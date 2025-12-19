Νίκος Παππάς: «Δεν γρονθοκόπησα κανέναν, δε με αναζήτησε κανείς»

Η απάντηση του ευρωβουλευτή στις κατηγορίες που του αποδίδονται

Τη δική του οπτική για το περιστατικό που σημειώθηκε στο Στρασβούργο ανάμεσα σε εκείνον και στον δημοσιογράφο Νίκος Γιαννόπουλο έδωσε ο ανεξάρτητος πλέον ευρωβουλευτής Νίκος Παππάς. 

Νίκος Παππάς: «Σε χτύπησα γιατί κοίτα πώς είσαι» - Το επεισόδιο ξυλοδαρμού

Όπως είπε στην εκπομπή «Buongiorno» δεν φυγαδεύτηκε ποτέ από τη Γερμανία και δεν τον αναζήτησε κανείς στο Στρασβούργο για να τον συλλάβει. Αρνήθηκε επίσης ότι γρονθοκόπησε τον δημοσιογράφο και τόνισε ότι προκλήθηκε και λειτούργησε εσφαλμένα σε βάρος του. 

Νίκος Παππάς 1

Σύμφωνα με όσα είπε, όλα ξεκίνησαν όταν ο δημοσιογράφος τον έσπρωξε με έντονο τρόπο ενώ εκείνος καθόταν σε εστιατόριο του Στρασβούργου και απολάμβανε το ποτό του με την παρέα του. 

Παππάς: Η πρώτη αντίδραση για το περιστατικό ξυλοδαρμού - «Αντέδρασα λάθος»

Τότε, όπως ισχυρίζεται, του είπε ότι θα μπορούσε να του ζητήσει ένα συγγνώμη και να περάσει. Όμως ο δημοσιογράφος, που κατά τον κ. Παππά, έδειχνε υπό την επήρεια αλκοόλ, του είπε «ξέρεις καλά ποιος είμαι και μπορώ να σε καταστρέψω». 

Ο δημοσιογράφος Νίκος Γιαννόπουλος

Ο δημοσιογράφος Νίκος Γιαννόπουλος

Στη συνέχεια ο ευρωβουλευτής του ζήτησε να βγουν έξω να μιλήσουν για να μην δώσουν λαβή για σχόλια στους θαμώνες του εστιατορίου και βγαίνοντας, ο δημοσιογράφος, φέρεται κατά τον Νίκο Παππά να του έκανε ένα χυδαίο σχόλιο για κάτι πολύ προσωπικό του, που το γνωρίζουν ελάχιστοι, με αποτέλεσμα εκείνος, όπως είπε να «σηκώσει χέρι».

Νίκος Παππάς: Εκτός ευρωομάδας ΣΥΡΙΖΑ με απόφαση Φάμελλου

«Δεν τον γρονθοκόπησα σε καμία περίπτωση. Με τη σωματική διάπλαση που έχω αν τον είχα γρονθοκοπήσει θα είχε κάποιο σημάδι. Εκείνος δεν είχε τίποτα. Ομολογώ ότι έκανα μια χειρονομία υποτιμητική προς το μέρος του, θέλετε να το πείτε σπρώξιμο, θέλετε να το πείτε χαστούκι, πείτε όπως θέλετε. Ζητάω συγγνώμη από όλους για αυτή την πράξη. Καταδικάζω την πράξη μου και ντρέπομαι», είπε και συνέχισε:

«Έχω αυτοέλεγχο, έχω πολλά φίλτρα, υπομονή και μεγάλη πειθαρχία και αυτοέλεγχο. Ειπώθηκε κάτι από τον δημοσιογράφο που με έκανε έξω φρενών και δεν μπόρεσα να διαχειριστώ τα συναισθήματά μου. Δεν μπορώ να το πω τώρα και απολογούμαι. Είναι ένα μάθημα όλο αυτό, όχι τόσο για αυτά που περνάω εγώ, αλλά για όλα αυτά που περνάει η οικογένειά μου. Είναι ένα καλό μάθημα για μένα, ώστε ακόμα και σε τέτοια σχόλια να μαθαίνω να κρατάω την ψυχραιμία μου».

Νίκος Παππάς 2

Όσο για το αν κρύφτηκε και φυγαδεύτηκε μέσω Γερμανίας για να γλιτώσει το αυτόφωρο ο Νίκος Παππάς απάντησε:

«Δεν έφυγα και δεν φυγαδεύτηκα ποτέ. Μετά το περιστατικό πήγα στην Ολομέλεια, ψήφισα κι έφυγα το βράδυ, όπως κάνω κάθε φορά. Έφυγα μέσω Γερμανίας γιατί από Στρασβούργο έχει μόνο μια πτήση και μέσω Γερμανίας φεύγουν όλοι οι ευρωβουλευτές. Δε με αναζήτησε κανείς».

Σχετικά τέλος με τη διαγραφή του από τον ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι ήταν το μόνο θετικό σε αυτή την υπόθεση, προσθέτοντας πως «ούτως ή άλλως δεν ταιριάζανε τα χνώτα μας πλέον, αλλάξαν επικεφαλής, είναι μετέωρο το κόμμα».

ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΠΑΣ
ΕΠΙΘΕΣΗ
ΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
