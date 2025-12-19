Διαμαντής Καραναστάσης: Τι έδειξε το αλκοτέστ - Η ανάρτησή του

Πρόστιμο και αφαίρεση διπλώματος μετά τον έλεγχο της Τροχαίας

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
19.12.25 , 11:58 GNTM: Αποκλειστικό απόσπασμα από τον τελικό - Η μεταμόρφωση σε κρύσταλλα
19.12.25 , 11:47 Νίκος Παππάς: «Δεν γρονθοκόπησα κανέναν, δε με αναζήτησε κανείς»
19.12.25 , 11:43 Εγκαταστάθηκαν οι πρώτες «έξυπνες κάμερες» στην Αττική - Σε ποια σημεία
19.12.25 , 11:25 Συντετριμμένη η Ελένη Χατζίδου: «Έχω δεχθεί σεξουαλική παρενόχληση»
19.12.25 , 10:49 Αγρότες: Κλιμάκωση στα μπλόκα ενόψει Χριστουγέννων
19.12.25 , 10:44 Αλεξάνδρα Νίκα: «Συμβουλεύομαι τον Κωνσταντίνο σε όλα. Με βοηθάει»
19.12.25 , 10:38 GNTM - Ραφαηλία για Μιχάλη: «Καμία σχέση... είμαστε πολύ καλοί φίλοι»
19.12.25 , 10:35 Διαμαντής Καραναστάσης: Τι έδειξε το αλκοτέστ - Η ανάρτησή του
19.12.25 , 10:22 «Χωρίς Ζάχαρη»: Η πιο γλυκιά παγίδα
19.12.25 , 09:54 Kέντρικ Ναν: Τι είπε για τον τραυματισμό του
19.12.25 , 09:44 Nεκρός ο ύποπτος για το μακελειό στο Πανεπιστήμιο του Μπράουν
19.12.25 , 09:40 StarLight - Βλάσης Πασιούδης: «Ένιωσα κάτι που έχασα για καιρό: Την ελπίδα»
19.12.25 , 09:36 «Είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης ο αληθινός»- Πρεμιέρα λίγες ώρες μετά τη μήνυση
19.12.25 , 09:24 6 συμπτώματα κατάθλιψης που μπορεί να οδηγήσουν σε άνοια - Τι έδειξε έρευνα
19.12.25 , 09:06 Συμφωνία για δάνειο 90 δισ. ευρώ στην Ουκρανία από την ΕΕ
«Με τον πατέρα μου δεν είχα καμία σχέση, δεν έχω ούτε μία καλή ανάμνηση»
Ποια ζώδια θα επηρεάσει περισσότερο η Νέα Σελήνη στον Τοξότη
Μαρίζα Ρίζου: «Ο πατέρας μου ερχόταν οριακά μεθυσμένος στα live»
Δέσποινα Βανδή: «Έχουμε καταστραφεί από τα μελομακάρονά σου, Γιώργο»
Κατερίνα Καινούργιου για Γιώργο Μαζωνάκη: «Θεωρώ φρικτό αυτό το τσίρκο»
Απόστολος Ρουβάς: Άνοιξε πιτσαρία στην Ηλιούπολη- Τι είπε για τον γιο του
Διαμαντής Καραναστάσης: Τι έδειξε το αλκοτέστ - Η ανάρτησή του
Έλενα Παπαρίζου: Η ανάρτηση μέσα από το νοσοκομείο και το «ευχαριστώ»
Ο Άρης Μουγκοπέτρος δείχνει για πρώτη φορά τα πρόσθετα δάχτυλά του
Μαξίμου σε Χειλάκη: «Η ρίζα μου στο χώμα και το σκόρπισμα στον ουρανό μου»
Περισσότερα

VIDEOS

Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Σωτήρης Δημητρόπουλος)
Βίντεο Open
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τη δική του εκδοχή για την αφαίρεση διπλώματος μετά από αλκοτέστ έδωσε ο Διαμαντής Καραναστάσης.

Διαμαντής Καραναστάσης: Συνελήφθη να οδηγεί υπό την επήρεια αλκοόλ

Ο πρώην βουλευτής και γνωστός ηθοποιός Διαμαντής Καραναστάσης βρέθηκε αντιμέτωπος με τη σύλληψη το βράδυ της Τρίτης (17/12), στο κέντρο της Αθήνας, έπειτα από τροχονομικό έλεγχο. Κατά τη διάρκεια ελέγχου της Τροχαίας στη λεωφόρο Αμαλίας διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε έχοντας καταναλώσει αλκοόλ, με τις μετρήσεις του αλκοτέστ να υπερβαίνουν τα επιτρεπόμενα όρια.

Όπως αναφέρει σε σχετική ανάρτησή του ο κ. Καραναστάσης, η μέτρηση έδειξε 0,29 mg/l, ενώ πλέον το όριο είναι στα 0,25 mg/l.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν άμεσα στις προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις, επιβάλλοντάς του πρόστιμο ύψους 350 ευρώ, ενώ του αφαιρέθηκε και η άδεια οδήγησης για χρονικό διάστημα ενός μήνα, όπως ορίζει ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας.

Η ανάρτηση του Διαμαντή Καραναστάση: 

«Πριν 2 μέρες ήπια 2 ποτήρια κρασί σε μια συνάντηση και μετά -δυστυχώς- πήδηξα κατευθείαν στο αμάξι, χωρίς να περιμένω καθόλου.

Σε έναν άντρα 90 κιλών που ήπιε 2 ποτήρια κρασί, η περιεκτικότητα αλκοόλ ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα είναι 0,33 mg/l.

Εγώ είχα 0,29 με όριο πια τα 0,25 (πριν λίγες μέρες το όριο ήταν 0,5 mg/l).

Καλά κάνανε τα παιδιά και μου βάλανε πρόστιμο αφού ήμουν ελάχιστα πάνω από το νέο, εξαιρετικά αυστηρό όριο.

Αυτό που έγινε όμως την Τρίτη, δεν είναι είδηση δύο μέρες μετά. Μπορεί σήμερα κάτι να εξυπηρετεί.

Τέλος πάντων, από αύριο μόνο φραπέ!».

Η ανάρτηση του Διαμαντή Καραναστάση για το αλκοτέστ

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ
 |
ΑΛΚΟΤΕΣΤ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top