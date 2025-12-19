GNTM: Αποκλειστικό απόσπασμα από τον τελικό - Η μεταμόρφωση σε κρύσταλλα

Η ανακοίνωση της Ηλιάνας Παπαγεωργίου στα μοντέλα που έφτασαν στον τελικό

19.12.25 , 11:58 GNTM: Αποκλειστικό απόσπασμα από τον τελικό - Η μεταμόρφωση σε κρύσταλλα
Δείτε το αποκλειστικό απόσπασμα από τον τελικό του GNTM 2025
Ο μεγάλος τελικός του GNTM 2025, απόψε τις 21:00 στο Star, είναι γεγονός! Το πρωί της Παρασκευής είδαμε ένα αποκλειστικό απόσπασμα στο Breakfast@Star, πήραμε μια μικρή από όσα γίνουν στο φινάλε του αγαπημένου προγράμματος.

GNTM: Αποκλειστικό απόσπασμα από τον τελικό - Η μεταμόρφωση σε κρύσταλλα

«Έχει φτάσει πια η μεγάλη στιγμή. Είμαστε στο τελικό του φετινού GNTM. Τώρα είναι η στιγμή σας. Δώστε τα όλα», ακούμε την Ηλιάνα Παπαγεωργίου να ανακοινώνει στα τέσσερα μοντέλα. «Ο τελικός ξεκινάει με πασαρέλα», λέει η Ζενεβιέβ Μαζαρί στην Ειρήνη, τον Γιώργο, την Ξένια και τον Ανέστη.

GNTM - Ραφαηλία για Μιχάλη: «Καμία σχέση... είμαστε πολύ καλοί φίλοι»

GNTM: Αποκλειστικό απόσπασμα από τον τελικό - Η μεταμόρφωση σε κρύσταλλα

Στη συνέχεια, η Ζεν αποκαλύπτει το concept της δοκιμασίας. «Η κορύφωση του πάρτι έχει συμβεί και πλέον εσείς αποφασίζετε να μεταμορφωθείτε σε κρύσταλλα και να χορέψετε πάνω σε ένα πολυέλαιο. Κι όταν τελειώσει αυτή η δοκιμασία, κατεβαίνετε τον πολυέλαιο και πλέον φοράτε μόνο τα απαραίτητα κι αμύθητης αξίας κοσμήματα και παίρνετε το μπάνιο σας», είπε ενώ την ακούμε στη συνέχεια να λέει συγκινημένη: «Από τα βάθη της ψυχής μου, με κάνετε και τρέμω. Μπράβο σας!».

GNTM: Αποκλειστικό απόσπασμα από τον τελικό - Η μεταμόρφωση σε κρύσταλλα

Μετά τις βαθμολογίες των κριτών, ακούμε την Ηλιάνα να λέει στα μοντέλα: «Δεν έχει καθοριστεί τίποτα ακόμα. Η ψήφος του κοινού μπορεί να ανατρέψει το αποτέλεσμα».

