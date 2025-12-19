Στην αντεπίθεση ο Μαζωνάκης: Μηνύει τον 22χρονο και έναν επιχειρηματία

Όσα είπε ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη, Χαράλαμπος Λυκούδης, για τις επόμενες κινήσεις του τραγουδιστή στις «Αλήθειες με τη Ζήνα»
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στην αντεπίθεση περνά ο Γιώργος Μαζωνάκης μετά τη μήνυση σε βάρος του από τον 22χρονο τραγουδιστή Στέφανου Παπαδόπουλου. Ο δικηγόρος του ανακοίνωσε ότι θα κινηθεί νομικά τόσο σε βάρος του, όσο και βάρος ενός επιχειρηματία και συγγενικών του προσώπων που φέρεται να τον απειλούσαν. 

«Είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης ο αληθινός»- Πρεμιέρα λίγες ώρες μετά τη μήνυση

Νέα τροπή φαίνεται να λαμβάνει η υπόθεση που αφορά τον Γιώργο Μαζωνάκη, καθώς ο νομικός του εκπρόσωπος, Χαράλαμπος Λυκούδης, γνωστοποίησε ότι επίκειται η κατάθεση μηνύσεων τόσο κατά του 21χρονου Στέφανου Παπαδόπουλου όσο και εναντίον γνωστού επιχειρηματία και συγγενικών του προσώπων.

Γιώργος Μαζωνάκης: Θα κληθεί να δώσει εξηγήσεις μετά τη μήνυση

Όπως ανέφερε ο δικηγόρος του Χαράλαμπος Λυκούδης στην εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήναο νεαρός τραγουδιστής πρόκειται να βρεθεί αντιμέτωπος με κατηγορίες για συκοφαντική δυσφήμιση, ψευδή καταμήνυση, αλλά και για συμμετοχή –όπως υποστηρίζει η πλευρά του τραγουδιστή– σε απόπειρα εκβιασμού.

Μαζωνάκης: Ποιος είναι ο τραγουδιστής που τον κατήγγειλε - Η μήνυσή του

Μηνύσεις από τον Γιώργο Μαζωνάκη

«Έγινε μία μήνυση χθες, την Πέμπτη 18/12. Το ίδιο βράδυ είχε πρεμιέρα ο κ. Μαζωνάκης. Ταυτόχρονα με αυτή την καταγγελία που είχε προαναγγελθεί από την προηγούμενη Κυριακή, η μήνυση αυτή έγινε φέιγ βολάν και την έχουν όλοι οι δημοσιογράφοι. Εάν αυτό δεν αποτελεί μέρος ενός εκβιαστικού σχεδίου, ότι την ημέρα της πρεμιέρας σου καταθέτεται μήνυση, τότε τι είναι; Έγινε επίκληση σοβαρών ονομάτων κρατουμένων ότι έχει να κάνει μαζί τους», τόνισε ο κ. Λυκούδης. 

Από την πλευρά του, ο 22χρονος, σε δήλωσή του στην εκπομπή δε θέλησε να απαντήσει περαιτέρω, λέγοντας: «Η υπόθεση έχει πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης: «Η υπόθεση έχει πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης. Η αλήθεια πονάει, αλλά πάντα θεραπεύει. Δε με απασχολεί τι λέει ο Γιώργος Μαζωνάκης και η πλευρά του».

Στην αντεπίθεση ο Μαζωνάκης: Μηνύει τον 22χρονο και έναν επιχειρηματία

Μαζωνάκης: Οι απειλές και ο εκβιασμός για χρήματα - Μηνύσεις σε ακόμα τρία άτομα

Παράλληλα, όπως προανήγγειλε, μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα κατατεθεί μήνυση και σε βάρος επιχειρηματία, ο οποίος έχει ήδη κατονομαστεί στη Δίωξη Εκβιαστών.

Στο ίδιο νομικό πλαίσιο αναμένεται να κινηθούν διαδικασίες και κατά δύο συγγενικών προσώπων του επιχειρηματία, τα οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, έχουν αποστείλει απειλητικά μηνύματα στον καλλιτέχνη. Όπως εξήγησε ο κ. Λυκούδης, το προηγούμενο διάστημα ο κ. Μαζωνάκης είχε δεχθεί απειλές από τους εν λόγω ανθρώπους, οι οποίοι του ζητούσαν μεγάλα χρηματικά ποσά, τα οποία ισχυρίζονταν ότι τους χρωστούσε. Μάλιστα, επικαλούνταν, για εκφοβισμό, το όνομα ανθρώπου μέσα από τις φυλακές. 

«Έγινε μια προσπάθεια να εκβιαστεί με ονόματα από τις φυλακές. Δεν ενέδωσε στους εκβιασμούς, δεν έδωσε ποτέ χρήματα σε παράνομες απαιτήσεις. Του ζητούνται χρήματα που δεν οφείλει. Άλλες φορές ζητούσαν 200.000 ευρώ, άλλες 250.000 ευρώ και άλλες φορές 500.000 ευρώ, ανάλογα με τα κέφια», επεσήμανε ο κ. Λυκούδης. 

Λυκούδης για υπόθεση Μαζωνάκη: «Η καταγγελία αφορά στην πρόταση ενός ενήλικα σε έναν άλλον ενήλικα για να συνευρεθούν σεξουαλικά»

Ο κ. Λυκούδης ξεκαθάρισε, επίσης, ότι η καταγγελία του 21χρονου δεν αφορά περιστατικό άσκησης βίας από τον Γιώργο Μαζωνάκη. Όπως υποστήριξε, πρόκειται αποκλειστικά για ισχυρισμό που σχετίζεται με πρόταση μεταξύ δύο ενηλίκων για σεξουαλική συνεύρεση, χωρίς αυτή να πραγματοποιηθεί. Μάλιστα, σημείωσε ότι το συγκεκριμένο γεγονός δεν επηρέασε ούτε την πρόσληψη ούτε τη διάρκεια ή την ολοκλήρωση της επαγγελματικής τους συνεργασίας.

«Δεν μιλάμε για πράξεις βίας, ούτε κάποιες άλλες μορφές απειλών. Οριοθετούμε ότι αυτή η καταγγελία αφορά στην πρόταση ενός ενήλικα σε έναν άλλον ενήλικα για να συνευρεθούν σεξουαλικά. Γι αυτό κατηγορείται ο Γιώργος Μαζωνάκης. Η μη πραγματοποίηση αυτής της συνεύρεσης δε στάθηκε εμπόδιο ούτε στην πρόσληψη ούτε στη συνέχιση, αλλά ούτε στην ολοκλήρωση της συνεργασίας αυτών των δύο ανθρώπων», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Στην αντεπίθεση ο Μαζωνάκης: Μηνύει τον 22χρονο και έναν επιχειρηματία

Μάλιστα, όπως αποκάλυψε ο κ. Λυκούδης, ο 22χρονος καταγγέλων φέρεται να έστελνε μηνύματα στον μαέστρο του Γιώργου Μαζωνάκη να ενταχθεί στο σχήμα που εμφανίζεται φέτος ο γνωστός τραγουδιστής. 

«Έχουμε έναν άνθρωπο που ανεβάζει υλικό στα social media, τον παρακαλάει να ενταχθεί στο σχήμα του και παέι και του κάνει αυτή τη μήνυση και τι διακινεί στους δημοσιογράφους όλης της χώρας». 

