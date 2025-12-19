Διαμαντής Καραναστάσης: Τι έδειξε το αλκοτέστ - Η ανάρτησή του

Τη δική του εκδοχή για την αφαίρεση διπλώματος μετά από αλκοτέστ έδωσε ο Διαμαντής Καραναστάσης.

Ο πρώην βουλευτής και γνωστός ηθοποιός Διαμαντής Καραναστάσης βρέθηκε αντιμέτωπος με τη σύλληψη το βράδυ της Τρίτης (17/12), στο κέντρο της Αθήνας, έπειτα από τροχονομικό έλεγχο. Κατά τη διάρκεια ελέγχου της Τροχαίας στη λεωφόρο Αμαλίας διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε έχοντας καταναλώσει αλκοόλ, με τις μετρήσεις του αλκοτέστ να υπερβαίνουν τα επιτρεπόμενα όρια.

Όπως αναφέρει σε σχετική ανάρτησή του ο κ. Καραναστάσης, η μέτρηση έδειξε 0,29 mg/l, ενώ πλέον το όριο είναι στα 0,25 mg/l.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν άμεσα στις προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις, επιβάλλοντάς του πρόστιμο ύψους 350 ευρώ, ενώ του αφαιρέθηκε και η άδεια οδήγησης για χρονικό διάστημα ενός μήνα, όπως ορίζει ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας.

Η ανάρτηση του Διαμαντή Καραναστάση:

«Πριν 2 μέρες ήπια 2 ποτήρια κρασί σε μια συνάντηση και μετά -δυστυχώς- πήδηξα κατευθείαν στο αμάξι, χωρίς να περιμένω καθόλου.

Σε έναν άντρα 90 κιλών που ήπιε 2 ποτήρια κρασί, η περιεκτικότητα αλκοόλ ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα είναι 0,33 mg/l.

Εγώ είχα 0,29 με όριο πια τα 0,25 (πριν λίγες μέρες το όριο ήταν 0,5 mg/l).

Καλά κάνανε τα παιδιά και μου βάλανε πρόστιμο αφού ήμουν ελάχιστα πάνω από το νέο, εξαιρετικά αυστηρό όριο.

Αυτό που έγινε όμως την Τρίτη, δεν είναι είδηση δύο μέρες μετά. Μπορεί σήμερα κάτι να εξυπηρετεί.

Τέλος πάντων, από αύριο μόνο φραπέ!».