλώς ότι η γλυκύτητα προέρχεται από άλλες πηγές.

 Οι πιο συχνές “παγίδες” πίσω από τη γλυκιά ετικέτα

1)    Γλυκαντικά στη θέση της ζάχαρης
Τα περισσότερα “χωρίς ζάχαρη” προϊόντα περιέχουν πολυόλες (όπως σορβιτόλη, μαλτιτόλη) ή τεχνητά γλυκαντικά (όπως ασπαρτάμη, σουκραλόζη).
Παρότι προσφέρουν γεύση χωρίς θερμίδες, σε μεγάλες ποσότητες μπορούν να προκαλέσουν φούσκωμα ή γαστρεντερικές ενοχλήσεις.

2)    Περισσότερα λιπαρά για καλύτερη γεύση
Για να αντισταθμιστεί η απουσία ζάχαρης, πολλοί κατασκευαστές αυξάνουν τα λιπαρά. Έτσι, ένα “sugar free” γλυκό μπορεί να έχει σχεδόν ίδιες θερμίδες με το κανονικό.

To ρόφημα με τις λίγες θερμίδες που ενισχύει το ανοσοποιητικό

3)    “Χωρίς ζάχαρη” δεν σημαίνει “υγιεινό”
Μπορεί να είναι γεμάτο συντηρητικά, χρωστικές ή εξαιρετικά επεξεργασμένα συστατικά.
Η φράση “χωρίς” δεν είναι συνώνυμη του “καλό για εσένα” — είναι απλώς εργαλείο marketing.

Τι να προσέχεις πριν αγοράσεις

Διάβασε προσεκτικά τα συστατικά. Αν βλέπεις λέξεις που τελειώνουν σε -όλη ή ονόματα τεχνητών γλυκαντικών, υπάρχει γλυκαντική ουσία.

Έλεγξε τους υδατάνθρακες. Αν είναι υψηλοί, σημαίνει ότι υπάρχουν άλλες μορφές σακχάρων.

Κοίτα τη συνολική εικόνα. Μην εστιάζεις μόνο στη λέξη “χωρίς” — δες λίπη, θερμίδες και επίπεδο επεξεργασίας.

 Το συμπέρασμα

Το “χωρίς ζάχαρη” δεν είναι απαραίτητα ψέμα — αλλά σίγουρα δεν είναι πάντα αλήθεια με την έννοια που φανταζόμαστε.
Αν χρησιμοποιηθεί σωστά, μπορεί να βοηθήσει στη μείωση των θερμίδων ή στον έλεγχο της γλυκόζης. Όμως αν το αντιμετωπίζουμε σαν “ελεύθερο πάσο” για υπερκατανάλωση, το αποτέλεσμα είναι το αντίθετο.
 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΧΩΡΙΣ ΖΑΧΑΡΗ
 |
SUGAR FREE
 |
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΠΑΓΙΔΕΣ
 |
ΔΙΑΤΡΟΦΗ
 |
ΥΓΙΕΙΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ
 |
ΘΕΡΜΙΔΕΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top