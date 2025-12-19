«Χωρίς Ζάχαρη»: Η πιο γλυκιά παγίδα

Στη σημερινή εποχή που όλοι ψάχνουμε “πιο υγιεινές” επιλογές, το βλέπουμε παντού: χωρίς ζάχαρη, sugar free, 0%. Αλλά τι σημαίνει πραγματικά αυτό; Και, κυρίως, είναι πράγματι τόσο αθώο όσο ακούγεται;

Τι σημαίνει “χωρίς ζάχαρη”;

«Σύμφωνα με τη νομοθεσία, ένα προϊόν μπορεί να χαρακτηριστεί “χωρίς ζάχαρη” όταν περιέχει λιγότερο από 0,5 γραμμάρια σακχάρων ανά 100 γραμμάρια ή ml», ανέφερε στο star.gr, η διαιτολόγος - διατροφολόγος, Θέλεια Βασιλαντωνάκη.

Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν είναι γλυκό — σημαίνει απλώς ότι η γλυκύτητα προέρχεται από άλλες πηγές.

Οι πιο συχνές “παγίδες” πίσω από τη γλυκιά ετικέτα

1) Γλυκαντικά στη θέση της ζάχαρης

Τα περισσότερα “χωρίς ζάχαρη” προϊόντα περιέχουν πολυόλες (όπως σορβιτόλη, μαλτιτόλη) ή τεχνητά γλυκαντικά (όπως ασπαρτάμη, σουκραλόζη).

Παρότι προσφέρουν γεύση χωρίς θερμίδες, σε μεγάλες ποσότητες μπορούν να προκαλέσουν φούσκωμα ή γαστρεντερικές ενοχλήσεις.

2) Περισσότερα λιπαρά για καλύτερη γεύση

Για να αντισταθμιστεί η απουσία ζάχαρης, πολλοί κατασκευαστές αυξάνουν τα λιπαρά. Έτσι, ένα “sugar free” γλυκό μπορεί να έχει σχεδόν ίδιες θερμίδες με το κανονικό.

3) “Χωρίς ζάχαρη” δεν σημαίνει “υγιεινό”

Μπορεί να είναι γεμάτο συντηρητικά, χρωστικές ή εξαιρετικά επεξεργασμένα συστατικά.

Η φράση “χωρίς” δεν είναι συνώνυμη του “καλό για εσένα” — είναι απλώς εργαλείο marketing.

Τι να προσέχεις πριν αγοράσεις

Διάβασε προσεκτικά τα συστατικά. Αν βλέπεις λέξεις που τελειώνουν σε -όλη ή ονόματα τεχνητών γλυκαντικών, υπάρχει γλυκαντική ουσία.

Έλεγξε τους υδατάνθρακες. Αν είναι υψηλοί, σημαίνει ότι υπάρχουν άλλες μορφές σακχάρων.

Κοίτα τη συνολική εικόνα. Μην εστιάζεις μόνο στη λέξη “χωρίς” — δες λίπη, θερμίδες και επίπεδο επεξεργασίας.

Το συμπέρασμα

Το “χωρίς ζάχαρη” δεν είναι απαραίτητα ψέμα — αλλά σίγουρα δεν είναι πάντα αλήθεια με την έννοια που φανταζόμαστε.

Αν χρησιμοποιηθεί σωστά, μπορεί να βοηθήσει στη μείωση των θερμίδων ή στον έλεγχο της γλυκόζης. Όμως αν το αντιμετωπίζουμε σαν “ελεύθερο πάσο” για υπερκατανάλωση, το αποτέλεσμα είναι το αντίθετο.

