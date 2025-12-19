Αγρότες: Κλιμάκωση στα μπλόκα ενόψει Χριστουγέννων

Μήνυμα για συνέχιση αλλά και περαιτέρω κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων έστειλαν αγρότες, κτηνοτρόφοι, αλιείς και μελισσοκόμοι που συμμετείχαν στη σημερινή σύσκεψη της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων στον Λευκώνα Σερρών (σε πάνω από 61 οι συμμετέχουσες αντιπροσωπείες), δηλώνοντας απογοητευμένοι από τις εξαγγελίες κυβερνητικών στελεχών.

Οι συμμετέχοντες στη σύσκεψη της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων κάλεσαν τον πρωθυπουργό να δώσει άμεσα λύσεις στα αιτήματά τους, επισημαίνοντας ότι, εφόσον η κυβέρνηση επιθυμεί τη διατήρηση της αγροτικής δραστηριότητας στην ύπαιθρο και τη στήριξη ενός βιώσιμου αγροτικού τομέα, οφείλει να προχωρήσει σε ουσιαστικές παρεμβάσεις.

Παράλληλα, ξεκαθάρισαν ότι θα περάσουν τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς στα αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα που έχουν στηθεί σε όλη τη χώρα, δίνοντας ωστόσο ιδιαίτερη έμφαση στη διευκόλυνση των μετακινήσεων των πολιτών.

Όπως αποφασίστηκε, τόσο κατά τη διάρκεια του προσεχούς Σαββατοκύριακου όσο και στις ημέρες των εορτών, οι μπάρες στα διόδια θα ανοίγουν, ώστε η διέλευση να γίνεται ελεύθερα και χωρίς ταλαιπωρία για τους εκδρομείς. Άλλωστε, όπως επανέλαβαν οι εκπρόσωποι των μπλόκων, στόχος τους δεν είναι να στραφεί η κοινωνία εναντίον τους, αλλά να συνεχίσουν τον αγώνα τους διεκδικώντας ουσιαστικές λύσεις για το μέλλον του πρωτογενούς τομέα.

Τα παραπάνω ανέφερε, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας, Δημήτρης Μόσχος, διευκρινίζοντας ότι απόφαση της σύσκεψης είναι από σήμερα κιόλας να προχωρήσουν σε σκλήρυνση της στάσης τους στα σημεία όπου έχουν αναπτυχθεί τα μπλόκα.

Όπως τόνισε, η κλιμάκωση των κινητοποιήσεων θα γίνει στο πλαίσιο των διεκδικήσεων που έχουν ήδη αποσταλεί στο Μέγαρο Μαξίμου και επανέλαβε ότι θα διατηρείται ελεύθερη η διέλευση για τα Ι.Χ. αυτοκίνητα και τα τουριστικά λεωφορεία, ώστε να μην δημιουργείται πρόβλημα στις μετακινήσεις των πολιτών.

«Το μόνο σίγουρο είναι ότι παραμένουμε στους δρόμους με τα τρακτέρ και τα αγροτικά μας οχήματα. Η κυβέρνηση δεν έχει δώσει καμία ουσιαστική λύση και επιβεβαιώνει ότι ο διάλογος που προτείνει είναι προσχηματικός», δήλωσε ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας, Κώστας Τζέλλας. Σημείωσε και αυτός με τη σειρά του ότι οι κινητοποιήσεις γίνονται με σεβασμό προς την κοινωνία, επιτρέποντας τη διέλευση ευπαθών προϊόντων και λεωφορείων.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος του Αλιευτικού Συλλόγου Βόλου και της Ομοσπονδίας Αλιέων Μαγνησίας, Παναγιώτης Περράκης, μίλησε για έναν κλάδο που οδηγείται σε μαρασμό.

«Τα προβλήματα στην αλιεία είναι τεράστια και παραμένουν χωρίς καμία απάντηση. Έχουμε καταθέσει αναλυτικά τα αιτήματά μας στο υπουργείο και στους αρμόδιους, αλλά μέχρι σήμερα δεν έχει δοθεί καμία λύση», δήλωσε.

Όπως επισήμανε, οι αλιείς πλήττονται από την εξάπλωση ξενικών ειδών, το αυξημένο κόστος λειτουργίας και τα υψηλά ενεργειακά τιμολόγια, ενώ υπογράμμισε ότι η αλιεία αποτελεί βασικό πυλώνα του πρωτογενούς τομέα, μαζί με τη γεωργία και την κτηνοτροφία. «Είμαστε όλοι ένα. Περιμένουμε ουσιαστικά μέτρα. Αν η πολιτεία κάνει ένα βήμα μπροστά, θα κάνουμε κι εμείς ένα βήμα πίσω για να βρεθεί λύση», ανέφερε.

Αγρότες: To xρονοδιάγραμμα των κινητοποιήσεων

Σύμφωνα με τις αποφάσεις της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων, την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου από τις 14:00 προγραμματίζεται κλείσιμο δρόμων και παρακαμπτηρίων, σε μια συμβολική κίνηση που συμπίπτει με τη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών.

Το Σαββατοκύριακο 20-21 Δεκεμβρίου θα ανοίξουν συμβολικά τα διόδια, επιτρέποντας την ελεύθερη διέλευση για τη διευκόλυνση των εορταστικών μετακινήσεων.

Από την Τρίτη 23 έως και την Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου προβλέπεται προσωρινή αποκλιμάκωση με άνοιγμα των δρόμων, πριν την επανέναρξη των κινητοποιήσεων την Πρωτοχρονιά.